Hamburg. Die Ausbreitung des Coronavirus beschränkt das Leben der Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern weiterhin massiv. Doch es gibt in der Coronakrise auch gute Nachrichten. So hat Hamburg als Corona-Soforthilfe bereits 160 Millionen Euro zur Auszahlung an Selbstständige und kleinere Unternehmen in der Hansestadt angewiesen. Die Kehrseite: Es wurden bereits Missbrauchsfälle ausgemacht.

Unterdessen ist die Zahl der an Covid-19 Erkrankten in Hamburg am Dienstag um 129 weitere Fälle auf insgesamt 3217 gestiegen, die Zahl der Coronatoten hat sich laut Hamburger Gesundheitsbehörde auf 25 erhöht. 70 Coronapatienten liegen in Hamburg auf einer Intensivstation. In Bergedorf hat inzwischen das erste Corona-Testzentrum für Autofahrer seinen regulären Betrieb aufgenommen.

Coronavirus – alle Entwicklungen im Newsblog des Hamburger Abendblatts:

Drei Bewohner aus Wentorfer Altenheim gestorben

Drei Bewohner eines Altenheims in Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind in Folge einer Corona-Infektion gestorben. Wie die Kreispressestelle am Dienstag mitteilte, befanden sich die drei seit vergangener Woche im Krankenhaus. In der betroffenen Einrichtung werden Patienten aller Pflegestufen behandelt. Kreissprecher Tobias Frohnert sagte der dpa: „Da wir es hier mit einer Hochrisikogruppe zu tun haben, war so etwas zu erwarten – auch wenn wir bis zuletzt etwas anderes gehofft haben.“

Das Pflegeheim in Wentorf wird seit Mitte März kommissarisch vom Landkreis geführt, nachdem der Betreiber die Einrichtung aufgeben musste. Zwar seien noch nicht alle Testergebnisse der Bewohner bekannt, allerdings seien die ersten dreizehn Tests positiv gewesen. Weitere Fälle in der Einrichtung könnten nicht ausgeschlossen werden.

In Schleswig-Holstein sind vor allem Pflegeeinrichtungen in den Kreisen Pinneberg und Herzogtum Lauenburg vom neuartigen Coronavirus betroffen. Zurzeit ermitteln die Gesundheitsbehörden, wie das Virus in die Einrichtungen gelangen konnte. „Eine mögliche Erklärung wäre, dass beide genannten Kreise an Hamburg grenzen, das aufgrund der Schneeferien viele Reiserückkehrer hatte, die zum Teil auch in den angrenzenden Kreisen wohnen“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Coronakrise: Tschentscher startet eigenen Podcast

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Dienstag einen eigenen Podcast mit dem Titel "Aus erster Hand" gestartet. Darin wird er regelmäßig Fragen rund um die Coronkrise beantworten. Das twitterte der Senat am Nachmittag.

Infos aus erster Hand: In seinem neuen Podcast beantwortet Bürgermeister @TschenPe Fragen rund um #CoronaHH. Das Thema der ersten Folge: Der Hamburger Schutzschirm. Zu Gast ist die Hamburger Friseurmeisterin Dominique Bihmane. Zum Podcast: https://t.co/GEq9Q3BOue pic.twitter.com/qaesxg1MEb — Hamburger Senat (@Senat_Hamburg) April 7, 2020

Das Thema der ersten Folge: der Hamburger Schutzschirm. Zu Gast bei Tschentscher ist die Hamburger Friseurmeisterin Dominique Bihame. Das Gespräch können Sie auf YouTube verfolgen.

Coronakrise: Millionenschwerer Betrug mit Atemmasken

Ein international angelegter, millionenschwerer Betrug mit nicht existierenden Atemschutzmasken ist von Ermittlern in Traunstein aufgedeckt worden. Betroffen ist laut Staatsanwaltschaft neben einem Unternehmen in Zürich auch eine Firma in Hamburg. Sie sollten rund zehn Millionen Masken für knapp 15 Millionen Euro an das Land Nordrhein-Westfalen liefern.

Die Firmen hatten laut Mitteilung schon eine Anzahlung von rund 2,4 Millionen Euro an die vermeintlichen Lieferfirmen geleistet. Als die Masken nicht ankamen, habe der deutsche Geschäftsführer der beiden Unternehmen Anzeige erstattet. Rund zwei Millionen des Geldes wurden nach Auskunft der Ermittler bereits im Ausland gesichert.

Auch Nordrhein-Westfalen hatte schon bezahlt – rund 14,7 Millionen Euro an das Schweizer Vertriebsunternehmen. Rund 12,3 Millionen Euro seien inzwischen wieder zurückbezahlt worden. Die Ermittlungen laufen noch.

Laut Staatsanwaltschaft hatten die Betrüger die Identität einer Firma im europäischen Ausland gekapert. Einzelheiten wurden unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht genannt.

Niedersachsen passt vor Ostern Kontaktbeschränkungen an

Vor dem Osterwochenende hat Niedersachsen die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Epidemie angepasst. Private Besuche in abgespeckter Form seien über die Feiertage möglich, sagte die stellvertretende Krisenstabsleiterin, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover.

Das strikte Verbot von Besuchen von Menschen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, wurde wie bereits angekündigt aufgehoben. Zugleich appellierte Schröder aber, Besuchskontakte wegen des Infektionsrisikos einzuschränken. Eine Begegnung im Freien sei einer Verabredung zu Hause vorzuziehen. Große Familientreffen oder Partys blieben tabu.

Erweitert wird mit der neuen Verordnung die Möglichkeit zur Teilnahme an Hochzeiten und Beerdigungen, die nun von maximal zehn Menschen aus dem Familien- oder engen Freundeskreis besucht werden dürfen. Außerdem wurde die Begleitung Sterbender ermöglicht. Zudem ist künftig das vollautomatische Betreiben von Autowaschanlagen möglich.

Coronapandemie: "Immobilie lieber später verkaufen"

Im Vergleich der Bundesländer haben die Hamburger im vergangenen Jahr die höchsten Preise für Immobilien gezahlt. Auf Basis der tatsächlich gezahlten Preise aus den Kreditverträgen ermittelte der Baugeldvermittler Dr. Peters für die Hansestadt die Durchschnittswerte für die Hansestadt: Für Eigentumswohnungen aus dem Bestand wurden im Schnitt 4079 Euro je Quadratmeter an den Vorbesitzer überwiesen.

Gegenüber 2018 war das ein Anstieg von knapp sechs Prozent. Neubauten bei Eigentumswohnungen verteuerten sich um knapp zehn Prozent auf 5375 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Im Vergleich dazu konnten Einfamilienhäuser im vergangenen Jahr etwas günstiger erworben werden.

