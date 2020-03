Hamburg. Alle Abgeordneten der neuen Hamburger Bürgerschaft sollen möglichst bald eine Fortbildung zum Thema Klimawandel absolvieren. Das fordert die Hamburger Grundschullehrerin Leonie Engelfried. Die 31-Jährige hat dazu im Internet eine Petition gestartet, die bisher von rund 600 Menschen unterstützt wird (www.openpetition.de/!ipcc).

Engelfried sagt, sie habe vor der Bürgerschaftswahl mehrere Debatten im Landesparlament über die Fortschreibung des Hamburger Klimaschutzplans verfolgt und an Wahlkampfständen mit Abgeordneten und Bürgerschaftskandidaten gesprochen. Dabei habe sie den Eindruck gewonnen, dass etliche Hamburger Politiker nicht ausreichend oder gar nicht vertraut seien mit den Berichten des Weltklimarats IPCC für politische Entscheidungsträger. „Ich dachte eigentlich, diese Berichte seien Standardliteratur für unsere Politiker“, sagt Engelfried.

Klimawandel betrifft alle Aufgabenfelder der Bürgerschaft

Einige Hamburger Politiker hätten ihr gegenüber erklärt, die Erläuterungen des IPCC seien in erster Linie wichtig für Mitglieder des Umweltausschusses. „Ich bin der Meinung, dass jeder Abgeordnete zumindest grundlegendes Wissen über den Klimawandel haben sollte, um zukunftsfähige Entscheidungen treffen zu können“, sagt Engelfried. Der Klimawandel betreffe alle Aufgabenfelder der Bürgerschaft.

Die Lehrerin denkt bei ihrer Forderung nach einer Pflichtfortbildung nicht an eine aufwendige Workshop-Reihe. Ein 90-minütiger Vortrag, in dem der wissenschaftliche Konsens auf Basis der IPCC-Berichte erläutert wird, könnte ausreichen, sagt sie.

Ähnliche Petitionen auch in anderen Bundesländern gestartet

Die von den rot-grünen Regierungsfraktionen initiierte Fortschreibung des Klimaschutzplans sei zwar zu begrüßen, sagt Engelfried. „Hamburg agiert damit sehr fortschrittlich. Der Klimaschutzplan kann aber nur eine Arbeitsgrund­lage sein.“ Es seien weitere Maßnahmen nötig, um den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid CO₂ in der Hansestadt zu begrenzen, sagt Engelfried. Ihrem Beispiel folgend haben zuletzt auch Bürger in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und in Bayern Petitionen mit der Forderung nach Pflichtfortbildungen zum Thema Klimaschutz in den jeweiligen Landesparlamenten gestartet.

Wenn Engelfrieds Aufruf zur Unterstützung endet, wird sie die Petition an den Eingabenausschuss der Bürgerschaft schicken. Dieser muss dann darüber entscheiden, ob das Landesparlament sich mit dem Anliegen beschäftigt.