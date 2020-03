Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) setzt sich für die Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge und Familien aus Griechenland ein. Das habe er am Mittwoch gegenüber Bundesinnenminister Horst Seehofer bekräftigt, wie er am Vormittag über Twitter mitteilte.

Die EU und die Bundesregierung seien in der Verantwortung, dafür jetzt die Voraussetzungen zu schaffen.

#Hamburg ist bereit, minderjährige Flüchtlinge u. Familien aus Griechenland aufzunehmen. Das habe ich heute ggü. Bundesminister Seehofer @BMI_Bund noch einmal ausdrücklich bekräftigt. EU und Bundesregierung sind in der Verantwortung, hierfür jetzt die Voraussetzungen zu schaffen. — Andy Grote (@AndyGrote) March 4, 2020

Linken-Politikerin Schneider fordert Senat zum Handeln auf

Zuletzt hatte die Linke in Hamburg den Senat dazu aufgefordert, angesichts der dramatischen Lage an der türkisch-griechischen Grenze zu handeln und den Druck auf den Bundesinnenminister zu erhöhen.

Die innenpolitische Sprecherin der Linken Bürgerschaftsfraktion Christiane Schneider hatte am Montag gefordert, minderjährige Flüchtlinge und Familien mit Kindern aus griechischen Lagern zu befreien und aufzunehmen. "Hamburg hat die Kapazitäten, 100 Kinder und Jugendliche aufzunehmen", so Schneider.

Lage in Griechenland spitzt sich zu

Tausende Flüchtlinge hatten sich am Wochenende Richtung Griechenland aufgemacht, nachdem die türkische Regierung die Grenzen der EU für Migranten für offen erklärt hatte. Zurzeit werden Flüchtlinge an der griechischen Grenze von Sicherheitskräften teils mit Gewalt an der Einreise in die EU gehindert.

Auf den griechischen Inseln kommen wieder mehr Flüchtlinge per Boot an. Bewohner der Insel Lesbos, auf der ein seit langer Zeit überfülltes Flüchtlingslager liegt, hatten am Sonntag Flüchtlinge daran gehindert, an Land zu gehen.

In Hamburg hatten sich am Dienstagabend etwa 500 Menschen auf dem Rathausmarkt versammelt, um sich unter dem Motto „Grenzen auf! Leben retten!“ mit den Migranten an der griechisch-türkischen Grenze zu solidarisieren. Initiiert wurde die Demonstration vom Verein Seebrücke.