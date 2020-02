Hamburg. Kein Schild, keine Plakette, nichts erinnert an dem Haus Grindelhof 56 daran, dass hier einer der interessantesten und zugleich widersprüchlichsten deutschen Wissenschaftler und Unternehmer geboren wurde – ein Fernsehpionier, Mitentwickler der sowjetischen Atombombe und Inhaber von mehr als 600 Patenten. „In Hamburg bin ich geboren. An einem Sonntag, am 20. Januar 1907“, schreibt Manfred von Ardenne in seinen Erinnerungen, die 1972 erstmals erschienen sind. Damals war der Naturwissenschaftler schon eine lebende Legende, eine von Geheimnissen umwehte Person der Zeitgeschichte und ein erfolgreicher Unternehmer, der zwar in der DDR wohnte, aber auch dort seinen großbürgerlichen Lebensstil pflegen konnte.

Der Vater, Egmont Baron von Ardenne, war Offizier, schied aber nach dem Ersten Weltkrieg als Oberstleutnant aus dem Heeresdienst aus und wurde Regierungsrat. Anfang des 20. Jahrhunderts bewohnte die Familie die vierte Etage des Wohnhauses am Grindel. Großbürgerlich war das Milieu, in dem Manfred als ältestes von fünf Kindern aufwuchs. Die Großeltern mütterlicherseits lebten An der Alster 8, in einer der drei Stadtvillen, in die ab 1912 das noble Hotel Prem einzog, das bis zum Jahr 2005 dort bestanden hat. Hier imponierten dem Kind „besonders die verschiedenen Sprechrohre zwischen den einzelnen Stockwerken und der Küche, welche die Aufgabe des heutigen Haustelefons erfüllten.

Die Ardennes wohnten in Neukölln

Durch Blasen in eine Pfeife am Sprechtrichter konnte der Partner an das andere Ende der Rohrleitung gerufen werden“. 1912 beobachtete der Fünfjährige am Gartenzaun, wie Wilhelm II. an der Alster entlangfuhr. Feuerwerke und Bootspartien auf der Alster gehörten zu Ardennes frühen Erinnerungen, dessen Familie Hamburg bereits 1912 verließ. Der Vater war befördert und nach Rendsburg versetzt worden. Weil Egmont kurz vor dem Ersten Weltkrieg ans Kriegsministerium versetzt wurde, zog die Familie schon zwei Jahre später nach Berlin, jene Stadt, die Manfred von Ardenne wohl am meisten prägen sollte.

Die Ardennes wohnten in Neukölln, wo Manfred zwei Jahre lang Privatunterricht erhielt. Anschließend besuchte er das Friedrichs-Realgymnasium in Kreuzberg. Schon damals zeigte sich seine besondere naturwissenschaftliche Begabung. Er baute eigene Fotoapparate, in­stallierte eine selbst entworfene elektrische Alarmanlage, beschäftigte sich aber vor allem mit Elektrophysik. Als 16-Jähriger verblüffte er Familie und Lehrer mit einem „Verfahren zur Erzielung einer Tonselektion, insbesondere der drahtlosen Telegraphie“, was der Minderjährige erfolgreich als Patent anmelden konnte. Mit dem herkömmlichen Schul- und Universitätssystem wusste der naturwissenschaftliche Wunderknabe nicht viel anzufangen, stattdessen beschäftigte sich der schlechte Schüler höchst erfolgreich autodidaktisch mit der damals supermodernen Rundfunktechnik.

Bahnbrechende Erfindungen

Folgerichtig verließ er das Gymnasium, um sich ungestört mit Funkexperimenten zu beschäftigen. Als Glücksumstand erwies sich die Begegnung mit dem Unternehmer Siegmund Loewe, der das Ausnahmetalent erkannte und den jungen Baron förderte. Gemeinsam entwickelten sie eine jener Mehrsystemröhren, die die industriemäßige Produktion von Rundfunkempfängern ermöglichten. Der junge Mann war noch nicht volljährig und sah blendend aus, von jetzt an standen ihm alle Türen offen. Er studierte zwar an der Berliner Uni Physik, Chemie und Mathematik, brach die akademische Laufbahn aber nach vier Semestern wieder ab. Statt für Prüfungen zu büffeln trieb er lieber die eigenen Forschungen voran. Im Jahr 1928, als er endlich volljährig war, gründete er in Berlin-Lichterfelde sein eigenes „Forschungslaboratorium für Elektronenphysik“.

