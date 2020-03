Hamburg. Wenn er kommt, ist die Freude offenbar größer als die Corona-Angst – und so drängten sich die Gäste sogar in einen fensterlosen Raum! Guido Maria Kretschmer präsentierte seine neue Brillenkollektion (am coolsten ist das Modell Alayiha in Rosé) mit dem Hamburger Unternehmer Edel-Optics im Hamburger Ding auf dem Kiez. Es gab eine fantastische Lightshow, aber am unterhaltsamsten war natürlich der Designer selbst, der vor Kurzem von Berlin in die Elbvororte zog und sich dort sehr wohlfühlt, wie er berichtete.

Er lebt dort mit seinem Ehemann Frank Mutters und schwärmte. „Ich liebe den Hamburger Champagner-Regen, sogar meine Hunde haben sich an ihn gewöhnt. Sie gehen jetzt schon raus, ohne dass sie hochgucken“, sagte Kretschmer und zog ein paar weitere lustige Vergleiche zu der Bundeshauptstadt. „Es ist viel cleaner hier, und die Blankeneser fragen einen gleich, ob man Elbblick habe. Außerdem wusste ich nicht, dass es noch so viele curryfarbene Cordhosen gibt, und alle kennen sich sehr gut aus mit Hunderassen.“

Kretschmer geht gerne im Hirschpark spazieren, den Verkehr jedoch findet er als etwas langsamer als in der Hauptstadt. „Wenn in Berlin die Ampel Gelb zeigt, wird man noch rübergejagt, hier halten die Leute an.“ Wie beliebt der „Shooping Queen“-Moderator ist, sah man an den Schlangen von Fans, die alle natürlich Selfies mit ihm machen wollten. Bei dem Event von Edel-Optics auf St. Pauli war auch weitere Prominenz vertreten: Fernanda Brandao und Jasmin Wagner, Kim Sarah Brandts, Theresia Fischer und Grit Weiss.

Privataudienz bei Papst Franziskus im Petersdom

Rom ist immer eine Reise wert. Das weiß auch Bernd Aufderheide. Der Chef der Hamburg Messe und Congress GmbH war zu einer Tagung mit anderen Führungskräften aus seiner Branche in der ewigen Stadt – bevor das öffentliche Leben in Italien zum Erliegen kam. Und diese Konferenz wird Aufderheide wohl nie vergessen. Das hat einen besonderen Grund. Zu dem Rahmenprogramm gehörte auch eine Privataudienz im Petersdom bei Papst Franziskus gemeinsam mit rund 80 weiteren Teilnehmern. „Das war ein großartiges Erlebnis. Ich durfte dem Papst die Hand schütteln und habe ihm Grüße aus Hamburg übermittelt. Er war sehr freundlich und hat sich bedankt.“ Den Papst umgebe eine ganz besondere Aura, er sei wirklich sehr dankbar für diese Begegnung, berichtete Aufderheide.

Max Heides Kunstsammlung im Deutschen Bundestag

Künstler Wolfgang Kaminski (r.) alias Max Heide zeigte Komiker Otto Waalkes, der auch malt, seine Werke vorab.

Foto: Michael Rauhe

Seinen Künstlernamen verdankt er dem 1991 verstorbenen Schlagerstar Roy Black. „Er hat mich immer Max genannt, weil in seiner Band schon drei Wolfgangs spielten“, sagt Wolfgang Kaminski. Der Nachname Heide lag dann auf der Hand, schließlich wurde Kaminski in dieser Stadt 1952 geboren. Als Max Heide macht Kaminski, der neben Roy Black auch Künstler wie Helmut Zacharias und Karel Gott managte, nun als Maler Karriere. Zuletzt nahm Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki zum Jahrestag der Deutschen Einheit ein Werk von Max Heide für die Kunstsammlung des Deutschen Bundestages entgegen. Am 26. März eröffnet der WhiteWall Store (Gerhofstraße 2–8) eine Ausstellung mit seinen Bildern.

Susanne Kaloff: "Angst ist nichts für Feiglinge"

Die Hamburger Journalistin Susanne Kaloff hatte Angst. Häufig, viel. Herzrasen, Zittern, wacklige Beine. Damit ist sie nicht allein, über zehn Millionen Deutsche leiden an Angst- und Panikattacken. Jetzt hat Kaloff ein Buch über die Volkskrankheit geschrieben: „Angst ist nichts für Feiglinge.

Mein Exit aus der Panik“ (Fischer), es erscheint Ende ­April und ist ausdrücklich kein Ratgeber. Die Journalistin berichtet offen darüber, wie es sich anfühlte, im Teufelskreis der Angst gefangen zu sein, was half, was nicht. „Hätte ich gewusst, dass meine Angst mich nicht umbringt, hätte ich weniger gehabt,“ sagt Kaloff.

Harders bei Henssler: Hamburger Promis kochen um die Wette

Eigentlich bringt Hauke Harders bei seinen Hamburger Kreisen wichtige Entscheider zusammen und lädt zu diesen Veranstaltungen hochkarätige Politiker ein. Doch der Unternehmer ist auch ein begeisterter Hobbykoch und hat jetzt erfolgreich an dem neuen TV-Format „Hensslers Countdown - Kochen am Limit“ des Hamburger Kultkochs Steffen Henssler teilgenommen. Am vergangenen Freitag setzte sich Harders in der RTL-Sendung gegen zwei weitere Kandidaten durch und ging als Sieger hervor.

