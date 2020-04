Hamburg. In Hamburg werden vom Mittwoch dieser Woche an zehn so genannte „Infektpraxen“ die Arbeit aufnehmen, in denen gezielt auch Corona-Verdachtsfälle untersucht und getestet werden können. Unter der telefonischen Hotline 22802930 können sich dann Patienten melden, die unter Erkältungssymptomen wie Husten, Fieber oder auch unter Geruchs- und Geschmacksverlust leiden.

Die Infektpraxen sind für Patienten gedacht, die keinen Hausarzt haben oder deren Hausarzt die Behandlung infektiöser Patienten ablehnt – etwa, weil er selbst zur Risikogruppe gehört oder Ansteckungen anderer Patienten vermeiden will. Dort können sich erkrankte Patienten auch krankschreiben lassen. Die Praxen können nur mit einem telefonisch vergebenen Termin besucht werden, da Warteschlangen vermieden werden sollen.

Corona: Nach Lockerungen könnten Infektionsfälle wieder ansteigen

Das neue System, dass die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVHH) und Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Montag vorstellten, soll Hamburg auf möglicherweise durch die jetzigen Lockerungen ansteigende Fälle von Infektionen, auch normalen Erkältungsinfekten, vorbereiten.

Die Praxen seien so ausgewählt, dass sie gut mit dem PKW anzufahren seien, hieß es. Patienten, die schwerere Symptome hätten oder immobil seien, würden weiterhin über den „Arztruf Hamburg“ (116 117) zu Hause aufgesucht und betreut, so die KVHH.

Patienten sollen in Infektpraxen diagnostiziert werden

Das Konzept, das in Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde entwickelt wurde, solle die „erfolgreiche Strategie in Hamburg fortsetzen, die Behandlung von infektiösen Patienten von denjenigen zu trennen, die nicht-infektiös sind“, so die KVHH. „In den Infektpraxen werden die Patienten diagnostiziert, und erste therapeutische Schritte werden eingeleitet, auch kann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt werden“, sagte KVHH-Vorstand Walter Plassmann. „Bei Verdacht auf eine Coronainfektion wird getestet, wir richten uns dabei nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts“.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

Sars-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

Mit diesem Konzept sei Hamburg gut aufgestellt, sollte es durch die Lockerung der Kontaktauflagen zu höheren Infektionszahlen kommen, so Plassmann. „Wer immobil ist oder an stärkeren Symptomen leidet, soll weiterhin den Arztruf Hamburg über die 116117 anfordern. Der Arztruf wird zudem alle positiv getesteten Personen aufsuchen, die ärztlicher Behandlung bedürfen. Negativ getestete Patienten können anschließend problemlos ihren Hausarzt aufsuchen.“

Krankenkassen wollen sich an Konzept nicht beteiligen

Plassmann übte scharfe Kritik an den Krankenkassen, die sich an dem System der Infektpraxen nicht finanziell beteiligen wollten. Damit hätten sich die Kassen „aus der versorgungspolitischen Diskussion verabschiedet“ , so der KVHH-Chef.

Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks kritisierte bei der Pressekonferenz die bundesweit beschlossene Abschaffung der Möglichkeit, sich bei Atemwegsinfekten telefonisch krankschreiben zu lassen. Es sei aus ihrer Sicht „etwas früh, das auslaufen zu lassen“. Zugleich verteidigte die Senatorin den Verzicht auf eine Maskenpflicht in Hamburg: Es sei schlecht, etwas zu verordnen, das man nicht sicherstellen könne, so die Senatorin mit Blick auf bisher auch nicht in ausreichender Menge verfügbare so genannter „ Community-Masken“ aus Stoff. Die Beratungen über künftige Maßnahmen zwischen Bund und Ländern gingen aber weiter.