Beauty-Tipps in der Europa Passage

Hamburg. Wer möchte noch etwas hübscher aussehen? Niemand? Dann wird es Sie sicher nicht interessieren, dass man sich bis Sonnabend in der Europa Passage verschönern lassen kann. Unter anderem wird Boris Entrup, bekannt aus „Germany’s Next Topmodel“, um 14 Uhr erklären, wie man sich richtig schminkt.

Zur Eröffnung der Beauty Days kamen am Donnerstag die Moderatorin Anneke Dürkopp und die dreimalige „Let’s Dance“-Gewinnerin Ekaterina Leonova. Zunächst hatte man befürchtet, es würde auf die typischen, langweiligen Schönheitstipps hinauslaufen: früh schlafen gehen, viel Wasser trinken und immer artig abschminken. Doch zum Glück sprach Leonova sehr ehrlich darüber, wie sie vor TV-Auftritten zurechtgemacht werde: „Ich bekomme Extensions, daher wehen meine Haare so schön, die sind aber so fest, dass ich fast meine Kopfhaut nicht mehr spüre. Und dann wird mein Gesicht eineinhalb Stunden lang zugekleistert mit Schminke, meine Mutter würde mich nicht erkennen.“

Beauty Days ähneln einem Rockkonzert

Leonova gab zu, viel zu wenig Wasser zu trinken („Wenn ich doch keinen Durst habe?“), dafür umso mehr zu essen („Ich weiß nicht, was bei meinem Körper falsch läuft, aber ich verspüre kein Sättigungsgefühl“), auch gerne mal Süßigkeiten: „Wir leben ja nur einmal. Wenn ich die Haribos jetzt nicht esse, wann dann?“ Nach drei Tagen ohne Haarewaschen sehe sie aus, „als hätte mir eine Kuh das Gesicht abgeleckt“. Ganz lustig, die Dame im roten Kleid. Die Frau im pinken ebenfalls. „Lass uns mal gemeinsam zu einem All-you-can-eat-Büfett gehen, dann ist das Restaurant anschließend wahrscheinlich pleite“, schlug Dürkopp lachend vor.

Centermanager Jörg Harengerd freute sich über die gute Resonanz: „Corona hat bislang keine Auswirkungen auf unsere Besucherzahlen. Aber warum auch. Wir stehen hier ja nicht wie bei einem Rockkonzert eng an eng“. Harengerd wasche sich einfach ein bisschen häufiger als sonst die Hände. Im Sinne der Beauty Days dann aber bitte anschließend schön dick Handcreme auftragen.

Master Sommelier mit eigener Show

Master Sommelier Hendrik Thoma ist einer der bekanntesten Weinexperten in Deutschland.

Foto: Andreas Laible

Von seiner Sorte gibt es in Deutschland nur fünf! Hendrik Thoma ist Master Sommelier, für den Titel hat er jahrelang trainiert, er fiel mehrere Male durch, doch dann packte er die Prüfung. „Natürlich ist das toll, doch man wird dann auch als Koryphäe wahrgenommen, fast unnahbar, da kann Social Media helfen“, erklärt Thoma. Denn unnahbar ist der Wein-Experte ganz sicher nicht. Er fand es nur logisch, nach seiner langen Zeit als Chef Sommelier im Hamburger Hotel Louis C. Jacob mit dem sozialsten Getränk der Welt in die sozialen Netzwerke einzuziehen.

Er kreierte seine eigene Show „Wein am Limit“: ein virtueller Raum, in der er unabhängig von Öffnungszeiten über Weine informiert und sie verkauft. „Ich bin gerne Videoblogger, es gibt mir als Einzelhändler die Möglichkeit, Geschich­ten zu erzählen“, erklärt der 52-Jährige. Am Donnerstag nahm er für Instagram eine neue Folge „Make your Altglascontainer great again“ auf. Er packt dafür leer getrunkene Flaschen zusammen, sucht einen Container in Hamburg auf und informiert dann beim Wegwerfen über die Produkte.

Dabei unterhält er sich mit allen, die so vorbeikommen, was das Ganze nicht nur sehr informativ, sondern auch locker und unterhaltsam macht. Zurzeit beschäftigt natürlich alle das Thema Corona. „In der Gas­tronomie haben wir so etwas schon nach 9/11 erlebt, es gab große Umsatzeinbußen“, sagt Thoma und ruft zu mehr Besonnenheit auf. „Mir gefällt das Misstrauen nicht, jeder scheint jeden zu verdächtigen, infiziert zu sein.“ Thoma wollte eigentlich bei der ProWein 2020 in Düsseldorf auftreten, doch die Messe wurde verschoben.

Corona-Virus: ITB und Hamburg-Empfang fallen aus

Eigentlich wären Hunderte Hamburger in der vergangenen Woche nach Berlin gereist, um die Hansestadt dort auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) zu präsentieren. Doch auch die führende Reisemesse der Welt musste wegen des Coronavirus abgesagt werden. Für den 650 Quadratmeter großen Stand hatte Hamburg Tourismus-Chef Michael Otremba 89 Partner gewonnen – doch aus dem großen Aufritt wurde nichts.

Damit fiel auch der traditionelle Hamburg-Empfang aus, zu dem rund 250 Gäste eingeladen waren. Ein weiteres Fest, der Klönschnack-Empfang von Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler, musste wegen der Messe-Absage auch ausfallen. Die ITB ist für die Hamburger Tourismusbranche der wichtigste Branchentreff.

