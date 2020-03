Hamburg. Nachdem es am Dienstag in Hamburg bereits eine spontane Demonstration für die Aufnahme von Migranten von der griechisch-türkischen Grenze gegeben hatte, rufen nun diverse Hamburger Initiativen, Gruppen und Organisationen wie die Grüne Jugend, der AStA der Uni Hamburg und der Caritas Hamburg zu einer weiteren Demonstration am kommenden Sonnabend auf.

Tausende Menschen bei Demonstration erwartet

Erwartet werden laut Veranstalter mehrere Tausend Menschen, die "gegen Abschottung und für die Aufnahme von geflüchteten Menschen in Hamburg" protestieren wollen. Die Demonstration soll am 7. März um 12 Uhr auf dem Rathausmarkt stattfinden.

"Die staatliche Gewalt gegen Menschen auf der Flucht an der griechisch-türkischen Grenze muss sofort aufhören. Die Rechtfertigung dieser illegalen Aktionen durch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und andere europäische und deutsche Politiker*innen macht uns wütend und fassungslos. Dagegen müssen alle, die für Menschenrechte und Solidarität stehen, laut und sichtbar protestieren", sagt Christoph Kleine von der Seebrücke Hamburg.

Sollen wir wirklich auf einen Innenminister warten, der Menschenrechte so sehr missachtet? Wir brauchen #KommunaleAufnahme! #WirHabenPlatz in Hamburg!

Kommt mit uns auf die Straße

⏰ 07.03.20 um 12 Uhr

📍 Rathausmarkthttps://t.co/EKq6E9pkH1 https://t.co/Pp4X2uE12F — Seebrücke Hamburg (@SeebrueckeHH) March 5, 2020

Andy Grote sprach sich für Aufnahme von Migranten aus

Die Seebrücke Hamburg begrüßt dazu auch die Ankündigung des Innensenators Andy Grote (SPD), der sich am Mittwoch auf Twitter für die Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge und Familien aus prekären Situationen in griechischen Lagern eingesetzt hatte.