Hamburg. Zwei Wochen nach der Bürgerschaftswahl nehmen die Verhandlungen über die Zusammensetzung des künftigen Senats Fahrt auf. Die SPD wird als stärkste Kraft in der neu gewählten Bürgerschaft am kommenden Montagvormittag zunächst mit der CDU ein Sondierungsgespräch führen. Aufseiten der SPD nehmen Bürgermeister Peter Tschentscher, die Landesvorsitzende Melanie Leonhard und Fraktionschef Dirk Kienscherf teil. Die CDU wird durch Spitzenkandidat Marcus Weinberg, den Landesvorsitzenden Roland Heintze, den designierten Fraktionschef Dennis Thering sowie die Vize-Parteichefin Anke Frieling in der SPD-Parteizentrale in St. Georg vertreten sein.

Sondierungsgespräche für Montag angesetzt

Am frühen Nachmittag folgt dann an gleicher Stelle das zweite Sondierungsgespräch mit drei Grünen-Politikern: der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank, der Landesvorsitzenden Anna Gallina und Fraktionschef Anjes Tjarks. Voraussichtlich wird sich der SPD-Landesvorstand am Dienstagabend treffen, um darüber zu entscheiden, mit welcher Partei förmliche Koalitionsgespräche aufgenommen werden. Auch eine weitere Sondierungsrunde ist möglich.

Es gilt als sicher, dass sich die Sozialdemokraten für konkrete Gespräche über eine Senatsbildung mit dem bisherigen Koalitionspartner von den Grünen entscheiden. Sollten die Gespräche jedoch letztlich platzen, hätte die SPD noch die CDU „in der Hinterhand“.

Bürgerschaftswahl: SPD und Grüne an der Spitze

Die SPD hatte bei der Wahl am 23. Februar 39,2 Prozent errungen. Die Grünen folgen mit 24,2 Prozent und liegen erstmals vor der CDU, die auf 11,2 Prozent kam, den schlechtesten Wert ihrer Geschichte. Während SPD und Grüne sogar über eine Zweidrittelmehrheit in der 123-köpfigen Bürgerschaft verfügen, hätte auch ein Bündnis von SPD und CDU rechnerisch eine Mehrheit.

Tschentscher, der in dieser Woche im Urlaub ist, hatte die Fortsetzung des seit 2015 bestehenden rot-grünen Bündnisses im Wahlkampf als „sehr naheliegende Option“ bezeichnet, aber auch eine rot-schwarze Koalition ausdrücklich nicht ausgeschlossen.