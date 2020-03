Hamburg. Rot. Ilse Duysen liebt Rot. „Weil es mir gut steht“, sagt sie stilsicher und streicht über den Ärmel ihrer roten Strickjacke, die sie über der weißen Bluse mit der Granatnadel trägt. Dunkle Hose und rote Schuhe machen den Look perfekt. Dazu die strahlenden Augen, das erfrischende Lachen – sie sieht fast jugendlich aus. Dabei ist Ilse Duysen nur wenige Monate älter als ihr Zuhause, die Fritz-Schumacher-Siedlung in Langenhorn, die am 4. April mit einem großen Festprogramm in ihren 100. Geburtstag starten wollte.

Das ist nun wegen der Coronaepidemie bis auf Weiteres abgesagt. Corona ist nicht die einzige Krise, die es für die älteste Bewohnerin der Siedlung in ihrem langen Leben zu überwinden galt. Am 2. Oktober 1919 wird Ilse Duysen als mittleres von drei Kindern in Eimsbüttel geboren. Die Fritz-Schumacher-Siedlung ist mitten im Bau – konzipiert und errichtet von Hamburgs langjährigem Oberbaudirektor Fritz Schumacher.

In der Fritz-Schumacher-Siedlung begegnet sie der großen Liebe

660 Wohneinheiten aus Reihen- und Doppelhäusern mit Wohnflächen von 75 bis 80 Quadratmetern und 650 Quadratmeter Garten entstehen mit dem Ziel, preiswertes Wohnen im Grünen mit der Möglichkeit zur teilweisen Selbstversorgung zu schaffen. Die ersten Mieter gründen 1920 den Siedlerverein Langenhorn als ursprüngliche Interessenvertretung der Bewohner gegenüber ihrem Vermieter, der Hamburger Heimstätten Gemeinschaft GmbH.

Ilse Duysen ist 17 Jahre alt, als die Familie 1936 in das Siedlungshaus an der Tangstedter Landstraße 219 zieht. „Weil meine Eltern so gern einen Garten haben wollten“, sagt sie. Der entpuppt sich als Oase und Nahrungsquelle für die fünfköpfige Familie – mit Obst- und Gemüseanbau und, wie damals üblich, mit Hühnern und Kaninchen.

In der Fritz-Schumacher-Siedlung begegnet die junge Frau 1940 ihrer großen Liebe, ihrem späteren Ehemann Horst. Ihn lernt sie bei Nachbarn kennen (O-Ton: „Er kam, sah und war futsch“). 1943 wird geheiratet, ein Jahr später kommt Tochter Annegret zur Welt – in den Wirren des Zweiten Weltkrieges. Rückblickend, so Ilse Duysen, ihr größtes Lebensglück. „Sie ist das, was ich mir immer gewünscht habe“, sagt die Großmutter und zweifache Urgroßmutter und schaut liebevoll hinüber zur Tochter.

Ihr Mann kam schwer krank aus Kriegsgefangenschaft

Nicht nur das Kind, auch ihren Mann habe sie damals aufgepäppelt: „Er kam aus der Kriegsgefangenschaft mit einer offenen Tuberkulose nach Hause. Das war damals ein Todesurteil. Ich habe ihn gesund gekriegt, mit guter Luft und gutem Essen.“ Vorwiegend aus dem Garten des elterlichen Siedlungshauses, das sich die kleine Familie mittlerweile mit Ilse Duysens Eltern und ihrer Schwester teilt. Drei Generationen unter einem Dach – die Zeit der familiären Gemeinschaft sei schön gewesen. „Wir haben uns verstanden. Krach gab’s nicht“, sagt Ilse Duysen.

Wohl gefühlt habe sie sich auch immer im Siedlerverein, der sich 1952 in „Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung e. V.“, umbenannte. Diese fördert und gestaltet das kulturelle Leben in dem Wohngebiet. Mit Kinderfesten, Siedlungsumzügen, verschiedenen Handwerker- und Flohmärkten, wie dem „Flohmarkt der Gärten“ – und dem legendären „Börner Siedlerball“. „Der Siedlerball, das war so ein Höhepunkt einmal im Jahr“, erinnert sich Ilse Duysen. Ihr Mann und sie seien immer die Ersten auf der Tanzfläche gewesen. „Für Papi war Tango wichtig“, ergänzt Tochter Annegret.

Als ihr Mann 2007 verstirbt, zieht Ilse Duysen in die Einzimmerwohnung der Wohnanlage „De ole Börner“, in der sie bis heute lebt. Eine von 106 seniorengerechten Wohnungen in der Siedlung, die von den Bewohnern liebevoll „Börnerland“ genannt wird. Deren Verwaltung und die Koordination von Erweiterungsbauten hat seit 1990 die zu diesem Zweck gegründete Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.G. inne. Sie war es auch, die 2005 das ehemalige Langenhorner Lichtspielhaus zu einem vielseitig nutzbaren Kulturhaus, dem LaLi, umbaute.

Hier tritt regelmäßig die Theatergruppe der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung auf, die Börner Speeldeel. Hier gibt’s einmal im Jahr den Börner Künstlertreff und zahlreiche Handwerkermärkte. Auch für private Zwecke können die Räumlichkeiten gemietet werden.

Bald zieht auch Ilse Duysens Enkel in die Siedlung

Ihren 100. Geburtstag, über den die 1921 gegründete Siedlungszeitschrift „De Börner“ ausführlich berichtete, hat Ilse Duysen im Oktober 2019 mit 50 Gästen im De ole Börner angeschlossenen Gemeinschaftsraum gefeiert. Viele Buchgeschenke erhielt die alte Dame, die gern liest, zu ihrem Ehrentag. Zum ersten Mal habe sie nun Leo Tolstoi gelesen. „Ich musste mich erst an seinen Stil gewöhnen.“ Auch die Biografie „Die Schmidts. Ein Jahrhundertpaar“ habe ihr richtig gut gefallen.

Bis vor einigen Jahren ging’s mit Tochter Annegret noch regelmäßig zu den Matineevorstellungen in die Komödie Winterhuder Fährhaus – und nachher immer zum Chinesen an der Tangstedter Landstraße. Mutter und Tochter prägt eine starke Verbundenheit. Beide sehen sich mindestens einmal in der Woche. Und auch Ilse Duysens Enkel, der Kunstmaler Lars Möller, ist künftig nicht mehr weit. Er zieht bald mit seiner Familie ins „Börnerland“.

Wie hält Ilse Duysen sich fit? „Ich gehe einmal pro Woche in den Gemeinschaftsraum zur Gymnastik und alle 14 Tage zum Spielenachmittag“, sagt die Frau, die gern Lehrerin geworden wäre, aber wegen der Krankheit der Mutter das Gymnasium abbrechen musste. Doch damit hadere sie nicht. „Ich war gern Hausfrau und Mutter und habe eine ordentliche Ehe geführt“, sagt Ilse Duysen. Sie liebe die schönen Dinge und ergänzt, was augenfällig ist: „Ich

ziehe mich gern hübsch an.“