Traditioneller Monopoly Cup im Sofitel

Der Monopoly Cup hat Tradition. Bereits zum 13. Mal wurde das Turnier auf Einladung von Barbara Gitschel-Bellwinkel, Präsidentin vom Lions Club Hamburg-Waterkant, ausgetragen. Als Schirmherr fungierte der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Markus Schreiber. Die Gäste spielten im Sofitel am Alten Wall gemeinsam für den guten Zweck.

Die Einnahmen der Veranstaltung in Höhe von rund 5700 Euro kommen Kulturistenhoch2 zugute. Bei diesem Projekt besuchen jeweils ein Schüler und ein Senior gemeinsam kulturelle Veranstaltungen. Auch an den Spieltischen gesehen: Gerhard Bissinger, erster Vorsitzender der Social Business Stiftung, und Unternehmer Axel Gesing.

Neues Vorstandsmitglied in der Körber-Stiftung

Das Führungsteam der Körber-Stiftung: Tatjana König, Thomas Paulsen (l.) und Lothar Dittmer.

Foto: Körber-Stiftung

Eine Juristin ist neues Vorstandsmitglied der Körber-Stiftung. Tatjana König wird künftig das Leitungsteam um Lothar Dittmer, Vorsitzender des Vorstandes, und Thomas Paulsen, Vorstandsmitglied, verstärken.

Die gebürtige Dinslakerin, die in Bonn und Berlin studiert hat, war zuvor Geschäftsführerin der Falling Walls Foundation gGmbH. Das ist eine internationale Plattform für Führungskräfte aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kunst und Gesellschaft.

First Stage Theater in Altona feiert Geburtstag

Den vierten Geburtstag feierte das First Stage Theater in Altona. Das gehört zur Hamburger Stage School, die Musicaldarsteller ausbildet. 50 Nachwuchskünstler präsentierten bei der Jubiläumsgala ihr Können. Im Publikum saßen unter anderen die Musicaldarsteller Hannah Leser und Steven Novak.

Nachwuchs bei Wahlhamburger Alexander Klaws

Alexander Klaws und seine Frau Nadja freuen sich über die Geburt von ihrem Sohn Flynn Milow.

Foto: Imago Stock

Sein Lebensmittelpunkt ist Hamburg, und Alexander Klaws schwärmt von seiner Wahlheimat. „Wir leben hier im Grünen, aber in einer halben Stunde ist man mitten in der pulsierenden City. Ich bin wirklich ein großer Fan dieser Stadt“, sagte der gebürtige Ahlener im Abendblatt-Gespräch.

Vor zwei Jahren ist das Allroundtalent mit seiner Frau Nadja Scheiwiller und dem inzwischen drei Jahre alten Sohn Lenny nach Poppenbüttel gezogen. Und seit gut zwei Wochen sind sie zu viert. Denn am 20. Februar wurde der zweite Sohn Flynn Milow geboren. „Wir wollten keinen Allerweltsnamen, und dann haben wir ein Brainstorming gemacht. Schließlich fiel die Wahl auf Flynn Milow“, sagt der erfolgreiche Künstler. Es geht entspannt zu im Hause Klaws. „Der Kleine ist ganz pflegeleicht. Er schläft und trinkt viel. Es ist eher so, dass Lenny ein bisschen Action macht.“

Klaws moderiert DSDS und wird zum Jesus

Aber nicht nur mit seinen Vaterfreuden sorgt der Künstler für Schlagzeilen. Denn ab dem 14. März wird Klaws vier TV-Shows von „DSDS“ („Deutschland sucht den Superstar“) auf RTL moderieren. Vor 17 Jahren hat er dieses Format als Kandidat gewonnen „Die Sendung in Köln ist live, es werden Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit am Sonnabendabend vor dem Fernseher sitzen. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung, und wie vor jedem Auftritt werde ich ein wenig aufgeregt sein.“

Außerdem wird Klaws beim Musik-Live-Event „Die Passion“ am 8. April auf RTL zu sehen sein und die Rolle von Jesus Christus verkörpern. Auch Thomas Gottschalk ist bei diesem Format dabei. In den vergangenen Jahren hat sich Klaws als Hauptdarsteller in Musicals wie „Tarzan“, „Jesus Christ Superstar“ oder „Ghost“ einen Namen gemacht.

Neues Album angekündigt

Bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg wird Klaws, wie schon 2019, ab dem 27. Juni den Winnetou spielen – an seiner Seite sind Katy Karrenbauer und Sascha Hehn zu sehen. Er ist gut im Geschäft. „Ich bin dankbar dafür, dass ich erfolgreich bin. Aber mein Ziel ist es auch immer, mich weiterzuentwickeln und nicht nur auf ein Genre zu beschränken“, sagt Klaws.

Sechs Alben hat der Sänger bereits herausgebracht. Und dem Abendblatt verriet der 36-Jährige. „Es wird ein neues Album von mir geben. Aber ich lasse mir Zeit. Erst mal kümmere ich mich um meine aktuellen Projekte und verbringe natürlich so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie.“ Und wenn es dann so weit ist, „werde ich in die Sonne fliegen und ganz in Ruhe neue Songs schreiben“.