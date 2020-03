Hamburg/Kiel. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten schnellt in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen täglich in die Höhe. Um die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 einzudämmen, haben Bund und Länder ein Kontaktverbot beschlossen. Die Hamburger Justizvollzugsanstalten melden derweil ihren ersten Corona-Fall und der Streit zwischen Schleswig-Holstein und Eigentümern von Zweitwohnungen aus Hamburg geht in die nächste Runde.

Doch die Krise bringt auch Gutes hervor: Unter vielen Nachbarn scheint die Hilfsbereitschaft zu steigen und das UKE konnte sich vergangene Woche vor Blutspendern kaum retten.

Verfolgen Sie hier im Newsblog alle Entwicklungen zum Coronavirus:

Elbschlosskeller wird zur Suppenküche und Kleiderkammer

Wenige Tage nach der Zwangsschließung wegen des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus hat sich die Hamburger Kultkneipe Elbschlosskeller in eine Suppenküche und Kleiderkammer für Obdachlose verwandelt. „Abgefahrene Situation, das ist ganz neu für mich“, sagte Elbschlosskeller-Wirt Daniel Schmidt dazu in einem Video, das er auf Facebook online gestellt hatte.

Am Wochenende hatte er gemeinsam mit Freunden und Spenden von vielen Menschen aus dem Stadtteil St. Pauli Essen, Trinken und Kleidung an Bedürftige ausgeteilt. „Der Kiez hält zusammen“, sagte Schmidt dazu. Schon zu Beginn waren etwa 220 Kilogramm Lebensmittel zusammengekommen, hieß es weiter. Während der Ausgabe der Lebensmittel, Jacken, Decken, Kissen und Schlafsäcke hatte Schmidt zufolge zeitweise auch die Polizei kontrolliert, ob die zwei Meter Sicherheitsabstand eingehalten wurden.

Coronavirus in Hamburg: Polizisten machen am Freitagabend Fotos vor der leeren Großen Freiheit. Foto: André Lenthe Fotografie/Heiko Wessling

Altona ist Hamburgs Corona-Hochburg

Der Bezirk Altona ist die Hochburg der Corona-Infektionen in Hamburg. Zum Wochenende wurden dort 60,1 Infizierte pro 100.000 Einwohner gemeldet. Das sind ein Viertel aller in Hamburg gemeldeten Fälle. Die Erkrankungsrate war dort am Sonnabend knapp sechmal so hoch wie im Bezirk Harburg, wo 10,8 Erkrankte pro 100.000 Einwohner erfasst wurden.

Besonders hohe Zahlen von Erkrankten gibt es auch in Hamburg-Nord, wo 23,3 Prozent aller Fälle registriert wurden. Es folgt der Bezirk Wandsbek mit 19,1 Prozent, Eimsbüttel mit 18,2 Prozent. Aus dem Bezirk Mitte kommen 7,1 Prozent der Infizierten, aus Bergedorf 4,7 Prozent und aus dem Bezirk Harburg 2,7 Prozent aller Corona-Fälle. Besonders betroffen war bis zum Wochenende die Gruppe der 50 bis 59-Jährigen, gefolgt von der Gruppe der 30 bis 49-Jährigen. Es sind bislang auch mehr Männer als Frauen infiziert.

Solidaritätsfestival gegen das Kultursterben am 12. Mai

Unter dem Motto "Keiner kommt, alle machen mit" plant der Verein MenscHHamburg am 12. Mai ein Solidaritätsfestival gegen das Kultursterben. "Die Corona-Krise bedroht die Existenz unzähliger Kulturbetriebe und freischaffender Künstlerinnen", teilte der Verein am Montag mit.

Das Festival, an dem sich auch zahlreiche Hamburger Musiker wie Aki Bosse und Johannes Strate, Sänger von Revolverheld, mit Werbeaktionen beteiligen, soll zum Überleben der Kulturbetriebe, aber auch einzelner Kulturschaffender beitragen. Möglichst viele Hamburger sollen 22 Euro Eintritt in Form einer Spende an die Hamburger Kulturszene zahlen.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das Sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Hände waschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Erster Corona-Fall in Hamburger Vollzug

In der Justizvollzugsanstalt Glasmoor in Norderstedt ist die erste Covid-19-Infektion im Hamburger Vollzug aufgetreten. "Der etwa 30 Jahre alte Gefangene befindet sich in seinem Haftraum in Quarantäne. Er zeigt keine Symptome", teilte Dennis Sulzmann, Sprecher der Justizbehörde, am Montag mit. Die Behörde will keine weiteren Informationen zu dem Patienten herausgeben. Die JVA Glasmoor ist eine Einrichtung, in der Gefangene überwiegend im offenen Vollzug untergebracht sind.

