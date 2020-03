Hamburg. Am Sonnabend erwartet der Deutsche Wetterdienst in Hamburg und Schleswig-Holstein Höchstwerte von neun bis 13 Grad. In der Nacht zum Sonntag kann es zu Glätte kommen, wenn sich der erwartete Regen teils mit Schnee vermischt - die Tiefstwerte liegen bei zwei Grad.

Am Sonntag soll Schnee- und Schneeregenschauer fallen, nachfolgend scheint die Sonne bei bis zu sechs Grad. An den Küsten wird für das gesamte Wochenende starker bis stürmischer nördlicher Wind erwartet.

Hamburg und Schleswig-Holstein: Schnee zum Wochenwechsel

In der Nacht zum Montag ziehen Wolken auf, und auch zum Wochenwechsel rechnen die Wetterexperten mit etwas Schnee. Die Temperaturen liegen bei 0 bis -4 Grad, in Bodennähe gibt es mäßigen Frost bei bis zu -8 Grad.

Der Tageshöchstwert am Montag liegt bei sieben Grad und es wird erneut mit Schneefall oder Schneeregen und nachfolgend mit Sonnenschein gerechnet.