Das kann auch daran liegen, dass der Renovierungsbedarf bei Einfamilienhäusern in der Regel höher ist als bei dem Eigentum auf der Etage. Bei Bestandsobjekten kostete der Quadratmeter Wohnfläche 3708 Euro. Der Preis blieb damit gegenüber dem Vorjahr fast konstant. Beim Neubau von Einfamilienhäusern mussten 2019 um neun Prozent höhere Preise als im Vorjahr bezahlt werden. Der Quadratmeter Wohnfläche kostete im Schnitt 4138 Euro.

Angesichts der Coronapandemie erwarten Experten eine Beruhigung für den Hamburger Immobilienmarkt. „Die Nachfrage wird geringer werden, aber auch das Angebot nimmt wegen der Coronakrise ab“, sagt Frank Lösche, Spezialist für Immobilienfinanzierung bei Dr. Klein in Hamburg. „Wer einen zeitlichen Puffer hat, verkauft die Immobilie lieber später – schon allein um keine Besichtigungstermine vereinbaren zu müssen.“ Wenn der Markt wieder in Bewegung komme, werde aber auch die Nachfrage wieder steigen. Hamburg bleibe beliebt bei Immobilieninteressenten.

Corona: Hamburgische Investitionsbank unterstützt Kultureinrichtungen

Hamburg drückt bei der Bearbeitung der Anträge für die Corona-Soforthilfe aufs Tempo. Die Investitions- und Förderbank (IFB) hat angekündigt, dass alle 35.000 Anträge, die bis zum heutigen Dienstag gestellt wurden, bis Gründonnerstag bearbeitet sein sollen.

Nach Angaben der Wirtschaftsbehörde werden die Fördermittel von Bund und Land, die Selbstständige, kleine Unternehmen, Künstler und gemeinnützige Organisationen beantragen können, weiter stark nachgefragt. Bislang wurden 21.714 Anträge mit einem Zusagevolumen von gut 215 Millionen Euro bewilligt. Die Mittelanweisung erfolgt demnach direkt nach der Bewilligung. Parallel bekommen die Antragsteller einen Brief per Post.

Zur Überprüfung der Angaben werden Stichproben gemacht. Mit den Hilfen will Hamburg denen „unkompliziert helfen, die in eine finanzielle Notlage geraten“, hatte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) dem Abendblatt gesagt.

Die IFB baut ihre Unterstützungsangebote weiter aus. Ab sofort können Kultureinrichtungen auf der Seite der IFB jetzt auch Förderkredite beantragen, mit denen neben Investitionen nun auch betriebliche Einbußen zu besonders günstigen Konditionen und mit vereinfachtem Zugang kreditär ausgeglichen werden können, wenn deren Bedarf aus der Corona bedingten Schließung erfolgen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die Stadt stellt für den Förderkredit die notwendige Sicherheit her.

Der Umfang der zu erhöhten Garantie in Höhe von 400 Millionen Euro für die IFB verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Darlehensprogramme:

IFB-Förderkredit Kultur (Modul Corona): 50 Mio. Euro

IFB-Förderkredit Sport (Modul Corona): 50 Mio. Euro

Hamburg Kredit Liquidität (HKL): 300 Mio. Euro

„Mit dem IFB-Förderkredit Kultur können jetzt neben Investitionen auch Betriebsmittel abgedeckt werden. Damit haben Kulturbetriebe jetzt die Möglichkeit schnell und zusätzlich zu den Soforthilfen dringend benötigte Liquiditätshilfen zu erhalten", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Damit werde der Rettungsschirm auch für die Kultur immer weiter aufgespannt. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ergänzte: "Meine Bitte an alle Betroffenen: Nutzen Sie durchaus die jetzige Phase der aktuellen Einschränkungen rund um Ostern, um Ihre Anträge auf Soforthilfe vorzubereiten und zu stellen! Wir haben viele Fragen aufgegriffen, die FAQ präzisiert, das IT-System läuft stabil. Wir werden im Grundsatz alle bis heute Abend zur Zahlung angewiesenen Anträge auf Soforthilfe bis zum Donnerstag vor Ostern zur Auszahlung gebracht haben." Das werden demnach voraussichtlich mehr als 200 Millionen Euro sein.

Landkreis Lüneburg meldet drei neue Coronafälle

Seit Dienstag gibt es im Landkreis Lüneburg drei weitere bestätigte Coronavirus-Infektionen – damit liegt die aktuelle Zahl der gemeldeten Fälle bei 125. "Derzeit befindet sich keine Person wegen Covid-19 in stationärer Behandlung im Klinikum Lüneburg", teilte der Landkreis mit. Insgesamt haben 65 Menschen aus dem Landkreis Lüneburg, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, die Corona-Infektion überwunden.





Um schnell und direkt in der akuten Coronakrise reagieren zu können, stellt der Landkreis Lüneburg zusätzlich eine Million Euro aus dem aktuellen Haushalt bereit. Das hatte am Montag der Kreisausschuss entschieden. „Die derzeitige Situation ist mit vielen Kosten verbunden“, sagte Landrat Jens Böther. „Dazu zählt nicht allein die Schutzausrüstung für die Menschen im Landkreis Lüneburg, sondern genauso zusätzliches Personal, Logistik, Material und technische Ausstattung.“ Die außerplanmäßigen Ausgaben im Haushalt 2020 sollen an anderer Stelle wieder eingespart werden.



Theater Lübeck will erst ab Anfang Mai wieder spielen

Das Theater Lübeck setzt seinen ursprünglich bis zum 19. April unterbrochenen Spielbetrieb für weitere zwei Wochen bis zum 3. Mai aus. Das teilte das Theater am Dienstag mit. Alle bis dahin geplanten Aufführungen, Konzerte und Gastspiele entfallen oder werden verschoben. Die geplante Wiederaufnahme der Operette "Ball im Savoy" von Paul Abraham muss nach Angaben einer Sprecherin ganz entfallen, da derzeit auch keine Proben stattfinden können. Eine Verschiebung in die Spielzeit 2021/2022 werde geprüft, sagte sie. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Schleswig-Holsteinische Gesundheitsministeriums alle Theater, Kinos und Veranstaltungshäuser im Land zunächst bis zum 19. April geschlossen.

Corona: Großer Erfolg für Hamburger Initiative #PayNowEatLater

Vor zwei Wochen hatten vier Hamburger Gastronomen die Aktion #PayNowEatLater gegründet – eine Plattform zur Rettung gastronomischer Betriebe. Unter dem Motto #PayNowEatLater rufen sie dazu auf, lokalen Unternehmen mit Gutscheinen durch die Krise zu helfen. Alle Erlöse gehen ohne Provisionsabzüge direkt an die teilnehmenden Cafés, Bars und Restaurants. Eine Bilanz nach rund zwei Wochen: Es wurden bereits Gutscheine im Wert von mehr als 500.000 Euro verkauft.

