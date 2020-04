Hamburg. Die Lange Reihe gehört zu den beliebtesten Gastromeilen der Stadt. Als eine Institution darf Traditionslokal Das Dorf in der Hausnummer 39 bezeichnet werden. Wer die Treppen unterhalb der Apotheke herabsteigt, der gelangt direkt in das denkmalgeschützte Gewölbe aus dem 19. Jahrhundert. Viel dunkles Holz, Balken an den Decken und die antike Leuchten und Zeichnungen an den Wänden prägen die gemütliche Einrichtung.

Vor mehr als zehn Jahren hat Axel Strehlitz das Lokal übernommen und daraus einen beliebten Treffpunkt für Hamburger und Gäste aus aller Welt gemacht. Während des G-20-Gipfels in Hamburg kam zum Beispiel Kanadas Premierminister Justin Trudeau mit seiner Entourage vorbei. Der Spitzenpolitiker hatte unter einem Pseudonym gebucht.

Gehobene deutsche regionale Küche

„Bei uns ist jeder willkommen, und wir sind stolz darauf, dass unsere Gäste von weither anreisen, aber auch viele aus der Nachbarschaft häufig vorbeischauen“, sagt der Gastronom. Sein Konzept beschreibt er so. „Wir bieten gehobene deutsche regionale Küche an, mit einem österreichischen Einschlag. Unsere Gäste sagen, wir hätten wohl das beste Wiener Schnitzel der Stadt.“

Die Coronakrise hat auch Strehlitz ausgebremst. Vor vier Wochen hat er Das Dorf geschlossen. Aber jetzt die positive Nachricht: „Unsere guten Dorfgeister haben eine kleine, feine Auswahl an Speisen ausgewählt, und diese bieten wir ab diesem Mittwoch zum Mitnehmen an. In dieser Zeit ist es für viele Menschen eine Freude, sich zu Hause etwas Leckeres zu essen zu gönnen, und dazu tragen wir jetzt bei.“

Hoffen auf Ende der Corona-Krise

Was es gibt, steht auf der Internetseite www.restaurant-dorf.de. Küchenchef Thorsten Rössing und sein Team bereiten die Gerichte täglich von 12 bis 20 Uhr zu. Passend zur Saison kann zum Beispiel weißer Stangenspargel vom Spargelhof Werner, serviert mit geräuchertem Heideschinken, bestellt werden. Auch Geschmorte Ochsenbacke mit einer kräftigen Rotweinsauce oder pochiertes Dorschfilet mit einer fruchtigen Paprikasauce werden angeboten.

Hier können Sie den Coupon herunterladen

Auch Axel Strehlitz ist bei der Abendblatt-Aktion „Genuss für zu Hause“ dabei. Mit dem Coupon erhalten die Gäste ab 45 Euro Bestellwert eine Flasche Rot- oder Weißwein zu ihrem Essen dazu. Wie wohl alle Gastronomen in der Stadt hofft Strehlitz, bald wieder Gäste im Restaurant bewirten zu können und bei gutem Wetter auf der Terrasse.

