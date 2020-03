Hamburg. Der Sänger und Musicaldarsteller Alexander Klaws ist zum zweiten Mal Vater geworden. Auf Instagram postete der 36-jährige Wahlhamburger am Dienstag eine Willkommensnachricht an seinen zweiten Sohn. „Willkommen Flynn! Worte können nicht beschreiben, wie glücklich wir sind... Ich kann dir nicht versprechen, all deine Probleme zu lösen. Aber ich verspreche dir, dass du sie nicht alleine bewältigen musst!“, schrieb Klaws.

Wie sein Management bestätigte, erblickte Söhnchen Flynn Milow Klaws bereits am 20. Februar mit 3330 Gramm und 51 Zentimeter die Welt. Klaws und seine Frau Nadja Scheiwiller hatten Ende Dezember 2019 geheiratet. Ihr erster gemeinsamer Sohn Lenny kam im Februar 2017 zur Welt.

Bekannt wurde Klaws im Jahr 2003 als erster Sieger der TV-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“. In Hamburg hatte er im Musical „Tarzan“ den Helden gespielt, und im vergangenen Jahr in Bad Segeberg bei den Karl-May-Spielen als Winnetou Erfolge gefeiert.