Corona: Nord-CDU im Bundestag fordert Stopp der Exit-Debatte

Die Landesgruppe der CDU im Bundestag verlangt ein sofortiges Ende der Debatte in Schleswig-Holstein über einen Ausstieg aus den strengen Schutzmaßnahmen gegen das neue Coronavirus. "Wer vorzeitig den Ausstieg aus den harten Regulierungen fordert, gefährdet Menschenleben und verantwortet am Ende eine Verlängerung der Krise", sagte am Dienstag der Vorsitzende der Landesgruppe, Unionsfraktionsvize Johann Wadephul. Am Vortag hatten sich im Norden die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli und Landtagsfraktionschef Ralf Stegner für eine Exit-Debatte ausgesprochen.

Der Anstieg der Neuinfektionen habe sich in Deutschland verlangsamt, aber die Kurve zeige nach wie vor nach oben, sagte Wadephul. In Italien und Frankreich habe es wieder einen Anstieg der Todesfälle gegeben. Wer katastrophale Umstände wie in südlichen Nachbarländern verhindern wolle, müsse weiter Disziplin zeigen. Zwei Wochen längere Abstinenz bewahrten Menschenleben und verkürzten am Ende die Krise. "Wenn in China zweieinhalb Monate restriktive Maßnahmen getroffen wurden und sich erste Erfolge zeigen, kann man hier nicht schon nach drei Wochen aussteigen wollen", sagte Wadephul.

SPD-Landeschefin Midyatli hatte umgehend eine öffentliche Diskussion zum Ausstieg aus dem Shutdown gefordert, unter Einbeziehung eines Expertenrates. Stegner befürwortete auf Facebook eine Debatte über eine verantwortbare Exitstrategie. Alten- und Pflegeheime sowie Einrichtungen des Gesundheitswesens müssten sicher noch lange streng geschützt werden. Auch bei Kitas, Schulen, Hochschulen, Gastronomie, Hotels, Einzelhandel, Dienstleistungen, Sport und Freizeit werde es nicht von 0 auf 100 gehen können. "Aber mit differenzierten Abstands- und Schutzregeln werden all diese und andere Bereiche absehbar wieder allmählich hochgefahren werden, wenn die Osterpause oder vielleicht der Maifeiertag vorbei sind", sagte Stegner voraus.

Starköchin Poletto beliefert Senioren mit kostenlosem Essen

Mehrere Dutzend Senioren sind am Dienstag in den Genuss eines Mittagessens der Hamburger Starköchin Cornelia Poletto gekommen. In zwei Service-Wohnanlagen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) haben die Fernsehköchin und ihr Team 100 kostenlose Essen direkt bis an die Wohnungstür angeliefert. "Heute gab es Hühnerfrikassee mit Spargel, Erbsen und Reis. Ich liebe alles rund ums Huhn, und wenn wir heute etwas ältere Herrschaften bedienen dürfen, dann soll es auch etwas sein, das für jeden auch gut essbar ist", sagte die 48-Jährige.

Ihr Essen überreichte Poletto den Senioren selbst beziehungsweise stellte es in Zeiten von Corona auf die Fußmatte. Dabei trug sie Mundschutz und schwarze Latexhandschuhe und achtete auch auf den nötigen Sicherheitsabstand. Auch für einen kurzen Plausch mit den älteren Menschen nahm sie sich Zeit. Die Reaktionen der Senioren waren dabei durchweg positiv. "Recht vielen Dank. Das wird schmecken", sagte einer der Bewohner. "Dass Sie so jung sind, hätte ich nicht gedacht", ergänzt seine Frau mit einem Lachen. Einmal wöchentlich will Poletto nun während der Corona-Zeit für bedürftige Senioren kochen.

Coronavirus in HAmburg: Cornelia Poletto, Fernseh-Köchin, trägt mehrere abgepackte Essensportionen aus ihrem Restaurant.

Foto: dpa

Am Sonntag hatte die Polizei Polettos Restaurant inspiziert. Die Gastronomin hatte außer Haus verkauft, was einige Kunden an Bänken vor dem Lokal konsumierten. Nach dem Einschreiten der Polizei und einer Anzeige wegen der Ordnungswidrigkeit musste das Mobiliar abgesperrt werden.

Corona: Beiersdorf spendet Desinfektionsmittel

Beiersdorf hat der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) 100.000 Flaschen mit Händedesinfektionsmittel gespendet. Ein Großteil der Sprühflaschen mit jeweils 200 ml Inhalt soll ab Donnerstag an die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten ausgeliefert werden.

Der Vorstandsvorsitzende der KVH, Walter Plassmann, zeigte sich darüber hocherfreut: „Die Lage in den Praxen ist momentan sehr angespannt. Und auch wenn wir als Kassenärztliche Vereinigung zur Zeit alles Erdenkliche tun, um Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung zu beschaffen, so müssen wir doch leider feststellen, dass viele Bestellungen einfach nicht ausgeliefert werden. In dieser äußerst angespannten Situation können wir für die Spende von Beiersdorf nur in höchstem Maße dankbar sein, denn Desinfektionsmittel ist absolut unentbehrlich für den sicheren ordnungsgemäßen Betrieb einer Arztpraxis. Mit dieser großzügigen Spende werden die Praxen erst einmal eine Sorge weniger haben.“

Via Twitter bedankte sich auch Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) für die großzügige Spende.

#CoronaHH: Hamburg handelt 💪 - viele helfen 👍! Ein Dank an das Hamburger Traditionsunternehmen ⁦@Beiersdorf_AG⁩ 👏. Habe als Bezirkssenator heute rd. 2000 Fläschchen Desinfektionsmittel für die bezirklichen Gesundheits- und Verbraucherschutzämter entgegengenommen. Danke! pic.twitter.com/ZycGB7CXd7 — Andreas Dressel (@ADressel) April 7, 2020

Peter Tschentscher: Weniger Kontrollen an der Ländergrenze

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat angekündigt, dass es keine Kontrollen von Hamburger Fußgängern und Radfahrern im Nahbereich der Landesgrenze nach Schleswig-Holstein mehr geben soll. Er sei sich nach einem Telefonat mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) einig, dass es nicht sinnvoll sei, Menschen, die sich im Nahbereich ihres Wohnortes an der Landesgrenze bewegten, zu überprüfen. Ziel bleibe aber weiterhin, touristische Ausflüge vor allem an Nord- und Ostsee zu unterbinden, sagte Tschentscher am Dienstag in der Hansestadt.

