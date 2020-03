Hamburg. Für die lieben Kleinen ist das Beste gerade gut genug. Getreu diesem Motto wird das Angebot an Kinderwagen im Luxus-Sektor immer vielfältiger, und viele Eltern sind bereit, für die guten Stücke nebst Zubehör auch mal bis zu 2000 Euro auszugeben. Es ist ein Trend, der auch einer Diebesbande nicht verborgen geblieben ist. Kinderwagen sind aus krimineller Sicht eben kein Kinderkram, sondern es lässt sich mit ihnen reichlich Geld machen, dachten sich die Täter offenbar — und spezialisierten sich auf Modelle der angesagten Marke Bugaboo. So wurden im vergangenen Jahr in Hamburg immer wieder Kinderwagen gezielt dieser Marke gestohlen.

Kinderwagen-Klau: Es gibt sieben Verdächtige

Sitzt mit dem Angeklagten Yavuz R. jetzt der Anführer jener Bande vor Gericht, die vor allem in Eppendorf und Eimsbüttel zuschlug und auch mit Schlössern gesicherte Kinderwagen stahl? Die Staatsanwaltschaft wirft dem in Hamburg geborenen 33-Jährigen sowie der 27 Jahre alten Mitangeklagten Saskia A. im Prozess vor dem Landgericht vor, als Mitglieder einer Bande zwischen Ende April und dem 6. September vergangenen Jahres an 61 gewerbsmäßigen Diebstählen von hochwertigen Kinderwagen beteiligt gewesen zu sein.

Neben Yavuz R. und Saskia A. gibt es fünf weitere Verdächtige im Alter von 16 bis 24 Jahren, denen in einem gesonderten Verfahren der Prozess gemacht werden wird. Yavuz R., der als einziger der Verdächtigen in Untersuchungshaft sitzt, wird neben den Diebstählen zudem Hehlerei und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Das Diebesgut brachte auf dem Gebrauchtmarkt etwa 20.000 Euro ein

Das günstigste Modell zum Preis von rund 900 Euro, die teuerste Beute immerhin mit einem Wert von 1789 Euro inklusive Zubehör: Die Täter wussten offenbar genau, wonach sie in Sachen Kinderwagen Ausschau halten sollten. Auch Zwillings- und Geschwisterwagen waren dabei. Im Durchschnitt kosteten die Objekte, die die Bande erbeutete, rund 1200 Euro, was einen Gesamtschaden von etwa 75.000 Euro ausmachen könnte. Bei einigen der Bugaboos konnte der genaue Wert allerdings nicht ermittelt werden, weil die Besitzer sie Second Hand gekauft hatten.

Den Ermittlungen zufolge suchten die Täter meist nachts und überwiegend in Mehrfamilienhäusern nach lohnenden Objekten und durchtrennten die Zahlen- oder Kettenschlösser, mit denen viele der Kinderwagen beispielsweise am Treppengeländer festgekettet waren. Dann schoben die Täter mit ihrer Beute ab. Auch aus Fahrradkellern oder verschlossenen Abstellräumen klauten die Diebe demnach Kinderwagen. Das Stehlgut wurde später auf dem Gebrauchtmarkt verkauft und brachte laut Ermittlungen etwa 20.000 Euro ein.

Bei Durchsuchungen wurde die Polizei fündig

Einer der insgesamt 61 Geschädigten, die die Anklage auflistete, ist die Behörde für Inneres. Dass diese eigene Kinderwagen besitzen sollte, erscheint zumindest ungewöhnlich. Was es damit auf sich haben könnte, wird durch Bilder deutlich, die die Kammer am ersten Verhandlungstag in Augenschein nahm. Denn unter den Fotos ist auch eins, das eine exakte nachvollzogene Route eines gestohlenen Bugaboos abbildet. „Kinderwagen biegt ab“, heißt es unter anderem in einem dazu gehörigen Aktenvermerk, der im Prozess verlesen wurden. Und dann: „Jetzt ist er vermutlich schon in einem Fahrzeug.“ Offenbar hatten Ermittler im Rahmen ihrer vielfältigen Ermittlungen auch ein Modell angeschafft und es mit GPS ausgestattet, um dann bei einem Diebstahl eben jenes Kinderwagens eine weitere Spur zur Bande zu bekommen.

Anfang September vergangenen Jahres hatte die Polizei schließlich zugeschlagen und unter anderem sechs Wohnungen in Hamburg und Pinneberg durchsucht. Dabei wurden neben noch nicht weiterverkauftem Diebesgut unter anderem auch Handys und Computer sichergestellt, aber auch Bargeld, Sitzschalen und Kinderwagengestelle. Die Beamten fanden auch eine Schusswaffe und Einbruchswerkzeug. Außerdem beschlagnahmten sie einen teuren Sportwagen des festgenommenen 33-Jährigen.

Strafverfahren könnten erheblich verkürzt werden

Der Angeklagte Yavuz R., ein Mann mit Drei-Tage-Bart und rasiertem Schädel, wollte sich am Freitag noch nicht zu den Vorwürfen äußern. Vermutlich aber ist mit einem Geständnis des 33-Jährigen zu rechnen, der ein längeres Vorstrafenregister unter anderem wegen Diebstahls und Betrugs aufweist. Von der Mitangeklagten Saskia R., einer Frau mit dunkeln Zöpfen, werde „auf jeden Fall etwas kommen“, kündigte ihr Anwalt an.

Die Verteidigung regte zum Prozessauftakt sogenannte Verständigungsgespräche an. Dabei wird zwischen den Verfahrensbeteiligten erörtert, ob eine zu erwartende Strafober- und Strafuntergrenze vereinbart werden kann, innerhalb derer dann das spätere Urteil für die Angeklagten ausfallen wird. Legen die Angeklagten ein umfassendes Geständnis ab und wird eine Verständigung erzielt, können Strafverfahren erheblich verkürzt werden. Im Prozess gegen Yavuz R. und Saskia A. sind bislang zehn Termine bis zum 4. Mai anberaumt. Der Verteidiger des 33-Jährigen sagte, er „gehe davon aus, dass wir uns hier einig werden“.