Die Teilnehmer müssen unter anderem innerhalb von 25 Minuten ein Gericht zubereiten, das sie erst in der Sendung erfahren und das von Juror Christian Lohse bewertet wird. Diesmal war es Kaiserschmarrn und der von Harders hat dem Sternekoch am besten geschmeckt. Am Montag ist der 37-Jährige wieder zu Gast, und dann werden die Zuschauer erfahren, ob er seinen Titel verteidigen konnte. Harders plant übrigens künftig sein Können bei dem ein oder anderen Kochevent unter Beweis zu stellen.

Schauspielerin Nina Bott ist jetzt Unternehmerin

Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott, hier mit Sohn Lio (1), ist jetzt auch Unternehmerin.

Foto: INFO@MAREIKEKLINDWORTH.DE / Mareike Klindworth

Als Schauspielerin und Moderatorin ist Nina Bott bekannt geworden. Aber jetzt wird die 42-Jährige auch noch Unternehmerin und steigt bei der Berliner Tom&Jenny GmbH ein. Die Firma lässt bio- und „Fair Trade“-zertifizierte Baby-Bodys in Ägypten herstellen. Bott kennt sich mit dem Thema aus, denn sie hat selber drei Kinder. Die Familie lebt in Hamburg, und Bott hat sich vorgenommen: „Wir wollen gemeinsam weitere, schöne, nachhaltige Produkte entwickeln und die Experten für alles sein, was mit der Haut der Babys in Berührung kommt.“

Intendantin Isabella Vértes-Schütter begeistert 60 Gäste

Eine besondere Präsentation stand im Restaurant Strauchs Falco in der HafenCity an. Dort wurde das Buch „Der Designer Peter Schmidt - Eine Biografie“ vorgestellt. Sein spektakuläres Leben über acht Jahrzehnte hat der Hamburger gemeinsam mit Autorin Bernadette Schoog festgehalten. Einige Designobjekte des „Verpackungskünstlers“ stellt sogar das Museum of Modern Art in New York aus. Schmidt ist unter anderem für die von ihm entworfenen Parfümflacons bekannt. Erste Auszüge aus dem Buch trug Isabella Vértes-Schütter, Intendantin des Ernst Deutsch Theaters, vor. Die rund 60 Gäste waren begeistert.

Das 150-jährige Bestehen der Commerzbank war Anlass für einen Senatsempfang mit rund 100 Gästen im Festsaal des Rathauses. In seiner Rede würdigte Finanzsenator Andreas Dressel das Bankhaus. „Aus Hamburger Sicht besonders relevant ist die Unterstützung bei der Gründung der Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft („Hamburg-Süd“) im Jahr 1871 oder der Hamburgischen Electricitäts-Werke (HEW) im Jahr 1894.“ Die Commerzbank habe sich aber auch durch ihre Stiftungen um die Stadt verdient gemacht, so etwa im Rahmen der Modernisierung der Hamburger Kunsthalle, so Dressel weiter. Danach stand eine Diskussion zum Thema „Zukunft der Banken im Zeichen der Digitalisierung an. Auf dem Podium saßen Martin Zielke, Vorsitzender des Vorstandes der Commerzbank, und Marcus Vitt, Vorsitzender des Bankenverbandes Hamburg.

Alexander Troulliers "Weltpremiere" – minigolfen im Restaurant

Essen, Spielen und Trinken ist das Motto eines neuen Gastronomiekonzeptes, das im Spätsommer in der HafenCity eröffnen soll. Der Name ist „The Social Eating Rooms“, die in die Elbarkaden ziehen sollen. Gründer Alexander Troullier spricht von einer „Weltpremiere“. Geplant sind zwei Neun-Loch-Indoor-Minigolfanlagen in Kombination mit einem Restaurant. Dort haben bis zu 200 Gäste Platz und können sich vor, während oder nach dem Spielen mit original neapolitanischer Pizza stärken und einen Cocktail genießen. Unternehmer Troullier kündigte „ein ganzheitliches, analoges Gemeinschaftserlebnis, bei dem die Menschen miteinander ins Gespräch kommen“ an.

Lysann Geller, Freundin von Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, startet als Model durch.

Foto: MGM Models

„Hyper, Hyper“ hat er wohl nicht gerufen, aber schwer begeistert und auch sehr stolz ist Scooter-Frontmann H.P. Baxxter schon: Denn seine schöne Freundin, Lysann Geller, startet als Model durch, ist seit Kurzem bei der renommierten Hamburger Agentur MGM Models von Marco Sinervo, der schon Supermodel Eva Herzigova managte, unter Vertrag. Großer Traum der 29-Jährigen, die in Berlin Architektur studiert hat, ist es, Fotoaufnahmen für die „Vogue“ oder „Elle“ machen zu dürfen.

Jetzt stehen aber zunächst andere Aufträge an - in Miami. „Die Jobs müssen aber jetzt wegen der schweren Corona-Krise natürlich noch warten.“ Das letzte große Shooting, bei dem auch Hans Peter Geerdes, wie ihr berühmter Musikerfreund eigentlich heißt, dabei war, fand am Hamburger Flughafen statt. „HP ist selbst sehr modeinteressiert und sagt immer scherzhaft zu mir, so lange ich das ein oder andere wichtige Scooter-Konzert nicht verpasse, unterstütze er mich tatkräftig.“