Corona-Kontrollen: Tschentscher und Günther einigen sich

Coronakrise: Arko will Süßwaren im Wert von 300.000 Euro verschenken

Die Handelskette Arko will Süßigkeiten im Wert von 300 000 Euro verschenken. Diese sollen an 300 Einrichtungen in Deutschland gehen, in denen Menschen aktuell wegen der Coronakrise isoliert sind, oder die sich tagtäglich für andere einsetzen wie Krankenhäuser, Behinderten-Einrichtungen und Altenheime, wie das Unternehmen mit Sitz in Wahlstedt (Kreis Segeberg) am Dienstag mitteilte. Die Verteilung der Pakete im Wert von 1000 Euro soll am Mittwoch starten.

Coronakrise: Die Handelskette Arko will Schokolade im Wert von 300.000 Euro verschenken – gegen einsame Ostern.

Foto: dpa

Zuvor hatten die Filialen des Unternehmens Einrichtung an ihrem Standort vorgeschlagen. Die Unternehmensgruppe, die auf hochwertige Süßwaren und Kaffee spezialisiert ist, betreibt nach eigenen Angaben unter den Marken arko, Hussel und Eilles rund 300 Filialen in Deutschland. Die Gruppe beschäftigt rund 2000 Mitarbeiter.

Sieben weitere Coronatote in Hamburg

Nach den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg 20 Personen mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin konnte jedoch bereits bei 25 Personen die COVID-19 Infektion als todesursächlich festgestellt werden. Die Gesundheitsbehörde führt die höhere vom Institut für Rechtsmedizin festgestellte Todesfallzahl darauf zurück, dass es ebenso wie bei den täglichen Gesamtfallzahlen bei der Erfassung der Toten einen Meldeverzug beim RKI gibt.

Am Montag wurden in Hamburg 18 Coronatote gemeldet.

Coronavirus-Pandemie: 70 Hamburger auf der Intensivstation

Corona in Hamburg: Keine Maskenpflicht geplant

Anders als in Jena ist in Hamburg keine Maskenpflicht geplant, wie Tschentscher sagte. Das Wichtigste sei, sich an die Abstandregeln zu halten.

Rund 130 Coronafälle in Hamburger Pflegeheimen

Die Gesundheitssenatorin gab an, dass in Hamburger Alten- und Pflegeheimen rund 130 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Beschränkungen in Hamburg mindestens bis nach Ostern

Bürgermeister Tschentscher betonte, dass die durch Corona bedingten Beschränkungen mindestens bis nach dem Osterfest (19. April) bestehen bleiben. "Wahrscheinlich ist, dass wir uns in Schritten aus der Situation herausbewegen", so Tschentscher. Wann damit begonnen werden kann und in welcher Abfolge man wieder schrittweise zum gewohnten Alltag zurückkehren kann, ist noch unklar. Nach Ostern wollen sich die Länder mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu beraten.

Auch Ostern sollten Großeltern darauf verzichten, ihre Enkelkinder zu sehen. "Uns ist bewusst, dass es eine Zeit der Familienfeiern ist", so Tschentscher. "Aber diese Zeit müssen wir jetzt noch überstehen."

Coronavirus: Bis zu 500 Verstöße täglich in Hamburg

Hamburgs Innensenator Andy Grote teilte mit, dass in Hamburg am Wochenende und am Montag täglich 300 bis 500 Ordnungswidrigkeiten verzeichnet wurden. Dabei handelte es sich um Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen, die Abstandsregelung und das Ansammlungsverbot. Vereinzelt verstießen auch Gewerbebetreibende gegen die Regeln. "Überwiegend halten sich die Menschen jedoch sehr verantwortungsvoll an die Regeln", so Grote. Auffällig: Häufig verstoßen demnach Gruppen jüngerer Männer gegen die Kontaktverbote. Er verwies darauf, dass es draußen keine Sitzzeitbeschränkung gebe. Aber der Abstand müsse auf Bänken und auf dem Rasen gewahrt bleiben.

Coronavirus: Zahl der Infizierten steigt auf 3217

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), die Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) und Innensenator Andy Grote (SPD) informierten am Dienstagmittag über die aktuelle Corona-Lage in der Hansestadt. Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten in Hamburg ist auf 3217 gestiegen – damit gibt es 129 neue Corona-Fälle seit Montag. Von den an Corona Erkrankten sind 1790 Patienten wieder genesen, wie Prüfer-Storcks sagte. Derzeit liegen 244 Personen in Krankenhäusern, davon 70 auf der Intensivstation. Die Zahl der Corona-Toten stieg auf 25 (Vortag 18).

Bisher 46.000 Corona-Labortests im Norden

In Schleswig-Holstein sind seit Beginn der Coronakrise vor etwa fünf Wochen rund 46.000 Labortests auf das neuartige Virus vorgenommen worden. Dies ergab eine Hochrechnung, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Derzeit werden demnach im Land täglich etwa 2300 Labortests auf das Virus Sars-CoV-2 gemacht.

Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin hält Coronavirus-Testproben in der Hand.

Foto: dpa

Bürgermeister Tschentscher informiert über aktuelle Corona-Lage

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und weitere Senatsmitglieder werden um 12.30 Uhr über die aktuelle Corona-Lage in der Hansestadt informieren. Die Landespressekonferenz können Sie hier im Livestream verfolgen.

Corona: Hamburger Arzt warnt vor neuem Anstieg der Zahlen

Der Hamburger HNO-Arzt und Vorsitzende der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, Dr. Dirk Heinrich, warnt vor einem erneuten Anstieg der Zahlen an Coronainfizierten. "Spätestens, wenn die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung nach Ostern zurückgenommen werden, wird das Infektionsgeschehen wieder ansteigen und zuallererst in den Praxen spürbar werden", so Heinrich. "Dann brauchen wir starke Praxen mehr denn je. Auf diese Situation müssen wir uns jetzt schon einstellen."

Die Arztpraxen in Deutschland seien systemrelevant. "Alle Fachgruppen leisten derzeit in und um die Coronapandemie Außergewöhnliches", sagte Heinrich. Auch Nicht-Covid-19-Patienten müssten versorgt werden. "Die Behandlung dieser Patienten darf Corona-bedingt nicht in den Hintergrund rücken." Deshalb sei es elementar, gerade jetzt den Erhalt der Praxen niedergelassener und ambulant tätiger Ärzte und ihres Fachpersonals zu sichern.

In Hamburg niemand ohne Vorerkrankung an Corona gestorben

Der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel untersucht mit seinem Team die Coronaopfer in der Hansestadt, und er hält die Angst vor dem Virus für überzogen. In Hamburg sei bisher kein einziger nicht vorerkrankter Mensch an dem Virus gestorben, sagt Püschel der „Hamburger Morgenpost“. „Dieses Virus beeinflusst in einer völlig überzogenen Weise unser Leben. Das steht in keinem Verhältnis zu der Gefahr, die vom Virus ausgeht“, sagt der renommierte Rechtsmediziner. „Ich bin überzeugt, dass sich die Corona-Sterblichkeit nicht mal als Peak in der Jahressterblichkeit bemerkbar machen wird.“ Es gebe keinen Grund für Todesangst im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Krankheit in der Region Hamburg.

