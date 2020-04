Hamburg. In Hamburg und dem Norden bleibt es in den kommenden Tagen mild, zum Ende der Woche rechnen die Meteorologen mit besonders viel Sonne. Diese kann auch bei Temperaturen unter 20 Grad gefährlich werden. Denn es droht Sonnenbrand. Wie die Experten vom Wetterdienst donnerwetter.de mitteilen, hat die UV-Belastung stark zugenommen.

Grund dafür könne die Coronapandemie sein. Der wochenlange Shutdown in Europa und in weiten Teilen der Welt wirke sich auf die Atmosphäre aus – und zwar eigentlich positiv: Die Luft sei so sauber wie selten. Doch die Schattenseite: Das Sonnenlicht strahlt jetzt viel intensiver auf die Haut.

Wetter: Coronapandemie sorgt offenbar für saubere Luft

Das belegt donnerwetter.de anhand von Messwerten. So verglichen die Meteorologen die UV-Werte an drei Wetterstationen in Deutschland mit den Ergebnissen von vergangenem Jahr. Das Ergebnis: Eine Steigerung von mehr als zehn Prozent.

Verglichen wurden die UV-Daten und die Globalstrahlung am 10. April dieses Jahres mit den Werten am 11. April 2019 bei ähnlicher Luftfeuchtigkeit, Luftmasse und generellen Wetterbedingungen.

Wissenswertes zum Thema Frühling:

Der kalendarische Frühlingsanfang ist am 20. März, meteorologisch beginnt der Frühling am 1. März

Krokusse gelten als Vorboten des Frühlings

Im Frühling blühen unter anderem auch: Tulpen, Alpenveilchen, Hyazinthen, Narzissen, Stiefmütterchen

In einigen deutschen Städten werden Frühlingsfeste gefeiert. Das Münchner Frühlingsfest wird in an Anlehnung an das Oktoberfest auch als "Die Kleine Wiesn" bezeichnet. Das Stuttgarter Frühlingsfest ist das größte Europas

Ob das überwiegend an den geringeren Schadstoffmengen in der Luft liegt, können die Meteorologen noch nicht sagen. "Denkbar ist auch, dass der immer mehr abnehmende Flugverkehr eine größere Rolle spielt, da durch immer weniger Kondensstreifen am Himmel auch deren strahlungsdämmende Wirkung fehlt", mutmaßen die Wetterexperten.

Meteorologen rechnen mit maximal 16 Grad in Hamburg

Wer das sonnige Wetter in den kommenden Tagen auf dem Balkon, im Garten oder im Park genießen möchte, sollte sich entsprechend schützen. Insbesondere ab Freitag rechnen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst mit viel Sonne im Norden.

Während am Mittwoch und Donnerstag in Hamburg und Schleswig-Holstein noch mit dichten Wolkenfeldern bei maximal 16 Grad Celsius zu rechnen ist, bleibt es am Freitag und Sonnabend größtenteils sonnig bei ebenfalls bis zu 16 Grad.

Ähnlich sieht es auch in Niedersachsen aus: Dort reißt die Wolkendecke bereits am Donnerstag bei bis zu 20 Grand auf.