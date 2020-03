Hamburg. Das Onlineportal Testberichte.de hat 655.000 Besuchermeinungen zu mehr als 552 Thermen und Saunen in Deutschland ausgewertet und die Ergebnisse am Donnerstag auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Demnach sind die beliebtesten Thermen in Sachsen und Bayern, die unbeliebtesten in Mecklenburg-Vorpommern und Hessen zu finden.

Hamburgs beliebteste Therme ist das Holthusenbad in Eppendorf. Es gewinnt 0,1 Punkte im Vergleich zum Vorjahr und belegt als Spitzenreiter in Hamburg bundesweit Platz 163 mit 4,3 von 5 Sternen. Zum Vergleich: Alle Thermen und Saunen mit 4,2 Sternen sind guter Durchschnitt, Wellness-Oasen ab 4,3 Sternen werden von ihren Besuchern als überdurchschnittlich gut angesehen.

In Hamburg wurden insgesamt 15 Wellness-Oasen ausgewertet. Auf Platz 177 schaffte es das Bäderland Parkbad in Volksdorf (4,3 Punkte), gefolgt von der Bäderland Bartholomäus-Therme in Barmbek auf Platz 287 (4,2 Punkte), Bäderland Blankenese (Platz 308, 4,2 Punkte), das MeridianSpa Eppendorf (393, 4,1 Punkte), Kaifu-Bad in Eimsbüttel (Platz 394, 4,1 Punkte) sowie MeridanSpa Alstertal (Platz 399, 4,1 Punkte).

Hamburger Thermen bekommen gute Bewertungen

Mit mindestens 4,0 Punkten wurden auch das MeridianSpa Barmbek (403), das MeridianSpa am Michel (409), das MidSommerland in Harburg (424), Festland in Altona (425), die Alster-Schwimmhalle in Hohenfelde (435) sowie das Bille-Bad in Bergedorf (442) bewertet. Am schlechtesten schneidet das MeridianSpa Wandsbek in der Besuchergunst ab (4,0 von 5 Sternen) und landet bundesweit auf Platz 447.

Das Thermen-Ranking wurde zum dritten Mal veröffentlicht. Die beliebteste Wellness-Oase hat von ihren Besuchern durchschnittlich 4,7 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5) erhalten, die unpopulärste Einrichtung liegt bei 2,6 (Gesamt-Durchschnitt: 4,19; Vorjahr: 4,17).

Testberichte.de ist nach eigenen Angaben das größte deutsche Onlineportal für professionelle Warentests. Es veröffentlicht eine Sammlung aller Tests aus mehr als 750 Fachmagazinen – von Auto Bild bis Stiftung Warentest.