Der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel untersucht mit seinem Team die Corona-Opfer in der Hansestadt (Archivbild).

Foto: Ha / HA / Mark Sandten

„Alle, die wir bisher untersucht haben, hatten Krebs, eine chronische Lungenerkrankung, waren starke Raucher oder schwer fettleibig, litten an Diabetes oder hatten eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.“ Das Virus sei in diesen Fällen der letzte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe.

Sein Team habe gerade die Leiche der ersten 100-Jährigen untersucht, die mit Covid-19 gestorben sei. Hier sei es der allerletzte Tropfen gewesen. Die Sorge für die Menschen liege darin begründet, dass das Virus sich sehr schnell ausbreite, weil es noch keinen Immunschutz gebe, sagte der Rechtsmediziner. „Aber wir haben in Deutschland keine italienischen Verhältnisse. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem, und ich bin überzeugt, dass wir die Pandemie gut beherrschen können.“

„Ich denk an Dich“ – Schüler machen Senioren Mut

Alte Menschen sind vom neuartigen Coronavirus besonders betroffen. Nicht nur, dass die durch den Erreger ausgelöste Krankheit Covid-19 für sie eine tödliche Gefahr darstellt – sie stehen in dieser bedrohlichen Situation auch häufig allein da, weil ein Besuch der engsten Angehörigen zu riskant wäre. Die Caritas und die katholischen Schulen im Erzbistum Hamburg haben deshalb jetzt die Aktion „Ich denk an Dich!“ gestartet. Schülerinnen und Schüler sind dazu aufgerufen, Menschen in Pflegeheimen Briefe zu schreiben und Bilder zu malen, um ihnen in dieser schweren Situation Mut zu machen und Trost zu spenden.

Coronakrise: Die katholischen Schulen und die Caritas wollen den Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen Trost spenden.

Foto: Erzbistum Hamburg

„Unsere Aktion soll Menschen unterstützen, die es gerade jetzt besonders schwer haben, weil sie gesundheitlich bedroht und von der Außenwelt isoliert sind“, sagt Initiatorin Barbara Viehoff vom Erzbistum Hamburg. „Unsere Schülerinnen und Schüler drücken mit den Briefen und Bildern ihren Beistand und ihre Solidarität aus.“

Kinder und Jugendliche, die sich beteiligen wollen, können ihre Grüße gern an das Erzbistum Hamburg (Projekt Caritas, Herrn Harald Strotmann, Am Mariendom 4, 20099 Hamburg) senden. Die Briefe werden bis zum 19. April gesammelt und dann an die acht Caritas-Pflegeheime im Norden verschickt, in denen insgesamt 600 Bewohnerinnen und Bewohner betreut werden.

1735 Coronainfektionen in Schleswig-Holstein – 24 Tote

Die Zahl der in Schleswig-Holstein gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist auf 1735 gestiegen. Wie die Landesregierung am Dienstag mitteilte, waren das bis Montagabend 57 Fälle mehr als nach der Meldung vom Vortag. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten offiziellen Meldung von 20 auf 24.

Derzeit werden 151 Coronapatienten in Kliniken behandelt und somit 5 weniger als noch am Vortag. Insgesamt wurden seit Beginn der Epidemie 251 Personen in Krankenhäusern behandelt oder werden dort aktuell weiter versorgt.

Coronakrise: 1,5 Millionen Euro für Hamburger Musikclubs

Gute Nachrichten für Hamburger Musikclubs: Die Kulturbehörde setzt zusammen mit der Hamburger Clubstiftung eine schnelle und unbürokratische Hilfe für die Hamburger Musikclubs um, mit der die Auswirkungen der Corona bedingten Schließungen abgefedert werden sollen, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. "Aus dem Hilfspaket Kultur in Höhe von 25 Millionen Euro, mit dem der Senat Hamburger Kultureinrichtungen im Rahmen existierender Förderinstrumente unterstützt, werden rund 1,5 Millionen Euro für die Hamburger Clubszene zur Verfügung gestellt." Beantragen können die Hilfen Hamburger Livemusikclubs.

„Die gegenwärtige Ruhe in den Hamburger Musikclubs ist notwendig, aber schwer zu ertragen", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). "In den zahlreichen Clubs unserer Stadt stehen die Bühnen, die den Nährboden unserer Musikstadt ausmachen. Zusammen mit der Clubstiftung wollen wir dabei helfen, dass uns die einzigartige Clubkultur der Hansestadt erhalten bleibt." Durch die Zusammenarbeit mit der Clubstiftung könnte nun da Unterstützung geboten werden, wo die Not am größten sei.

„Der Corona-Schutzschirm für Hamburger Musikclubs ist eine überlebenswichtige Rettungsmaßnahme, der die Spielstätten zumindest bis Ende April vor dem Aus schützt", sagte Terry Krug, Vorsitzende der Hamburger Clubstiftung. Die Coronakrise werde langwierige und dramatische Auswirkungen auf das kulturelle Leben Hamburgs haben. Kulturbetriebe seien äußerst fragile Gebilde und einem Biotop gleichzusetzen. Krug: "Wenn es einmal tot ist, geht es in seiner Form unwiederbringlich verloren."

Antragsberechtigte Hamburger Livemusikclubs:

Sie können einen Konzertbetrieb in den letzten zwölf Monaten vorweisen

Die Clubs müssen mindestens 24 Livemusik-Konzerte im Jahr veranstalten und dürfen nicht größer als 1600 Personen sein

Die Anträge werden in enger Kooperation mit der Clubstiftung beschieden. Berücksichtigt werden kann zunächst der Zeitraum bis zum 30. April 2020.

Corona: Hamburger VHS bietet digitales Lernangebot

Die Hamburger Volkshochschule (VHS) baut ihr Lernangebot digital aus. Täglich kommen neue Online-Kurse unter dem Motto „VHS to Huus“ dazu. Rund 300 Kurse sollen künftig digital nutzbar sein. Das Format ist für alle Hamburger kostenlos. Geplant ist eine lockere Reihe von einzeln buchbaren Online-Vorträgen wie beispielsweise Handyfotos bearbeiten oder Ukulele-Geschichten, die gegen Feierabend (16 oder 17 Uhr) gesendet werden. Daran schließt sich ein Chat an. Vertiefende (kostenpflichtige) Online-Kurse finden in der VHS Cloud statt.

