Hamburg. Er war ein glühender Fan des FC St. Pauli. Mehr noch: Sven-Carlos Blankenburg war als echter Vorzeigefan auf St. Pauli berühmt. Am Sonnabend, 14. März, ist Sven-Carlos im Alter von 56 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Heute Mittag wurde er – wie es in Coronazeiten sein muss – im engsten Familienkreis – auf dem Hauptfriedhof Altona an der Stadionstraße beigesetzt.



David Hemmy, Sohn von Sven-Carlos und Marion Blankenburg und eines von fünf Kindern des Ehepaares, verbrachte in der Woche vor der Beerdigung viel Zeit im Gemeindesaal der Christuskirche Altona, um den Sarg für seinen Vater zu gestalten. Das Bestattungsinstitut Schüler und die Christuskirche hatten es möglich gemacht.

David Hemmy gestaltete den Sarg für seinen verstorbenen Vater Sven-Carlos Blankenburg inden St.-Pauli-Farben und mit dem Emblem des FC St. Pauli.

Foto: Privat



Die Bestattungsfirma lieferte vor der Einsargung des Verstorbenen den Sarg in den Gemeindesaal der Kirche. David Hemmy gestaltete den schlichten Sarg drei Tage lang mit den Farben und dem Logo des Lieblingsvereins seiner Vaters.

Rund um unser Millerntor haben ihn viele gekannt: Vor einigen Tagen ist Sven Carlos Blankenburg gestorben.



Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und all seinen Freunden. Lieber Sven Carlos, Du wirst uns fehlen. Ruhe in Frieden. You'll never walk alone!#fcsp | #ynwa pic.twitter.com/UWVubxGAbl — FC St. Pauli (@fcstpauli) March 19, 2020

Beisetzung in Coronzeiten: Besondere Stimmung auf dem Friedhof



"Bei der Beisetzung herrschte aufgrund der besonderen äußeren Gegebenheiten, wegen der Gestaltung des Sarges und auch wegen der für den Verstorbenen vorgetragenen Lieder eine besondere Stimmung", sagt Carsten Hokema, Pastor der Christuskirche Altona.

Der Sarg für St.-Pauli-Fan Sven-Carlos Blankenburg auf den Stufen der Christuskirche. Sohn David Hemmy hat den Sarg für seinen verstorbenen Vater gestaltet.

Foto: Privat







In der Christuskirche sei Sven-Carlos ebenso bekannt gewesen wie auf St. Pauli. "Vor vielen Jahren hat er zum persönlichen Glauben an Jesus Christus gefunden. Ebenso regelmäßig wie die Spiele seines Clubs besuchte er, wenn es seine Gesundheit irgendwie zuließ, die Gottesdienste und Veranstaltungen unserer Gemeinde", so Hokema.



Etliche Gemeindemitglieder der Christuskirche hätten Sven-Carlos auf seinem bewegten Lebensweg über viele Jahre begleitet. Auch in seinen letzten Lebenswochen seien Gemeindemitglieder an seiner Seite gewesen.

"Ordentliche Nachfeier" in der Christuskirche für St.-Pauli-Fan geplant



Pastor Hokema zitiert Sven-Carlos aus einem seiner letzten Gespräche mit ihm: „Durch den Glauben an Jesus Christus ist bei mir Vieles entstanden. Ich wünsche mir, dass ihr bei meiner Beerdigung über den Bibelvers ‚Jesus spricht: Fürchte dich nicht. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt‘ sprecht. Und erzähl‘ ihnen noch mehr von Jesus!“.



Es sei Sven-Carlos‘ Wunsch gewesen, dass in der Christuskirche eine ordentliche Nachfeier veranstaltet wird. "Das ist zur Zeit nicht möglich", sagt Pastor Hokema. "Die Christuskirche wird aber sobald wie möglich für alle seine Freunde, für die St.Pauli-Fans und auch für die Gemeinde eine Trauerfeier nachholen. Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben".