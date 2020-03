Hamburg. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) hat sich in einer offiziellen Stellungnahme im Planverfahren gegen den Bau der A26 Ost (Hafenpassage) in Hamburg ausgesprochen.

„Ein Autobahnneubauprojekt in dieser Größenordnung und zu diesen Kosten ist nicht zeitgemäß“, sagte BUND-Landeschef Manfred Braasch. „Statt autogerechter Angebotsplanung bedarf es eines Verkehrskonzeptes, das einen besseren Öffentlichen Personennahverkehr zum Gegenstand und die Klimafolgen im Blick hat.“ Der BUND fordere auch Umweltbehörde eine Stellungnahme zu Auswirkungen des Projektes auf die Hamburger Klimaschutzziele.

"Zerstörung von wertvollem Naturraum"

Es gebe für „diesen extrem teuren Autobahn-Neubau keine Rechtfertigungsgrundlage“, schreibt der BUND. Die Planunterlagen nähmen Bezug auf den veralteten Hafenentwicklungsplan 2012. Dort seien aus heutiger Sicht völlig überhöhte Umschlagsprognosen zugrunde gelegt worden. Die „zwingend erforderliche neue Köhlbrandquerung“ ab 2030 mache die A 26 Ost zudem „weitgehend überflüssig“, befinden die Naturschützer.

Zudem zerstöre die A26 Ost wertvollen Naturraum. „Die geplante Trassenführung verläuft unter anderem durch Flächen, die unter Landschaftsschutz stehen“, so der BUND. „In dem Gebiet finden sich allein 53 Pflanzenarten, die auf der Roten Liste stehen und mehr als 80 Brutvogelarten, von denen zwölf gefährdet und vier sogar vom Aussterben bedroht sind.“

BUND startet Petition für Stopp der Autobahn

In der offiziellen Stellungnahme zum Planverfahren kritisiert der BUND auch „grundsätzlich das Vorgehen im Zusammenhang des Planungs- und Bauprozesses der A26“. Für den Streckenabschnitt Ost sei „eine Unterteilung in einzelne Abschnitte (a, b, c) vorgenommen“ worden. „Diese ‚Scheibchen‘-Taktik widerspricht unserer Auffassung nach den gesetzlichen Vorgaben“, schreiben die Umweltschützer. Das Gesetz fordere, „dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Falle von kumulierenden Vorhaben für das gesamte Vorhaben erstellt“ werde.

„Die finanzielle und bauliche Dimensionierung des Projektes erschließt sich insbesondere dann nicht, wenn es tatsächlich im Wesentlichen um die Belange der Hafenwirtschaft ginge, die im Erläuterungsbericht mehrfach zum Vergleich und zur Bewertung verschiedener Trassenvarianten herangezogen werden“, so die BUND-Stellungnahme. „In dem Fall wäre die Ertüchtigung und Sanierung der bestehenden Haupthafenroute die naheliegende Lösung für eine leistungsfähige Hafenerschließung.“

Neben der Abgabe der Stellungnahme hat der BUND auch eine Petition für den Stopp der A26 Ost gestartet, die sich im Internet unter www.bund-hamburg.de/keine-neue-stadtautobahn findet.