Coronavirus: Verstärkte Polizeipräsenz am Osterwochenende

Die Polizei hat für das Osterwochenende erneut umfangreiche Kontrollen der Corona-Auflagen in Schleswig-Holstein angekündigt. „Die Landespolizei wird – wie auch an den vergangenen Wochenenden – eine verstärkte Präsenz zeigen und vermehrt mit Streifen unterwegs sein“, sagte der stellvertretende Landespolizeidirektor Henning Nebbe. Ob und in welcher Form die Einsätze zu Ostern weiter ausgeweitet würden, entscheide sich erst in den kommenden Tagen.

Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamtes führen Corona-Kontrollen in Richtung Nordseeküste durch. In Schleswig-Holstein gilt wegen der Coronavirus-Pandemie ein Einreiseverbot.

Foto: Carsten Rehder / dpa

Am vergangenen Wochenende hatten Polizisten etliche Fahrzeuge kontrolliert und viele Ausflügler aus Hamburg wieder heimgeschickt. In Schleswig-Holstein gilt wegen der Pandemie ein Einreiseverbot für Touristen. Die Bürger verhielten sich meist einsichtig und kooperativ, sagte Nebbe. „Die meisten Regelverstöße können mit einer direkten Ansprache beendet werden. Wir kontrollieren anlassbezogen und mit Augenmaß.“

Grenzstreit: Durch Norddeutschland geht ein Riss

Erhöhtes Kontrollaufkommen gebe es „im Bereich der Wedeler Elbmarsch und dem Übergang zur Insel Fehmarn“, sagte Nebbe. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte den Beamten am Montag für ihre Arbeit gedankt. Er stehe im direkten Austausch mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Beide Regierungschefs seien sich in dem Ziel einig, touristische Verkehre im Norden weitestgehend runterzufahren.

Virtuelle Yoga-Stunde: Ein Angebot auch nach Corona-Zeiten

Das Studio hat zwar geschlossen, dennoch muss der Übende auch in der Coronakrise nicht auf seinen Yoga-Kurs verzichten. Doch statt in einem Raum mit mehreren Teilnehmern zu sein, kommt der Lehrende ins heimische Wohnzimmer. Nicht persönlich, sondern digital. Das Yoga-Zentrum "Y8" in Hamburg-Eimsbüttel, ein gemeinnütziger Verein und Kunstraum, bietet diese Möglichkeit an. Es überträgt täglich mehrere Kurse per Livestream. Zwischen 20 und 30 Teilnehmer würden bei den virtuellen Stunden mitmachen, sagt Yoga-Lehrer Immanuel Grosser.

Zusammen mit seiner Frau Benita leitet er das Studio und hat die Stunden via Livestream initiiert. Auf diese Weise zu unterrichten, ist auch für die beiden eine neue Erfahrung. "Man muss mehr und genauere Ansagen machen als bei einer normalen Yoga-Stunde", sagt Immanuel Grosser. Das Schöne an den Kursen per Livestream sei dabei, dass jeder an seinem Ort und man doch irgendwie zusammen sei. Diese Art des Unterrichts ist für viele Studios die einzige Möglichkeit, sich in Corona-Zeiten am Leben zu halten. Darauf weist der Bundesverband der Yogalehrenden (BDY) hin. "Yogalehrende sind von den Kurs- und Seminarausfällen aufgrund der Coronakrise wirtschaftlich besonders stark betroffen", teilt der Verband mit.

Missbrauch bei Corona-Soforthilfe festgestellt

Angesichts der immensen Zahl an Anträgen auf Corona-Soforthilfe hat die Steuerberaterin und Vorsitzende des Verbands Freier Berufe, Ute Mascher, bereits einige Missbrauchsfälle ausgemacht. Aus ihrer beruflichen Praxis seien ihr Fälle unerwünschter und unsolidarischer Mitnahmeeffekte bekannt geworden, sagte sie. So gebe es Teil-Selbstständige, die auch als Angestellte oder sogar Beamte ein festes Einkommen hätten und Ansprüche an die Soforthilfe stellten.

Ute Mascher, Steuerberaterin und Vorsitzende des Verbandes Freier Berufe in Hamburg, in ihrem Büro.

Foto: dpa

„Die Politik hat sehr schnell und aktiv auf die Krise reagiert“, sagte Mascher. Es stelle sich aber die Frage, ob der Staat Unternehmen und Personen durch nicht rückzahlbare Zuschüsse unterstützen müsse, die über ausreichende Liquidität aus anderen Quellen verfügten. In den Förderbedingungen ist festgelegt, dass privates Vermögen und private Kreditlinien bei der Unterstützung „vollständig außer Betracht“ bleiben.

Corona: Anonyme Drohungen gegen Europa-Passage

In der Europa-Passage haben lediglich sieben der 120 Geschäfte geöffnet. Damit sich Menschen nicht versammeln und länger aufhalten als nötig, hat das Center-Management die Bänke abschrauben lassen.

Foto: HA

Doch möglicherweise sind die Geschäfte in der Europa-Passage nicht nur durch den Lockdown der Coronakrise bedroht. An einem Nebeneingang wurde ein laminiertes DIN-A4-Flugblatt gefunden, auf dem zum Abriss der Einkaufsmeile aufgerufen wird. "Tear down this mall!", heißt es darauf in Anlehnung an Ronald Reagans legendäre Rede 1987 vor der Berliner Mauer ("Tear down this wall!"). Zudem ist der Schriftzug "Corona" mit einem Herzen zu sehen.

"Wir nehmen diese Drohungen durchaus ernst und stehen im Austausch mit der Polizei", sagte Center-Manager Jörg Harengerd dem Abendblatt. Gerüchte, man habe das Sicherheitspersonal aufgestockt, träfen aber nicht zu. Unabhängig von dem Flugblatt seien einige Eingänge in die Passage geschlossen und die weiterhin geöffneten präventiv verstärkt worden. Harengerd: "Wir schauen uns die Lage genau an, haben aber keine allzu große Sorge." Auch die Polizei geht nicht von einer ernsthaften Bedrohung aus.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das Sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Hände waschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten

Schutzmasken helfen beim Fremdschutz – sie schützen den Träger aber nicht zuverlässig vor Ansteckung

Corona-Soforthilfe: Hamburg weist fast 160 Millionen Euro an

Das Sofortprogramm für Selbstständige und kleinere Unternehme in Hamburg wird offensichtlich stark nachgefragt und zügig abgearbeitet. In der ersten Woche wurden laut Wirtschaftsbehörde bis Montagnachmittag (17 Uhr) 33.292 Anträge gestellt, 15.702 sind davon bewilligt worden. Insgesamt wurden 159.696.161 Euro zur Auszahlung angewiesen.

