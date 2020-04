Hamburg. Das Coronavirus bestimmt weiterhin den Alltag vieler Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die Zahl der Genesenen übersteigt jedoch bereits deutlich die Zahl der Erkrankten. Dennoch gelten am Wochenende weiterhin strenge Kontaktverbote.

Die Rückkehr zur Normalität der Vor-Corona-Zeit wird in Hamburg noch dauern. Der Hamburger Senat kam am Freitag zusammen, um über die von Bund und Ländern beschlossenen Regelungen zu entscheiden. Ab Montag dürfen Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wieder öffnen, große Familienfeste könnten hingegen erst ab Juni wieder genehmigt werden. Währende der Senat noch an alle Hamburger appelliert in den öffentlichen Verkehrsmittel Masken zu tragen, hat Mecklenburg-Vorpommern die Maskenpflicht bereits eingeführt.

Derweil gibt es nach der Infektionswelle auf den Krebsstationen des UKE Hinweise auf Fehlverhalten im Universitätsklinikum. Der Ausbruch wurde laut Gesundheitsbehörde unter anderem erst verspätet an das Gesundheitszentrum Nord gemeldet.

Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Norden im Newsblog (18. April):

Coronakrise sorgt für weniger Verkehr auf Hamburgs Straßen

Auch auf den Hamburger Verkehr hat das Kontaktverbot deutliche Auswirkungen: Verglichen mit 2018 ist der Verkehr auf den Hauptstraßen um 25 Prozent zurückgegangen. Dies erklärte die Hamburger Verkehrsbehörde auf Anfrage am Freitag.

Besonders der Verkehr im Elbtunnel hat im Zuge der Coronakrise abgenommen. Durchquerten im Februar noch täglich 90.000 Fahrzeuge den Tunnel, so sind es Mitte April nur noch 60.000, teilte die Behörde weiter mit. Der Lkw-Verkehr sei davon nicht betroffen: Weiterhin führen 20.000 Laster durch den Elbtunnel.

Auf den städtischen Hauptstraßen sähe es ähnlich aus: Zu Beginn der Kontaktsperre seien im Vergleich zu 2018 über ein Drittel weniger Fahrzeuge unterwegs gewesen. Die Straßen würden jedoch allmählich wieder voller. Auf dem Jungfernstieg und Neuen Wall sei der Verkehr verglichen mit 2018 um 30 Prozent zurückgegangen. Auf der Wilstorfer Straße / Moorstraße gäbe es hingegen kaum einen Unterschied.

Auch auf der Autobahn 23 Richtung Nordsee herrscht gähnende Leere.

Foto: Carsten Rehder / dpa

Coronakrise: Hamburgs Handwerker unter Druck

In der Coronakrise gibt es im Hamburger Handwerk nach Angaben von Kammerpräsident Hjalmar Stemmann derzeit mehr Verlierer als Gewinner. „Die Betriebe leiden unter Auftragsrückgängen und Umsatzeinbußen“, sagte Stemmann. Er appellierte an die Hamburger, Solidarität mit den Gewerken zu zeigen und schon länger geplante Umbauten, Reparaturen oder Renovierungen in Auftrag zu geben.

Bislang hat die Kammer rund 5000 Handwerksbetriebe bezüglich der Anträge auf Kurzarbeit oder die Bund-Länder-Programme beraten, wie der Präsident berichtete. Das ist ein Drittel der Betriebe, die die Kammer in der Hansestadt vertritt. Sie beschäftigen insgesamt rund 120.000 Mitarbeiter.

Ausbaugewerke hätten derzeit sehr gut zu tun, weil geschlossene Gaststätten und vor allem die Luxushotellerie zum Teil umfangreiche Renovierungen vorgezogen haben oder in Homeoffice-Zeiten angesichts leerer Etagen neue Teppiche oder Böden verlegt werden, berichtete Stemmann. Die Stadt habe ebenfalls schnell reagiert und zugeteilte Aufträge vorgezogen. Auch die Betriebe auf Neubau-Baustellen seien vergleichsweise noch gut ausgelastet.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum und halten Sie Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Corona: Hamburgs Gefangene bekommen Handys

Zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus mussten Besuche, Angebote und Lockerungen in den Hamburger Justizvollzugsanstalten stark eingeschränkt werden. Damit Gefangene in Kontakt mit Angehörigen bleiben und weiterhin wichtige private Angelegenheiten klären können, erhalten sie in einigen Anstalten nun einfache Prepaid-Handys, wie die Justizbehörde mitteilt.

