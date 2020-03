Hamburg. Wie soll das "Social Distancing" in Zeiten des Coronavirus in Hamburg und in Norddeutschland bloß funktionieren bei diesem Wetter? Aktuell scheint die Sonne – und daran soll sich in den kommenden Tagen bei weiterhin Schul- und Uni-frei nichts ändern. Allerdings spricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) angesichts der eisigen Temperaturen von "schneidendem Ostwind".

Das merken besonders die Radfahrer in diesen Tagen, die zwar weitgehend von starkem Autoverkehr unbedrängt ,aber mit eisigen Fingern durch Hamburg strampeln.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bei Twitter

Warum es jetzt gefühlt noch einmal #winterlich wird, können Sie im neuen Thema des Tages vom heutigen Sonntag lesen: https://t.co/LDDz46spVf /V pic.twitter.com/nesLoPQgPL — DWD (@DWD_presse) March 22, 2020

So kalt war es im gesamten Winter 2019/2020 nicht

Und so wird die Nacht zum Montag klar und trocken bei Temperaturen von minus 1 (Küste) bis minus 4 Grad Celsius. Nah am Boden dürften es sogar bis minus 9 werden – so kalt war es im gesamten Winter 2019/2020 in Hamburg nicht. Tagsüber werden es dann bis 8 Grad, gefühlt aber bis schlimmstenfalls minus 8.

Orkan-Tief "Sabine": Schon vergessen?

Ähnlich bei Temperaturen und Sonnenschein sieht es am Dienstag und Mittwoch aus. Der Ost- oder Südostwind ist an den Küsten von Nordsee und Ostsee schön sehr frisch. Am Donnerstag und Freitag steigen dann die Temperaturen auf 10 und 12 Grad. Mit Niederschlägen ist bis dahin wohl nicht zu rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst hält Hoch "Jürgen" für ein "standhaftes Exemplar seiner Spezies". Das "Frühlingserwachen der vergangenen Woche" erhalte durch die Kälte einen Dämpfer. Aber immerhin sind die Unwetter und Orkane mit den Tiefs "Sabine" und "Victoria" fast völlig vergessen.