Mit den Hilfen wolle Hamburg „unkompliziert denen helfen, die in eine finanzielle Notlage geraten“, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) dem Abendblatt. Denn mit Blick auf die Zeit nach der Coronakrise dürfe der wirtschaftliche Schaden nicht zu groß werden.

Die Hamburger Corona-Soforthilfe (HCS) für Unternehmer:

Solo-Selbständige: 2500 € (Hamburg), 9000 € (Bund), 11.500 € (Gesamt)

1–5 Mitarbeiter: 5000 € (HH), 9000 € (Bund), 14.000 € (Gesamt)

6–10 Mitarbeiter: 5000 € (HH),15.000 € (Bund), 20.000 € (Gesamt)

11–50 Mitarbeiter: 25.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

51–250 Mitarbeiter: 30.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

Coronavirus – die Bilder zur Krise:

Mit Sicherheitsabstand: Menschen sitzen und liegen am Hamburger Elbstrand in Övelgönne. Bei schönem Wetter hielt es am Montag viele Menschen nicht zu Hause. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Mit und ohne Corona: Am Karfreitag war der Fischereihafen von Niendorf (Ostsee) noch voller Menschen (r.), am vergangenen Sonnabend menschenleer. Foto: Markus Scholz / dpa

Ungenutzte Strandkörbe stehen am Nordseestrand in St. Peter-Ording. Während normalerweise zu dieser Zeit Feriengäste den Strand bevölkern, ist wegen der Einschränkungen durch das Coronvirus nur Einheimischen der Besuch des Strandes erlaubt. Foto: Carsten Rehder / dpa

Auf der Autobahn 23 herrschte Richtung Nordsee herrschte am Wochenende gähneende Leere. Nur Einheimischen und Berufstätigen der Besuch der Küstenorte gestattet. Foto: Carsten Rehder / dpa

Benita und Immanuel Grosser zu Beginn einer Yogastunde, die sie per Smartphone live im Internet streamen. Das Yoga-Zentrum "Y8" in Hamburg-Eimsbüttel, ein gemeinnütziger Verein und Kunstraum, überträgt täglich mehrere Kurse per Livestream. Foto: Christian Charisius / dpa



Beim HSV wird seit Montag nach fast vier Wochen Zwangspause wieder trainiert. Die Spieler gehen im empfohlenen Abstand voneinander auf den Platz, Zuschauer sind nicht zugelassen. Foto: Ulrich Perrey / dpa

In der verwaisten Kieler Sparkassen-Arena, wo sonst der THW Kiel regelmäßig vor 10.000 Zuschauern Handball spielt, scheinen sogar die Stuhlstapel auf Sicherheitsabstand zueinander platziert worden zu sein. Foto: Martin Rose / Getty Images

Polizisten überwachen am Sonabend die Coronavorschriften am Hamburger Elbstrand. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil streift sich vor der Besichtigung der Zender-Textilfabrik in Osnabrück eine Gesichtsmaske über, die dort hergestellt wird. Foto: Friso Gentsch / AFP

Entlang der Hamburger Außenalster wurde für die Fußgänger ein Richtungsverkehr eingerichtet und ein Mindestabstand von zwei Metern vorgeschrieben. Foto: via www.imago-images.de / imago images/Nikita



Trotz des schönen Wetters blieb die Kieler Innenstadt am ersten Aprilwochenende weitgehend menschenleer. Foto: Guenter Nowack / imago images/penofoto

Seit im nicht systemrelevanten Einzelhandel der Ladenverkauf zur Eindämmung des Corona-Virus untersagt wurde, liefert der Lübecker Buchhändler Finn-Uwe Belling bestellte Literatur direkt zu den Kunden ans Haus. Foto: Markus Scholz / dpa

Geff Harrison singt jeden Nachmittag auf seinem Balkon in der Gustav-Falke-Straße in Eimsbüttel. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Vor einem Eiswagen im Stadtpark hat sich am Sonntag eine Schlange gebildet. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona macht's möglich: Diese Paddler haben trotz herrlichsten Wetters die Außenalster am Sonntagmittag weitgehend für sich. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Hamburgs erstes Drive-in-Testzentrum hat am Montag in Bergedorf offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Foto: Christina Rückert

Zahlreiche Spaziergänger gehen am Sonntag am Elbstrand spazieren. Foto: Georg Wendt / Georg Wendt/dpa

Polizeikontrolle in Schleswig-Holstein: Hunderte Hamburger wurden am Wochenende an den Landesgrenzen abgewiesen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Hamburg: Eine berittene Polizistin kontrolliert die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen. Foto: dpa

Bei bestem Frühlingswetter war am Sonntag, den 5. April, einiges los am Falkensteiner Ufer. Aber (fast) alle halten sich an die Abstandsregel. Foto: Franziska Coesfeld



Handelskammer: Wahl zum Präsidium mit Holger Stanislawski und einem Mann mit Maske. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Restaurant-Inhaber Florian Ridder (l.) übergibt seine Gerichte im Karoviertel in Hamburg per Ramen-Rutsche an die Kunden. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Abstand, bitte! Das gewählte Handelskammer-Präsidium (v. l. n. r.): Niels Pirck, Martina Warning, Wilhelm van der Schalk, Astrid Nissen-Schmidt, Bettina Hees , der neue Präses Norbert Aust sowie Wilfried Bauer. Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Sevices

Isemarkt: „Bitte rechts anstellen! Bitte Abstand halten! Gerne Kartenzahlung!“ Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Impressionen aus Hamburg: Die Elbphilharmonie vom Hafen aus gesehen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



Der Aussichtspunkt am Alten Elbtunnel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsame Passanten an den Landungsbrücken. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

„Udo’s Imbiss“ in Wilhelmsburg – natürlich auch geschlossen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Die geschlossene Krypta im Michel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsamer Radler auf der Alten Elbbrücke. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



Schild im geschlossenen Rathaus. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Abgesperrte Trimm-dich-Station an der Außenmühle in Harburg. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Stephan Garbe (l), Geschäftsführer der Spirituosen-Manufaktur "Gin Sul", Rafael Viera (M), Destillateur, und der Pharmazeut Lasse Gnekow von der Adler Apotheke prüfen den Alkoholgehalt beim Mischen eines Desinfektionsmittels. Die Hamburger Spirituosen-Manufaktur hat mit Hilfe der Adler Apotheke ihren Betrieb vorübergehend auf die Produktion von Hände-Desinfektionsmittel umgestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im großen Festsaal des Rathauses in Corona Zeiten. Foto: Andreas Laible

Das Hallenbad auf St. Pauli ist ab Mittwoch für Obdachlose geöffnet. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Landung einer französischen Militärmaschine am Flughafen Hamburg: Helfer in Schutzkleidung brachten die Patienten zu Krankenwagen. Foto: Michael Arning