Rund 470 Handys sollen schrittweise ausgegeben werden. Gefangene in den Anstalten Billwerder und Fuhlsbüttel sowie in der Sozialtherapeutischen Anstalt können die Prepaid-Handys für jeweils 20 Euro erwerben. Doch es gibt Ausnahmen: Gefangene in der Untersuchungshaftanstalt und in der JVA Hahnöfersand bekommen keine Telefone.

Die Justizbehörde betont, dass die Prepaid-Handys keine Kamera haben und nicht internetfähig sind. Lediglich telefonischer Kontakt soll mit ihnen möglich sein. Zudem dürfen die Handys nur im eigenen Haftraum genutzt und nicht an andere Gefangene übergeben werden. Die Geräte können jederzeit kontrolliert, ausgelesen und bei Missbrauch eingezogen werden. Kontakt- und Gesprächslisten dürfen nicht gelöscht werden. Den Verlust oder die Beschädigung des Handys oder der SIM-Karte müssen die Gefangenen sofort anzeigen, sonst drohen Strafen, wie die Justizbehörde mitteilt.

Strenge Corona-Auflagen am Wochenende

Die strengen Kontaktverbote gelten am Wochenende in Schleswig-Holstein weiter: Die Restaurants bleiben geschlossen, die Inseln und Halligen dürfen nach wie vor nicht besucht werden. Die Landespolizei will zum Wochenende ihre Präsenz wieder erhöhen und mit zusätzlichen Streifen unterwegs sein. Das gilt besonders für die Übergänge zu den Inseln an Nord- und Ostsee sowie Naherholungsgebiete und touristisch interessante Ziele.

Polizisten überwachen die Coronavorschriften am Hamburger Elbstrand.

Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Die Grenzen zu anderen Bundesländern, also Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, sollen nicht kontrolliert werden. Die Polizei kündigte Augenmaß an. Unzulässige Gruppenausflüge und durch hohes Personenaufkommen bedingte Distanzunterschreitungen sollen aber unterbunden werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

UKE hat Corona-Ausbruch zu spät gemeldet

Die Vorwürfe gegen das UKE verhärten sich. Nach der Infektionswelle auf den Krebsstationen des UKE gibt es Hinweise, dass das Universitätsklinikum den Ausbruch verspätet an das zuständige Gesundheitsamt Nord gemeldet hat. Zudem habe das UKE die Covid-19-Erkrankungen fälschlicherweise als Einzelfälle gemeldet.

Laut Gesundheitsbehörde hätte bereits ein Ausbruch des Erregers auf der Station gemeldet werden müssen. Als Konsequenz aus den vermeintlichen Fehlern soll eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Gesundheits- und Wissenschaftsbehörde, der Klinik sowie des Amtes für Arbeitsschutzes gebildet werden.

Mitarbeiter, Patienten und Angehörige sollen zudem "Schlamperei und Leichtsinn" in der Onkologie und anderen Abteilungen des Uniklinikums beobachtet haben, wie der "Spiegel" berichtet. So sollte unter anderem ein Patient mit Covid-19-Symptomen auf die Lungenstation, die sich im selben Haus wie die Onkologie befindet, geschickt werden – noch bevor das Test-Ergebnis vorlag. Zudem sollen ungetestete Patienten neu in der Onkologie aufgenommen worden sein, obwohl es bereits erste positiv auf Covid-19 bestätigte Patienten im Haus gegeben habe.

Hamburgs Gesundheitssenatorin besorgt wegen Infarkt- und Schlaganfallpatienten:

Senatorin besorgt wegen Infarkt- und Schlaganfallpatienten Senatorin besorgt wegen Infarkt- und Schlaganfallpatienten

Wegen Corona: Globaler Klimastreik nur virtuell

Eigentlich wollten am kommenden Freitag, dem 24. April, weltweit wieder Millionen von Menschen beim fünften globalen Klimastreik von Fridays for Future auf die Straße gehen. Auch in Hamburg hatten die Klimaschützer einen Protestzug geplant – mit Rednern und Musik auf einer großen Bühne, bunten Plakaten und lauten Sprechchören. Doch wegen der Coronapandemie ist das nicht möglich. Der Klimastreik soll trotzdem stattfinden — und zwar virtuell.

Geplant ist die größte Videokonferenz, die es je gab, heißt es von Fridays for Future. Es ist ein Versuch, den Schwung der jungen Klimaschutzbewegung in Coronazeiten nicht gänzlich zu verlieren. Zuletzt waren ohnehin etwas weniger Anhänger zu den Klimastreiks gekommen. Am 21. Februar 2020 gingen in Hamburg rund 30.000 Menschen auf die Straße. Einige Monate zuvor waren es noch bis zu 100.000 Demonstranten gewesen. Die größte Zahl an Demonstrationsteilnehmern versammelte sich im September 2019 in der Innenstadt – der Demonstrationszug ging einmal um die Binnenalster.

Sie sind aufgefordert, ihre Protestschilder in Fenstern, an Briefkästen, an Bäumen vor ihrer Haustür oder an Ladeneingängen zu postieren – und überall sonst, wo sie gut sichtbar sind. Auf der Homepage von Fridays for Future sollen die Bilder dann – nach vorheriger Regis­trierung – hochgeladen werden. Auf der Internetseite gibt es eine interaktive Streikkarte, auf der sich die virtuellen Teilnehmer eintragen können. In einigen Städten sind lediglich kleinere Aktionen im öffentlichen Raum geplant.

Coronavirus – die Fotos zur Krise:

Ahlbeck in Mecklenburg-Vorpommern: In einer Wasserfläche am Strand spiegelt sich ein Fischerboot auf der Ostseeinsel Usedom. Foto: dpa

Benita und Immanuel Grosser zu Beginn einer Yogastunde, die sie per Smartphone live im Internet streamen. Das Yoga-Zentrum "Y8" in Hamburg-Eimsbüttel, ein gemeinnütziger Verein und Kunstraum, überträgt täglich mehrere Kurse per Livestream. Foto: Christian Charisius / dpa

Ostern 2020: Das Wetter in Hamburg machte möglich, dass Stand-up-Paddler sich auf der Alster zeigten. Foto: AFP

Aber: Kontrolle der Polizei an der Hamburger Außenalster Foto: AFP

Mit Sicherheitsabstand: Menschen sitzen und liegen am Hamburger Elbstrand in Övelgönne. Bei schönem Wetter hielt es viele Menschen nicht zu Hause. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Mit und ohne Corona: Am Karfreitag war der Fischereihafen von Niendorf (Ostsee) noch voller Menschen (r.), am vergangenen Sonnabend menschenleer. Foto: Markus Scholz / dpa

Ungenutzte Strandkörbe stehen am Nordseestrand in St. Peter-Ording. Während normalerweise zu dieser Zeit Feriengäste den Strand bevölkern, ist wegen der Einschränkungen durch das Coronvirus nur Einheimischen der Besuch des Strandes erlaubt. Foto: Carsten Rehder / dpa

Auf der Autobahn 23 herrschte Richtung Nordsee herrschte am Wochenende gähnende Leere. Nur Einheimischen und Berufstätigen der Besuch der Küstenorte gestattet. Foto: Carsten Rehder / dpa

Beim HSV wird seit Montag nach fast vier Wochen Zwangspause wieder trainiert. Die Spieler gehen im empfohlenen Abstand voneinander auf den Platz, Zuschauer sind nicht zugelassen. Foto: Ulrich Perrey / dpa

In der verwaisten Kieler Sparkassen-Arena, wo sonst der THW Kiel regelmäßig vor 10.000 Zuschauern Handball spielt, scheinen sogar die Stuhlstapel auf Sicherheitsabstand zueinander platziert worden zu sein. Foto: Martin Rose / Getty Images



Polizisten überwachen am Sonabend die Coronavorschriften am Hamburger Elbstrand. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil streift sich vor der Besichtigung der Zender-Textilfabrik in Osnabrück eine Gesichtsmaske über, die dort hergestellt wird. Foto: Friso Gentsch / AFP

Entlang der Hamburger Außenalster wurde für die Fußgänger ein Richtungsverkehr eingerichtet und ein Mindestabstand von zwei Metern vorgeschrieben. Foto: via www.imago-images.de / imago images/Nikita

Trotz des schönen Wetters blieb die Kieler Innenstadt am ersten Aprilwochenende weitgehend menschenleer. Foto: Guenter Nowack / imago images/penofoto

Seit im nicht systemrelevanten Einzelhandel der Ladenverkauf zur Eindämmung des Corona-Virus untersagt wurde, liefert der Lübecker Buchhändler Finn-Uwe Belling bestellte Literatur direkt zu den Kunden ans Haus. Foto: Markus Scholz / dpa



Geff Harrison singt jeden Nachmittag auf seinem Balkon in der Gustav-Falke-Straße in Eimsbüttel. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Vor einem Eiswagen im Stadtpark hat sich am Sonntag eine Schlange gebildet. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona macht's möglich: Diese Paddler haben trotz herrlichsten Wetters die Außenalster am Sonntagmittag weitgehend für sich. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburgs erstes Drive-in-Testzentrum hat am Montag in Bergedorf offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Foto: Christina Rückert

Zahlreiche Spaziergänger gehen am Sonntag am Elbstrand spazieren. Foto: Georg Wendt / Georg Wendt/dpa



Polizeikontrolle in Schleswig-Holstein: Hunderte Hamburger wurden am Wochenende an den Landesgrenzen abgewiesen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Hamburg: Eine berittene Polizistin kontrolliert die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen. Foto: dpa

Bei bestem Frühlingswetter war am Sonntag, den 5. April, einiges los am Falkensteiner Ufer. Aber (fast) alle halten sich an die Abstandsregel. Foto: Franziska Coesfeld

Handelskammer: Wahl zum Präsidium mit Holger Stanislawski und einem Mann mit Maske. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Restaurant-Inhaber Florian Ridder (l.) übergibt seine Gerichte im Karoviertel in Hamburg per Ramen-Rutsche an die Kunden. Foto: Daniel Reinhardt/dpa



Abstand, bitte! Das gewählte Handelskammer-Präsidium (v. l. n. r.): Niels Pirck, Martina Warning, Wilhelm van der Schalk, Astrid Nissen-Schmidt, Bettina Hees , der neue Präses Norbert Aust sowie Wilfried Bauer. Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Sevices

Isemarkt: „Bitte rechts anstellen! Bitte Abstand halten! Gerne Kartenzahlung!“ Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Impressionen aus Hamburg: Die Elbphilharmonie vom Hafen aus gesehen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Der Aussichtspunkt am Alten Elbtunnel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsame Passanten an den Landungsbrücken. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



„Udo’s Imbiss“ in Wilhelmsburg – natürlich auch geschlossen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Die geschlossene Krypta im Michel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsamer Radler auf der Alten Elbbrücke. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Schild im geschlossenen Rathaus. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Abgesperrte Trimm-dich-Station an der Außenmühle in Harburg. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



Stephan Garbe (l), Geschäftsführer der Spirituosen-Manufaktur "Gin Sul", Rafael Viera (M), Destillateur, und der Pharmazeut Lasse Gnekow von der Adler Apotheke prüfen den Alkoholgehalt beim Mischen eines Desinfektionsmittels. Die Hamburger Spirituosen-Manufaktur hat mit Hilfe der Adler Apotheke ihren Betrieb vorübergehend auf die Produktion von Hände-Desinfektionsmittel umgestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im großen Festsaal des Rathauses in Corona Zeiten. Foto: Andreas Laible

Das Hallenbad auf St. Pauli ist ab Mittwoch für Obdachlose geöffnet. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Landung einer französischen Militärmaschine am Flughafen Hamburg: Helfer in Schutzkleidung brachten die Patienten zu Krankenwagen. Foto: Michael Arning

Klinikum Bad Bramstedt in der Corona-Krise: Schwester Nicole – sie näht für den Notfall Gesichtsmasken aus Baumwollstoffen, die in die Kochwäsche gehen (falls die regulären Masken ausgehen). Foto: Wolfgang Klietz



Prof. Stefan Kluge ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin des UKE. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Menschen musizieren in der Schinkelstraße (Winterhude) in ihren Fenstern und auf den Balkonen. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Auch am Elbstrand von Övelgönne überprüft die Polizei regelmäßig das Einhalten des Kontaktverbots. Foto: Imago/Nikita

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher bei einer Telefonaktion des Abendblatts zur Coronakrise Foto: Andreas Laible / HA

Marcell Jansen (r. im Bildschirm) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt als HSV-Aufsichtsratsvorsitzender in einer virtuellen Pressekonferenz. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Nackte Schaufensterpuppen mit Atemschutzmasken in einem Schaufenster in Wien. Foto: Privat / dpa

Hamburg: Ein Herz leuchtet an der Fassade des Hamburger Westin-Hotel in der Elbphilharmonie. Foto: Christian Charisius / dpa

Hamburg: Die beiden Aida-Schiffe "Aidaaura" und "Aidacara" (r) liegen am Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April eingestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Polizisten patrouillieren vor dem Eingang zu einem Supermarkt auf einer Einkaufsstraße in Hamburg. Foto: Axel Heimken / dpa

