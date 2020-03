Hamburg. Wegen Bauarbeiten an der U1-Haltestelle Klein Borstel ist eine Streckensperrung zwischen Fuhlsbüttel Nord und Ohlsdorf vom Sonnabend, 28., bis Sonntag, 29. März, erforderlich. In dieser Zeit fahren in beiden Richtungen Busse statt Bahnen und bedienen zusätzlich die Haltestelle Langenhorn Markt, um weiterhin einen barrierefreien Zugang zur U1 zu gewährleisten.

"Aufgrund der aktuelle Corona-Lage müssen wir darauf hinweisen, dass die Bauarbeiten kurzfristig abgesagt werden können und damit eine Streckensperrung nicht mehr erforderlich ist", sagte eine Sprecherin der Hochbahn. Fahrgäste sollten deshalb die Ansagen vor Ort beachten sowie unter hvv.de die aktuellen Fahrplanauskünfte im Blick behalten.

U1-Haltestelle Klein Borstel soll im Juni barrierfrei sein

Der provisorische Zugang, der für die Arbeiten am Gebäude sowie für eine neue Treppe und deren Überdachung notwendig war, soll zurückgebaut werden. Die Arbeiten finden am Wochenende statt, um die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten.

Die U1-Strecke bleibt während der Bauarbeiten an der Haltestelle Klein Borstel zwischen Fuhlsbüttel Nord und Ohlsdorf gesperrt.

Foto: Hamburger Hochbahn AG

Die Fahrtzeit kann sich je nach Verkehrslage um bis zu 20 Minuten verlängern. Um die gewünschten Anschlüsse zu erreichen, sollten Fahrgäste im Sperrungszeitraum gegebenenfalls frühere Verbindungen wählen. Ab Juni 2020 soll die U1-Haltestelle Klein Borstel barrierefrei sein. Die Haltestelle wird täglich von etwa 3000 Fahrgästen genutzt.