Klinikum Bad Bramstedt in der Corona-Krise: Schwester Nicole – sie näht für den Notfall Gesichtsmasken aus Baumwollstoffen, die in die Kochwäsche gehen (falls die regulären Masken ausgehen). Foto: Wolfgang Klietz

Prof. Stefan Kluge ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin des UKE. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Menschen musizieren in der Schinkelstraße (Winterhude) in ihren Fenstern und auf den Balkonen. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Auch am Elbstrand von Övelgönne überprüft die Polizei regelmäßig das Einhalten des Kontaktverbots. Foto: Imago/Nikita



Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher bei einer Telefonaktion des Abendblatts zur Coronakrise Foto: Andreas Laible / HA

Marcell Jansen (r. im Bildschirm) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt als HSV-Aufsichtsratsvorsitzender in einer virtuellen Pressekonferenz. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Nackte Schaufensterpuppen mit Atemschutzmasken in einem Schaufenster in Wien. Foto: Privat / dpa

Hamburg: Ein Herz leuchtet an der Fassade des Hamburger Westin-Hotel in der Elbphilharmonie. Foto: Christian Charisius / dpa

Hamburg: Die beiden Aida-Schiffe "Aidaaura" und "Aidacara" (r) liegen am Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April eingestellt. Foto: Christian Charisius / dpa



Polizisten patrouillieren vor dem Eingang zu einem Supermarkt auf einer Einkaufsstraße in Hamburg. Foto: Axel Heimken / dpa

Baumwall vor der Elbphilharmonie: Leere Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Gastronom Thomas Pinçon muss wegen Corona seinen Laden Cafe des Artistes am Gerhart-Hauptmann-Platz im Thalia Theater schließen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leere U-Bahn U3 Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Hamburg: Eine Frau geht in dem sehr verwaisten Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig. Foto: Georg Wendt / dpa



Alsterarkaden Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leerer Rathausmarkt Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Eine Anästhesistin richtet ein Intensivbett für einen Coronapatienten ein. Foto: Felix Kästle / dpa

Ein Medizinerin schaut auf einen Corona-Test im Labor. Foto: Hans Klaus Techt / dpa

Museen in Zeiten der Corona Krise: Die Direktorin des Bucerius Kunst Forums, Kathrin Baumstark, zeigt Werke von David Hockney. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Die Baumärkte boomen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Scharbeutz: Ein Polizist kontrolliert Fahrzeuge mit nicht lokalen Kennzeichen, um das Einreiseverbot für Touristen nach Schleswig-Holstein durchzusetzen. Foto: Markus Scholz / dpa

Hamburg: Am Elbstrand bei Övelgönne sind am Mittag nur wenige Spaziergänger unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hamburg: Das Einkaufszentrum "Europapassage" ist zur Mittagszeit fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Coronakrise: Trotz Appells der Bundeskanzlerin gehen noch viele Menschen spazieren. Hier Spaziergänger und Jogger an der Alster. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



„Stay at home!“ Mit dieser himmlischen Botschaft hat der Berufspilot Jean-P. Sievers am Sonnabend in Hamburg seine Runden durch die Luft gedreht. Foto: Roland Magunia

Hamburg: Gaby Wulff wäscht mit einem Schal als Mundschutz die Haare einer Kundin. Die Friseurmeisterin fordert in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel die Schließung aller Friseurläden als Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus. Foto: Markus Scholz / dpa

Coronavirus-Quarantäne in Hamburg-Fuhlsbüttel: Menschen sitzen am Fenster in der Sonne und rufen dazu auf, zu Hause zu bleiben, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Foto: Georg Schulz / HA

Coronavirus in Hamburg: Am Freitagabend patrouillierten Beamte unter anderem am Jungfernstieg, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Verordnung halten. Foto: TV News Kontor

Der Hamburger Berufspilot Jean-P. Sievers will die Menschen mit seinem Banner aufrütteln: Stay at home! Foto: Roland Magunia



Schlange auf dem Isemarkt Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburg: Ein Straßenmusiker spielt mit Mundschutz und Handschuhen auf dem Isemarkt. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Nahezu menschenleer ist der Rathausmarkt vor dem Rathaus um die Mittagszeit. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, spricht während einer Landespressekonferenz im Kaisersaal im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Corona-Krise in Hamburg: Warnhinweise für Jogger an der Alster Foto: HA/Jörg Riefenstahl



Anne Meier-Göring, Richterin im Prozess gegen einen 93 Jahre alten ehemaligen SS-Wachmann, der wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen angeklagt ist, steht vor Beginn der Verhandlung vor dem Gerichtssaal. Der in Hamburg lebende Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Foto: Axel Heimken / dpa

Ein Besucher des Isemarktes kauft mit einem Mundschutz an einem Verkaufsstand für Fleischwaren ein. Foto: Axel Heimken / dpa

Biertische sind vor den Cafes an der Roten Flora im Schanzenviertel gestapelt. Foto: Axel Heimken / dpa

Ärztin Antje Klein nimmt an einer Drive-in-Teststation in Elmshorn einen Abstrich von einem möglicherweise Infizierten. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Vor dem Haupteingang des UKE ist am Freitag eine Absperrung aufgebaut worden. Foto: Roland Magunia



Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt. Das nördlichste Bundesland hat beschlossen, sämtlichen touristischen Verkehr zu verbieten. Darauf weisen Schilder an den Autobahnen unweit der Landesgrenze hin, wie hier beim Maschener Kreuz. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Yared Dibaba mit seiner Band Die Schlickrutscher beim Corona-Konzert des Hamburger Abendblattes. Foto: HA

Spaziergänger, Jogger und Radfahrer kommen sich an der Alster am Freitag sehr nahe. Foto: Marcelo Hernandez

Eine "Einladung" zu einer "Corona-Party". Die Polizei warnt, dass sie konsequent gegen solche Zusammenkünfte vorgehen werde. Foto: Jens Pepper / dpa

Polizisten gehen durch eine Straße am Hansaplatz in Hamburg und kontrollieren, ob die Geschäfte auch geschlossen haben. Foto: Christian Charisius/dpa



Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning

Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News

Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News



Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa

Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning

Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa



Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER

Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA

Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA



Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA

Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa

Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa



Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa

Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor



Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa

Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa

Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa



Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg

Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: Bodo Marks / dpa

An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch … Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. Die Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa



Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa

Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa

Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa



Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa

Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: dpa



Till Seifert im Corona-Konzert

In unserer Digitalen Kulturreihe gab Till Seifert am Montagabend eine Konzertpremiere. Der Hamburger Singersongwriter spielte live aus seinem aktuellen Album. Sollten Sie es verpasst haben: Hier können Sie den Auftritt noch einmal ansehen und -hören.

Corona-Konzert: Till Seifert singt aus seinem neuen Album

Die bisherigen Auftritte in der Digitalen Kulturreihe:

