Corona: Zahl der Infizierten in Hamburg schnellt auf 123

Hamburg. Die Coronavirus-Pandemie ist in Hamburg momentan das Thema Nummer eins. Am Freitag informieren Senator Ties Rabe von der Schulbehörde, Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (alle SPD) auf einer Pressekonferenz im Rathaus, wie die Hansestadt die Ausweitung des Coronavirus' verhindern will. Hier lesen Sie die wichtigsten Informationen:

Coronavirus: Zahl der Infizierten in Hamburg schnellt auf 123

Die Zahl der Hamburger, die an dem Coronavirus erkrankt sind, ist von 80 (Stand Donnerstag) auf 123 Infizierte gestiegen. Von den Erkrankten liegen drei Personen auf der Intensivstation des UKE.

Kitas in Hamburg bleiben geschlossen

Der Regelbetrieb der Kitas in Hamburg wird eingestellt. Die Eltern werden dringend dazu aufgerufen, ihre Kinder zunächst bis zum 29. März zu Hause zu betreuen, sagte Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks.

Coronavirus: Schulferien in Hamburg bis 29. März verlängert

"Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten viele Krankheitsfälle haben", sagte Peter Tschentscher. Ziel sei es, das Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten in Hamburg. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, werden die Schulen bis zum 29. März geschlossen bleiben. Das bedeutet, dass die Märzferien um zwei Wochen verlängert werden.