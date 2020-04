Hamburg. Dieses Osterfest bleibt mit Sicherheit in Erinnerung. Trotz Sonnenschein und sommerlicher Temperaturen fallen große Picknicke an Alster und Elbe sowie Feiern mit der ganzen Familie am Ostersonntag aus. Ein Trost: Die Ostereiersuche kann stattfinden – wenn auch nur im heimischen Garten, ohne die Hilfe von den Großeltern und mit genügend Abstand zu den Nachbarn.

Die Coronakrise hat auch am Ostersonntag Hamburg fest im Griff. Bis Sonnabend haben sich seit Ausbreitung der Pandemie 3739 Personen mit der Lungenerkrankung Covid-19 infiziert, die meisten sind bereits wieder gesund. Über die Ostertage kann es laut Gesundheitsbehörde jedoch zu Verzögerungen in der Statistik kommen. Nach derzeitigem Stand befinden sich 257 Hamburger in stationärer Behandlung. Das sind sieben Patienten weniger als noch am Karfreitag. Davon werden 90 Personen intensivmedizinisch betreut. Die Zahl der Coronatoten ist um vier auf 42 gestiegen – darunter befindet sich auch ein Polizist. Auch am Sonntag wird die Gesundheitsbehörde über den aktuellen Stand informieren.

Derweil halten sich die meisten Hamburger an das Kontaktverbot. Wie die Polizei mitteilte, spazierten am Sonnabend zwar viele Menschen im Freien, sie hielten sich jedoch überwiegend an das Abstandsgebot und die weiteren Einschränkungen.

Coronavirus – verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog (12. April):

41 Corona-Tote in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 2113 gestiegen. Damit habe sich die Zahl der nachgewiesen Infizierten im Vergleich zum Vortag um 44 erhöht, teilte die Landesregierung am Sonntag mit. Am Vortag waren es 39 mehr gewesen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten offiziellen Meldung am Karfreitag von 40 auf 41.

Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 151 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, acht weniger als noch am Vortag. Wie die Landesregierung unter Berufung auf Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter mitteilte, sind seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein rund 1200 Menschen genesen. Damit wären dann noch ungefähr 900 Personen krank und gemeldet; zusätzlich zu einer unbekannten Dunkelziffer an Infizierten, welche nicht erfasst sind.

Stegner fordert wegen Corona: Stellt mehr Medikamente in Deutschland her

Deutschland muss aus der Coronakrise nach Auffassung des Kieler SPD-Fraktionschef Ralf Stegner grundsätzliche Konsequenzen ziehen. Aus Stegners Sicht sollten deutsche Pharma-Unternehmen verpflichtet werden, Medikamente zu einem bestimmten Anteil in Deutschland herzustellen. „Das sollte eine Lehre aus der Corona-Krise sein“, sagte er. Es dürfe nicht so weitergehen, dass Konzerne aus Gewinnstreben so viele Arzneien im Ausland produzieren lassen wie bisher. Das gelte auch für andere Dinge wie Schutzmasken, die in Krisenzeiten gebraucht werden.

Es könne auch nicht sein, dass es private Krankenhäuser im Gewinninteresse ablehnen, nicht dringend erforderliche Operationen zu verschieben“, sagte Stegner. „Solche Vorgaben müssen mit Robustheit durchgesetzt werden.“ Krankenhäuser seien ohnehin am besten in öffentlicher Trägerschaft aufgehoben. Er meine dies aber nicht im Hinblick auf Enteignung oder Verstaatlichung, betonte Stegner.

Er forderte auch, Pflegekräfte, Verkaufspersonal, Lastwagenfahrer und andere Berufsgruppen besser zu bezahlen. „Diese Krise zeigt uns ja, wie viel diese Menschen für andere schuften und sie damit oft die wahren Leistungsträger sind.“ Es sollte auch nicht hingenommen werden, dass viele Pflegekräfte aus dem Beruf ausscheiden, weil die Bedingungen für sie so schlecht seien.

Coronavirus und Covid-19: Interaktive Karte

Coronakrise: Polizei zufrieden mit Halbzeitbilanz zu Ostern

Zur Halbzeit des langen Oster-Wochenendes zeichnet sich ab, dass die Bevölkerung in Schleswig-Holstein und Hamburg die Vorschriften zum Schutz vor dem Coronavirus befolgt. Einen sonnigen Sonnabend nutzten viele Menschen im Norden für einen Spaziergang im Freien. Wie bereits am Karfreitag hielten sie sich nach Angaben der Polizei weit überwiegend an das Abstandsgebot und die weiteren Einschränkungen. Lediglich im Bereich Wedel an der Elbe musste die Polizei bei Fahrzeugkontrollen rund ein Viertel der Autos wieder zurückschicken, weil sie zu touristischen Zwecken in einem Naherholungsgebiet unterwegs waren.

Die Hamburger Polizei kontrollierte an den Hotspots für Ausflügler an Alster und Elbe und war mit dem Ergebnis zufrieden. „Das läuft alles ganz geschmeidig“, sagte ein Sprecher. Die Menschen seien zu zweit unterwegs und achteten auf den Mindestabstand. Zu nennenswerten Vorkommnissen sei es nicht gekommen. In Schleswig-Holstein registrierte die Polizei rund 200 Vorfälle, die mit Verstößen gegen die Corona-Vorschriften zu tun hatten. Für das ganze Land gesehen seien diese Zahl jedoch geringfügig.

Coronavirus: Ausbruch in Harburger Altenheim

Nach zwei Todesfällen in der Seniorenresidenz im Harburger Zentrum in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes sind am Karfreitag und am Sonnabend die Bewohner, darunter Patienten einer Demenzstation, auf das Virus getestet worden. Dabei wurden mehr als 30 Covid19-Erkrankungen festgestellt, schon bevor alle Test ausgewertet waren. Insgesamt leben in der Einrichtung rund 200 Senioren.

Foto: André Zand-Vakili

Die erkrankten Bewohner wurden laut Bezirksamt Harburg in anderen Räumlichkeiten des Trägers untergebracht. Isoliert wurden auch mehrere Bewohner der Demenzstation. Sie hatten einen Test verweigert. Auf eine zwangsweise Durchführung hat das Gesundheitsamt verzichtet.

Die Angehörigen der Bewohner wurden über die aktuelle Situation informiert. Eine 92 Jahre alte Bewohnerin, die wegen einer Vorerkrankungen im Krankenhaus war, verstarb nach Abendblatt-Informationen bereits am vergangenen Sonntag. Die infizierten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Live aufgezeichnet: LaLeLu in der digitalen Konzertreihe