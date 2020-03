Hamburg/Kiel. Hamburg steht die nächste Trecker-Demo bevor – und damit vermutlich auch ein Verkehrschaos in der Innenstadt. Die Polizei erwartet am Donnerstag gut 1000 Maschinen in der Stadt. Auch in Kiel ist eine Sternfahrt geplant.

Die Landwirte wollen im Rahmen der bundesweiten Aktion unter dem Motto "Land schafft Verbindung – Wir rufen zu Tisch" erneut gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren, insbesondere gegen aus ihrer Sicht überzogene Düngeregelungen.

Laut der Landespolizei Schleswig-Holstein sollen sich ab 7 Uhr Landwirte mit ihren Fahrzeugen auf den Weg zu der Demonstration in Hamburg machen. Die Konvois fahren über folgende Strecken in die Innenstadt:

Konvoi 1: ab Brunstorf (B207) über Wentorf nach Hamburg, Tschaikowskyplatz

Konvoi 2: ab Reinfeld (B75) nach Hamburg, Tschaikowskyplatz

Außerdem sollen laut der Hamburger Polizei noch drei weitere Konvois die Hansestadt ansteuern. Sie kommen voraussichtlich über die Luruper Hauptstraße, Bergstedter Chaussee, Wentorfer Straße, Arp-Schnittger-Stieg und die Bremer Straße. Im Bereich der Innenstadt sollen Abstellorte für die Trecker bereitgestellt werden, insbesondere in der Glacischausse und der St. Petersburger Straße. Von dort gehen die Teilnehmer zu der Kundgebung am Tschaikowskyplatz (Feldstraße/Ecke Holstenglacis), die für den Zeitraum von 11 bis 14 Uhr geplant ist.

Die Polizei weist darauf hin, dass mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist und rät dringend dazu, die Innenstadt weiträumig zu umfahren oder U- und S-Bahnen zu benutzen. Die letzte Trecker-Demo in Hamburg liegt nicht lange zurück. Zuletzt fuhren im November 3500 Trecker durch die Innenstadt, um gegen das Agrarpaket der Bundesregierung zu demonstrieren.

Landespolizei rechnet mit 1000 Teilnehmern bei Kundgebung in Kiel

Nach Kiel sind bisher drei Sternfahrten von folgenden Orten aus angekündigt worden:

Schuby (Start um 08.15 Uhr)

Preetz (Start um 09.30 Uhr) und

Groß Vollstedt (Start um 09.00 Uhr)

Eine zugehörige Kundgebung, bei der mit etwa 1000 Teilnehmern gerechnet wird, soll laut Polizeiinformationen von 11 bis 14 Uhr vor dem Landeshaus in Kiel stattfinden. Wegen der geringen Fahrtgeschwindigkeit der Traktoren sei mit Beeinträchtigungen und Verzögerungen im Verkehr rund um das Landeshaus zu rechnen. Zudem seien folgende Straßen durch die Sternfahrten, bei denen die Polizei mehrere Hundert Fahrzeuge erwarte, betroffen: