Hamburg. Die Schulen der Hansestadt beginnen bereits am 27. April schrittweise wieder mit dem Unterricht. Wie in anderen Bundesländern auch, sollen zunächst die Schüler von Abschlussklassen in die Schule kommen, um sich auf anstehende Prüfungen vorbereiten zu können.

Das hat der Hamburger Senat am Freitagnachmittag beschlossen. Wenn es um die Prüfungen gehe, sei jeder Schultag wichtig, heißt es aus der Schulbehörde. Da gebe es keine Zeit zu verlieren.

In die Schule gehen vom 27. April an also die Klassenstufen 9, 10 und 13 der Stadtteilschule, 10 und 12 der Gymnasien, die Klassenstufen 9 und 10 der Regionalen Bildungs- und Beratungszentren sowie die Abschlussklassen der Berufsbildenden Schulen. Sie bekommen, so heißt es „erste Präsenzangebote zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen“.

Corona-Lockerung in Hamburg: Schulen öffnen schrittweise

Für einen weiteren Teil der Schüler beginnt der Unterricht eine Woche später, am 4. Mai. Dann sollen an den Grundschulen zunächst die Viertklässler wieder zur Schule gehen. Auch für die Klassenstufen 6 der Gymnasien sowie die Oberstufen von Gymnasien und Stadtteilschulen geht es dann wieder los.

Die Zwölftklässler an den Gymnasien schreiben bereits vom kommenden Dienstag an die Abiturprüfungen. Insgesamt erhielten somit rund 20 Prozent der Schüler an den Grundschulen sowie 45 Prozent der Schüler an den Gymnasien und Stadtteilschulen wieder vor Ort Unterrichtsangebote, hat die Schulbehörde errechnet.

Vom normalen Schulalltag wie vor den Coronazeiten kann allerdings noch keine Rede sein. Alle Klassen werden – den Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina folgend – zunächst in kleinen Lerngruppen mit höchstens 15 Schülern unterrichtet. Hinzu kommt: Jede Lerngruppe erhält die Hälfte des Unterrichts in der Schule, die andere Hälfte weiterhin als Fernunterricht zu Hause. Die Zahl der Schulstunden werden also reduziert.

Motto: Immer nur die Hälfte der Kinder, immer nur die Hälfte der Zeit. So soll sichergestellt werden, dass möglichst wenig Schüler gleichzeitig in der Schule sind. „Dadurch können die Schülerinnen und Schüler sichere Abstände einhalten und die Zahl der möglichen Kontakte in der Schule und auf dem Schulweg deutlich reduzieren“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD).

Lerngruppen kommen im Wechsel in Hamburger Schulen

In welchem Wechsel sich die Lerngruppen in der Schule aufhalten und wie Schul- und Fernunterricht der jeweiligen Lerngruppen zeitlich aufgeteilt werden, muss noch zwischen Schulen und Behörden geklärt werden. Denkbar ist, dass sich die Lerngruppen wochenweise oder tageweise abwechseln.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum und halten Sie Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Möglich sind aber auch andere Modelle, beispielsweise die Aufteilung der Lerngruppen auf den Vor- und den Nachmittag. „Es ist ein vorsichtiger erster Schritt, aber noch nicht vergleichbar mit dem vollen Unterrichtsprogramm vor der Coronakrise“, sagte Schulsenator Rabe. Die Schulbehörde nehme den Infektionsschutz sehr ernst. „Für uns gilt: Sorgfalt vor Geschwindigkeit.“

WC-Anlagen sollen zwei Mal täglich gereinigt werden

Das schulische Angebot soll in den kommenden vier Wochen aufgebaut werden. Es sind viele Fragen zu klären: Neue Stundenpläne müssen erarbeitet, neue Pausenzeiten und Schulabläufe organisiert werden. Zwar sollen die ersten Klassen am 27. April beziehungsweise 4. Mai starten, aber die Schulen hätten bis zu den Maiferien Zeit, das komplette Unterrichtsangebot aufzubauen, heißt es.

Klar ist: Der Unterricht einer Lerngruppe wird immer in demselben Klassenraum stattfinden, damit Schüler nicht durch das Gebäude laufen und der Klassenraum jeden Tag gezielt und verlässlich gereinigt werden kann. Gruppentische und Gruppenarbeit sind aufgrund der Infektionsgefahr verboten.

Die WC-Anlagen sollen zwei Mal täglich gereinigt werden, Seifenspender und Desinfektionsmittel stets gefüllt bereitstehen. Gestaffelte Pausenzeiten oder getrennte Areale für die verschiedenen Lerngruppen auf dem Schulgelände oder im Schulgebäude sollen ebenfalls helfen, die Infektionsgefahr zu bannen. Alle Schulen sollen nun zusammen mit der Behörde ein Hygienekonzept erarbeiten.