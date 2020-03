Hamburg. Die Agentur für Arbeit in Hamburg hat die neusten Daten zum Hamburger Arbeitsmarkt für den Monat März am Dienstag veröffentlicht. "Sie spiegeln die derzeitige Situation am Hamburger Arbeitsmarkt noch nicht wider", sagt Sönke Fock, Vorsitzender der Geschäftsführung in der Agentur für Arbeit Hamburg. Grund dafür ist der statistische Stichtag (Donnerstag, 12. März 2020), an dem die Arbeitsmarktdaten bundesweit aufbereitet werden und der nur wenige Tage vor Beginn der Auswirkungen der Coronapandemie in Hamburg lag.

Aktuell wurden die Daten vom 13. Februar bis 12. März ausgewertet. In dieser Zeit waren 66.533 Hamburger arbeitslos gemeldet. Das ist ein Rückgang um 1177 Menschen zum Vormonat. Im Jahresvergleich stieg die Arbeitslosigkeit dagegen um 3056 oder 4,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,3 Prozent. Die Gesamtbeschäftigung in Hamburg stieg im Januar um 23.300 oder 2,4 Prozent zum Vorjahresmonat auf 1.012.400 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer.

Arbeitslosigkeit in Hamburg wird in nächsten Monaten ansteigen

Aufgrund der Coronakrise wird die Arbeitslosigkeit in Hamburg in den nächsten Monaten ansteigen. "Wie stark dieser Anstieg ausfallen wird und wie lange er anhält, ist derzeit nicht abzusehen", sagt Arbeitsagenturchef Fock. "Die Agentur für Arbeit Hamburg und Jobcenter team.arbeit.hamburg sichern über das Kurzarbeitergeld, das Arbeitslosengeld und die Grundsicherung den Hamburgern eine finanzielle Grundlage."

Fock lobt die "immense Leistungsbereitschaft" seiner Mitarbeiter. "Alle nehmen ihre Verantwortung gegenüber der regionalen Wirtschaft, den Beschäftigten und den Arbeitsuchenden sehr ernst. Die oberste Priorität ist, Leistung so rasch wie möglich und verlässlich zahlbar zu machen."

Betriebe könne bis Mitternacht Kurzarbeit für März anmelden

Kurzarbeit helfe, Arbeitsplätze in dieser Phase zu erhalten und den Anstieg von Arbeitslosigkeit geringer zu halten. Hamburger Unternehmen und Betriebe, die noch für den Monat März Kurzarbeit anzeigen müssen, können das noch bis Dienstagabend, 00:00 Uhr, über die Hausbriefkästen der sieben Arbeitsagenturen in Hamburg erledigen. Sollten Betriebe der Arbeitsagentur bereits Kurzarbeit angezeigt haben, ist keine zweite Anzeige erforderlich. Hiervon rät die Arbeitsagentur dringend ab.

Die Bearbeitung der zahlreich eingehenden Anzeigen habe höchste Priorität, versichert Fock. Das wird trotz zusätzlich eingesetztem Personal dennoch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Dafür bittet die Arbeitsagentur um Geduld. "Von Fragen zum Bearbeitungsstand ist bitte dringend abzusehen", sagt Fock.

Die drei Eckpfeiler der Kurzarbeit: