Hamburger kaufen an vielen Stellen in der Stadt die Supermarktregale leer: Während die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Hamburg täglich nach oben schnellt – aktuell sind es 158 – , sorgen viele Menschen offenbar vor, um sich im Falle einer häuslichen Quarantäne selbst versorgen zu können.

Vor allem Nudeln, Mehl, Dosensuppen und Toilettenpapier sind in vielen Märkten bereits ausverkauft. Die Hamsterkäufe treiben die Supermarktkette Edeka nun zu Maßnahmen.

In Pöseldorf werden Toilettenpapier und Dosensuppen rationiert

Gefragte Lebensmittel werden beispielsweise bei Edeka Niemerszein in Pöseldorf nur noch rationiert herausgegeben. "Einzelne Kunden können derzeit nicht alle Waren in großen Mengen kaufen, schließlich sollen alle in den Genuss kommen", sagt Frank Ebrecht, Geschäftsführer von Edeka Niemerszein, dem Abendblatt am Sonnabend.

In vielen Märkten seien haltbare Lebensmittel schon ausverkauft, weshalb Mitarbeiter der Niemerszein-Filialen aber auch von anderen Märkten des Unternehmens zeitweise die Ausgabe kontrollieren.

Hamsterkäufe brauchen Vorräte in Edeka-Supermärkten auf

Dass der Vorrat nicht überall reiche, liege in Einzelfällen am mangelnden Platz. "In Pöseldorf können wir gar nicht so viel Toilettenpapier lagern, um die aktuelle Nachfrage zu bedienen. Das ist logistisch schwierig", erklärte Ebrecht die Zustände in der Milchstraße, versicherte aber: "Kommende Woche kommt schon Nachschub. Über das Wochenende sollten die Hamburger mit einer Packung Toilettenpapier auskommen."

Seitdem die Lungenkrankheit Covid-19 Hamburg vor fast drei Wochen erreicht hat, kursieren in sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook immer wieder Fotos leergeräumter Supermarktregale. Mit dem Verbot von Großveranstaltungen in der Hansestadt, der darauffolgenden Absagen vieler Konzerte, Messen und des Hamburger Frühlingsdoms dämmerte offenbar mehr Menschen, dass die Coronavirus-Pandemie das öffentliche Leben weiter einschränken wird.

Die Regierungschefs mehrerer Länder riefen die Menschen dazu auf, Solidarität zu üben und nicht zu horten. "Hamstern oder das Stehlen von Desinfektionsmitteln in Krankenhäusern ist unsolidarisch", sagte zuletzt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Deutschlands Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs sei sicher.

Doch viele Rückkehrer aus Risikogebieten sowie Urlauber, die vom Skifahren aus den Alpen Österreichs und der Schweiz heimkommen, begeben sich schon jetzt für 14 Tage in häusliche Quarantäne.

Edeka-Geschäftsführer: "Es wird niemand verhungern"

Es war wohl spätestens die auch von Bürgermeister Peter Tschentscher am Freitag bekanntgegebene Schließung von Schulen, Kitas, Hochschulen sowie Museen und Bücherhallen, die mehr Hamburger zum Wochenende in die Lebensmittelmärkte trieb. Denn auch die Regale in Märkten von Rewe und Penny scheinen wie leergefegt.

Am Sonnabend kündigte die Gesundheitsbehörde zudem an, die Allgemeinverfügung zum Verbot für größere Zusammenkünfte weiter verschärfen zu wollen. Niemerszein-Geschäftsführer Ebrecht bleibt angesichts des Ansturms auf die Supermärkte gelassen: "Es wird niemand verhungern."