In der JVA Glasmoor ist die erste Coronavirus-Infektion im Hamburger Vollzug aufgetreten.

Foto: Marcelo Hernandez / Funke Foto Services

Einen weiteren bestätigten Corona-Fall gibt es zurzeit nicht im Hamburger Vollzug, hieß es aus der Behörde. Ob es der erste Fall in Deutschland ist, könne man nicht sagen, da einige Bundesländer dies nicht mitteilten, erklärte Sulzmann.

Hamburg von zu Hause aus entdecken

Die Stiftung Historische Museen Hamburg (SHMH) bietet in Quarantänezeiten ein umfangreiches Onlineangebot. Im Digitalmagazin „Hamburg Wissen“ gibt es Informationen aus 1200 Jahren Stadtgeschichte - etwa zum Großen Brand von 1842. Virtuelle Besucher können 360°-Rundgänge durch die Ausstellungen machen, z.B. zum "König der Tätowierer" Christian Warlich und seiner Arbeit auf St. Pauli. Die Stiftung dokumentiert aktuell außerdem die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Hamburg. Wer möchte, kann über die Website auch eigene Dokumenten, Fotos und Geschichten zu diesem Thema einsenden.

"Die Pest" von Albert Camus: Verkäufe angestiegen

Die Verkäufe von "Die Pest" von Albert Camus sind im deutschsprachigen Raum im Februar deutlich angestiegen, teilte eine Sprecherin des Rowohlt-Verlages am Montag mit. Der Verlag bringt die Werke des 1960 verstorbenen französischen Autors heraus. "In Frankreich stand "Die Pest" von Albert Camus bereits Anfang März auf der Bestsellerliste", so die Sprecherin.

Hintergrund sei, dass die deutsche Presse das Buch "Die Pest" zuletzt häufiger als das Buch der Stunde aufgegriffen hatte. Der Titel sei dennoch ungebrochen lieferbar, versicherte die Sprecherin weiter. "Aufgrund der sehr hohen Nachfrage drucken wir inzwischen die 90. Auflage."

UKE-Virologin: "Können Corona-Ausbreitung nicht verhindern"

Coronavirus: Das sollten ältere Hamburger beachten:

Meiden Sie soziale Kontakte soweit wie möglich

Halten Sie Kontakt mit Ihren Freunden und Ihrer Familie über Telefon, Brief, soziale Netzwerke oder Skype

Besuchen Sie keine Freizeitveranstaltungen

Meiden Sie den öffentlichen Personennahverkehr

Meiden Sie unbedingt den Kontakt zu Enkelkindern

Halten Sie persönlichen Abstand von mindestens zwei Metern

Geben Sie niemandem die Hand und umarmen Sie niemanden

Gehen Sie nicht in eine Arztpraxis, sondern rufen Sie bei Bedarf dort an und besprechen das weitere Vorgehen

Wenn möglich, gehen Sie nicht in Apotheken, sondern lassen Sie sich benötigte Medikamente nach Hause liefern

Nutzen Sie Lieferdienste von Supermärkten

Nehmen Sie gerne Hilfe oder das Angebot von Botengängen aus der Nachbarschaft und Familie an

Gehen Sie gerne eine Runde spazieren. Wenn Sie dabei Bekannte treffen: Denken Sie daran, Abstand von zwei Metern zu halten

Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände

Tim Mälzer liefert mit "Kochen für Helden" Essen ans UKE

Gemeinsam mit seinem Team und weiteren Hamburger Gastronomen lieferte Tim Mälzer im Zuge seiner Initiative "Kochen für Helden" am Montag das erste Mal Essen an das UKE. Der TV-Koch veröffentlichte mehrere Fotos von den Vrobereitungen auf Instagram.

"Wenn euch gerade auch die Kantine weggebrochen ist, oder ihr euch aufgrund der vielen Schließungen dieser Tage nicht mehr bei der Arbeit versorgen könnt, meldet euch bitte per Mail bei uns", ruft Mälzer die Hamburger außerdem dazu auf, ihm zu schreiben.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

SARS-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