Baumwall vor der Elbphilharmonie: Leere Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



Gastronom Thomas Pinçon muss wegen Corona seinen Laden Cafe des Artistes am Gerhart-Hauptmann-Platz im Thalia Theater schließen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leere U-Bahn U3 Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Hamburg: Eine Frau geht in dem sehr verwaisten Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig. Foto: Georg Wendt / dpa

Alsterarkaden Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leerer Rathausmarkt Foto: Marcelo Hernandez / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



Eine Anästhesistin richtet ein Intensivbett für einen Coronapatienten ein. Foto: Felix Kästle / dpa

Ein Medizinerin schaut auf einen Corona-Test im Labor. Foto: Hans Klaus Techt / dpa

Museen in Zeiten der Corona Krise: Die Direktorin des Bucerius Kunst Forums, Kathrin Baumstark, zeigt Werke von David Hockney. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Die Baumärkte boomen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Scharbeutz: Ein Polizist kontrolliert Fahrzeuge mit nicht lokalen Kennzeichen, um das Einreiseverbot für Touristen nach Schleswig-Holstein durchzusetzen. Foto: Markus Scholz / dpa



Hamburg: Am Elbstrand bei Övelgönne sind am Mittag nur wenige Spaziergänger unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hamburg: Das Einkaufszentrum "Europapassage" ist zur Mittagszeit fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Coronakrise: Trotz Appells der Bundeskanzlerin gehen noch viele Menschen spazieren. Hier Spaziergänger und Jogger an der Alster. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

„Stay at home!“ Mit dieser himmlischen Botschaft hat der Berufspilot Jean-P. Sievers am Sonnabend in Hamburg seine Runden durch die Luft gedreht. Foto: Roland Magunia

Hamburg: Gaby Wulff wäscht mit einem Schal als Mundschutz die Haare einer Kundin. Die Friseurmeisterin fordert in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel die Schließung aller Friseurläden als Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus. Foto: Markus Scholz / dpa



Coronavirus-Quarantäne in Hamburg-Fuhlsbüttel: Menschen sitzen am Fenster in der Sonne und rufen dazu auf, zu Hause zu bleiben, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Foto: Georg Schulz / HA

Coronavirus in Hamburg: Am Freitagabend patrouillierten Beamte unter anderem am Jungfernstieg, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Verordnung halten. Foto: TV News Kontor

Der Hamburger Berufspilot Jean-P. Sievers will die Menschen mit seinem Banner aufrütteln: Stay at home! Foto: Roland Magunia

Schlange auf dem Isemarkt Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburg: Ein Straßenmusiker spielt mit Mundschutz und Handschuhen auf dem Isemarkt. Foto: Axel Heimken / dpa



Hamburg: Nahezu menschenleer ist der Rathausmarkt vor dem Rathaus um die Mittagszeit. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, spricht während einer Landespressekonferenz im Kaisersaal im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Corona-Krise in Hamburg: Warnhinweise für Jogger an der Alster Foto: HA/Jörg Riefenstahl

Anne Meier-Göring, Richterin im Prozess gegen einen 93 Jahre alten ehemaligen SS-Wachmann, der wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen angeklagt ist, steht vor Beginn der Verhandlung vor dem Gerichtssaal. Der in Hamburg lebende Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Foto: Axel Heimken / dpa

Ein Besucher des Isemarktes kauft mit einem Mundschutz an einem Verkaufsstand für Fleischwaren ein. Foto: Axel Heimken / dpa



Biertische sind vor den Cafes an der Roten Flora im Schanzenviertel gestapelt. Foto: Axel Heimken / dpa

Ärztin Antje Klein nimmt an einer Drive-in-Teststation in Elmshorn einen Abstrich von einem möglicherweise Infizierten. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Vor dem Haupteingang des UKE ist am Freitag eine Absperrung aufgebaut worden. Foto: Roland Magunia

Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt. Das nördlichste Bundesland hat beschlossen, sämtlichen touristischen Verkehr zu verbieten. Darauf weisen Schilder an den Autobahnen unweit der Landesgrenze hin, wie hier beim Maschener Kreuz. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Yared Dibaba mit seiner Band Die Schlickrutscher beim Corona-Konzert des Hamburger Abendblattes. Foto: HA



Spaziergänger, Jogger und Radfahrer kommen sich an der Alster am Freitag sehr nahe. Foto: Marcelo Hernandez

