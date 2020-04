Hamburg. Das Licht am Ende des Tunnels ist für die Mitarbeiter der Fanshops des FC St. Pauli schon deutlich erkennbar. Rund fünf Wochen lang waren die beiden Geschäfte, in denen Trikots, Shirts, Schals und etliche andere Produkte mit dem Vereinswappen oder dem Totenkopflogo zu erwerben sind, aufgrund der Verfügungen zur Eindämmung der Coronapandemie geschlossen. Jetzt dürfen sie aufgrund ihrer Verkaufsfläche von deutlich weniger als 800 Quadratmetern wieder öffnen. Dies wird allerdings noch nicht sofort an diesem Montag geschehen.

„Wir werden zunächst am Mittwoch unseren Fanshop auf der Reeperbahn wieder für die Kunden öffnen, und zwar bis inklusive Sonnabend jeweils von 13 bis 18 Uhr“, berichtet Bernd von Geldern, der beim FC St. Pauli als Geschäftsleiter Vertrieb auch für das Merchandising und damit die Fanshops verantwortlich ist. Am Montag kommender Woche (27. April) folgt dann, von zunächst 10 bis 15 Uhr, auch der Fanshop am Millerntor-Stadion.

Die Öffnungszeit auf der Reeperbahn wird dann auf 14 bis 19 Uhr leicht verschoben. „Wir wollen das Ganze mit Augenmaß angehen. Es wird jetzt auch keine besonderen Angebote geben, das findet derzeit mehr in unserem Onlineshop statt. Das hat den Hintergrund, dass wir einen zu großen Andrang und insbesondere Menschenschlangen vor dem Laden vermeiden wollen“, sagt von Geldern. Wie viele Kunden sich gleichzeitig in den Fanshops aufhalten dürfen, soll noch an diesem Montag geklärt werden. „Das werden wir kontinuierlich im Blick haben“, sagt von Geldern.

Umsatzrückgang im mittleren sechsstelligen Bereich

Beim rund 220 Quadratmeter großen Fanshop auf der Reeperbahn kommen dafür auch Securitykräfte zum Einsatz. Das ist aber auch sonst dort Standard. Geprüft wird noch, ob auch am Geschäft am Stadion Sicherheitspersonal positioniert wird. Sicher ist, dass in den Läden Spender mit Desinfektionsmittel stehen und es an den Kassen einen Spuckschutz in Form von Plexiglasscheiben geben wird. Ob alle Mitarbeiter auch Gesichtsmasken tragen müssen, wird noch mit den Behörden geklärt.

Auf jeden Fall hat der FC St. Pauli durch die rund fünfwöchige Schließung seiner beiden Fanshops einen Umsatzrückgang im mittleren sechsstelligen Bereich erlitten. „Dieser konnte durch den Onlinehandel nur zu einem kleinen Teil kompensiert werden“, sagt Bernd von Geldern.

Noch mehr sorgte sich der Geschäftsleiter allerdings um das Befinden der Mitarbeiter der Fanshops, weil sie seit der Schließung definitiv nichts zu tun hatten. „Sie galt es, weiter zu motivieren und bei Laune zu halten. Ich finde es ganz toll, dass sich viele von ihnen von sich aus in der Nachbarschaftshilfe im Stadtteil engagiert haben. Das hat unser CSR-Geschäftsleiter Michael Thomsen sehr gut organisiert“, sagt von Geldern.

Fanshops des HSV bleiben noch länger geschlossen

Bei der Bundesanstalt für Arbeit hat der Verein für eine Reihe von Angestellten bekanntlich Kurzarbeit wegen der Coronakrise angemeldet. „Wir werden jetzt für die Mitarbeiter der Fanshops die Quote der Kurzarbeit wieder entsprechend anpassen“, sagt von Geldern. Diesen Mehraufwand nimmt er gern auf sich, hat er doch eine positive Nachricht zur Grundlage.

Die Fanshops des HSV werden unterdessen noch etwas länger geschlossen bleiben. Das große Geschäft in der Innenstadt (Schmiedestraße) wird noch bis in den Mai umgebaut, was allerdings schon vor der Coronakrise so geplant worden war. Und die Shops in den weiterhin geschlossenen Einkaufszentren wie AEZ und Hamburger Meile können zwangsläufig noch nicht wieder öffnen. Den Fanshop direkt am Volksparkstadion will der HSV dann zeitgleich mit seinen anderen Geschäften wieder aufschließen.