Eine "Einladung" zu einer "Corona-Party". Die Polizei warnt, dass sie konsequent gegen solche Zusammenkünfte vorgehen werde. Foto: Jens Pepper / dpa

Polizisten gehen durch eine Straße am Hansaplatz in Hamburg und kontrollieren, ob die Geschäfte auch geschlossen haben. Foto: Christian Charisius/dpa

Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning



Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News

Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News

Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa



Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning

Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa

Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER



Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA

Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA



Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa

Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa

Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa



Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa



Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa

Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa

Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat



Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg

Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: Bodo Marks / dpa



An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch … Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. Die Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa

Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa

Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa



Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa

Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa

Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: dpa



Hamburger Firma will Millionen von Masken einführen

Das Handy des Hamburger Unternehmers Georg Schacht klingelt in diesen Tagen ziemlich häufig. Und nicht selten sind es hochrangige Politiker, die den Austausch mit ihm suchen. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zählt dazu. Vor etwa fünf Wochen taten sich Schacht und weitere Geschäftspartner zusammen, um Atemschutzmasken aus China nach Deutschland zu importieren. „Wir ahnten, dass die Nachfrage groß werden würde“, so der 31-Jährige.

Die beiden Unternehmer wollen Millionen Masken importieren.

Foto: Privat

Und er behielt recht. Schacht und seine Mitstreiter gründeten die Firma TLG Health, und durch gute Kontakte, unter anderem zum Logistikunternehmen Kühne und Nagel, gelang es ihnen, sich auf dem Markt durchzusetzen und eine Lieferung nach der anderen nach Deutschland zu bringen.

Mehrere Millionen Stück waren es bisher, weitere Millionen sollen dazukommen. Die meisten dieser Schutzmasken verkauft TLG an Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime. Zuletzt ging eine große Lieferung an die Bundeswehr. „Dass die Koordinierung so gut läuft, haben wir auch Jens Spahn zu verdanken, mit dem wir uns regelmäßig austauschen.“

Inzwischen sieht sich das junge Unternehmen nun in der Lage, einen beachtlichen Teil der Masken zu verschenken. „Wir haben gerade eine große Lieferung bekommen, die wir kostenfrei an Krankenhäuser, Pflegeheime und in kleinerer Zahl auch an Privatmenschen abgeben können“, so Schacht.

Lesen Sie dazu auch:

Abendblatt-Geschäftstelle öffnet wieder

Wir sind wieder persönlich für Sie da! Nach den vom Senat beschlossenen Coronalockerungen öffnet auch die Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts wieder ihre Pforten. Ab Montag, den 20. April, ist die Geschäftsstelle am Großen Burstah 18-32 montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr zunächst mit eingeschränktem Zugang und Service wieder geöffnet. Zusätzlich sind die Abendblatt-Mitarbeiter montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr telefonisch unter der Nummer 040/554472920 erreichbar.

Corona: Was wird aus AppelrathCüpper-Filialen?

Bereits am 7. April musste der Kölner Damenmodehändler AppelrathCüpper Insolvenz in Eigenverantwortung anmelden. Wegen der Coronakrise hatte das Unternehmen (110 Millionen Euro Umsatz, 1000 Mitarbeiter) schon Wochen zuvor seine bundesweit 16 Filialen geschlossen – davon auch die beiden Häuser an der Mönckebergstraße und im Alstertal-Einkaufszentrum. Nun stellt sich für Finanzvorstand Heinrich Ollendiek die Frage, wie es mit den einzelnen Filialen weitergeht.

Derzeit verkauft AppelrathCüpper nur online. Damit könnten aktuell rund acht Prozent des früheren Gesamtumsatzes erzielt werden, so Ollendiek zum Abendblatt. Die Konsequenz: Das Unternehmen aus der Domstadt muss die Kosten weiter niedrig halten und hofft darauf, dass es seine stationären Geschäfte möglichst schnell wieder öffnen kann – vielleicht auch nur auf einer begrenzten Fläche.

Wie es konkret mit den Hamburger Standorten im Zuge der Insolvenz weitergeht, lässt Ollendiek offen. Nur so viel: „Wir sind stolz auf beide Filialen, und sie stehen auf unserer Zufriedenheitsskala recht weit oben.“ Eine Garantie für den Erhalt aller bundesweit 16 Standorte könne er aber aktuell nicht geben. In Hamburg zahlt AppelrathCüpper aktuell übrigens keine Miete. Ollendiek möchte schon bald mit den Vermietern reden, um eine Reduzierung der Kosten zu erreichen.