In dem Gebäude, in dem sich heute das Jugend-Kulturzentrum Villa Folke Bernadotte befindet, gelangen von Ardenne einige bahnbrechende Erfindungen. Zum Beispiel das Verfahren zur weltweit ersten elektronischen Bildzerlegung und -wiedergabe. Am 14. Dezember 1930 glückte ihm in diesem Labor die weltweit erste Übertragung von Fernsehbildern mit einer Kathodenstrahlröhre. Als er ein halbes Jahr später, am 21. August 1931, dieses Fernsehübertragungssystem auf der Berliner Funkausstellung präsentierte, schaffte es der Baron auf die Titelseite der „New York Times“. Auch später wurde von Ardenne seinem Ruf als genialer Erfinder gerecht, 1937 zum Beispiel, als er das Patent für das Rasterelektronenmikroskop anmeldete.

An der Entwicklung der sowjetischen Atombombe beteiligt

Damals herrschten schon die Nationalsozialisten in Deutschland, die der Adlige für seine Zwecke zu nutzen wusste. Vor allem Wilhelm Ohnesorge, ein Kriegskamerad seines Vaters, Träger des Goldenen Parteiabzeichens der NSDAP und ab 1937 Reichspostminister, wurde zu seinem besonderen Förderer. Beide verband ein Interesse an der experimentellen Kernphysik. Wie groß von Ardennes Beitrag zum „Uranprojekt“, also dem Versuche, die Kernspaltung technisch nutzbar zu machen, tatsächlich war, wird unter Wissenschaftshistorikern kontrovers diskutiert. Dass sich der Forscher, der selbstverständlich nicht zum Kriegsdienst eingezogen wurde, in seinem Labor auch mit diesen Fragen beschäftigt hat, liegt nahe.

Das wussten natürlich auch die So­wjets, die ihn nach der deutschen Kapitulation 1945 zwangsverpflichteten. Mit Sack und Pack, was in seinem Fall den gesamten großbürgerlichen Hausstand umfasste, zog Manfred von Ardenne 1945 samt Familie nach Suchumi ans Schwarze Meer. In dem Kurort, der heute die Hauptstadt der international kaum anerkannten Republik Abchasien ist, war er bis 1954 an der Entwicklung der sowjetischen Atombombe beteiligt. Allerdings hatte er im Gespräch mit Geheimdienstchef Berija klugerweise darauf bestanden, dass sowjetische Wissenschaftler den Hauptanteil zu übernehmen hatten.

Der größte Privatbetrieb im gesamten Ostblock

Die Sowjets behandelten ihn gut, zahlten ihm 1947 eine Prämie von 50.000 Rubel, verliehen ihm den Stalinpreis 2. Klasse und ermöglichten ihm 1955 die Rückkehr nach Deutschland. Freilich nicht in die Bundesrepublik, nicht in die Geburtsstadt Hamburg oder nach Westberlin, sondern nach Dresden. Im Villenviertel Weißer Hirsch gründete er sein Forschungsinstitut, in dem zeitweise mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigt waren. Es war das größte private Forschungsinstitut und wahrscheinlich überhaupt der größte Privatbetrieb im gesamten Ostblock. Hier beschäftigten sich Ingenieure und Wissenschaftler mit anwendungsorientierter Forschung, die vor allem auf die DDR-Industrie ausgerichtet war; er selbst wandte sich jedoch zunehmend auch der medizinischen Forschung zu. Seine Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie blieb zwar umstritten, war aber auch im Westen wirtschaftlich erfolgreich. Seine Krebs-Mehrschritt-Therapie wurde von Medizinern in beiden deutschen Staaten abgelehnt und gilt als gescheitert.

In Dresden bewohnte der Baron, der mit einer Nichte des Schriftstellers Werner Bergengruen verheiratet war, eine Tochter und drei Söhne hatte, eine herrschaftliche Villa mit überwältigendem Panoramablick über das Elbtal. Honeckers Haus in Wandlitz wirkte dagegen geschmacklos und piefig. Noch heute gehört die weiße Kuppel der Sternwarte, die der Allround-Wissenschaftler auf seinem weitläufigen Grundstück errichten ließ, zu den markanten Bauten auf dem Elbhang am Weißen Hirsch. Wer Manfred von Ardenne begegnet ist, erlebte ihn als eindrucksvolle Persönlichkeit, die Menschen für sich einzunehmen verstand.

Der Baron kam in jedem politischen System gut zurecht

War er ein „roter Baron“, wie er manchmal scherzhaft tituliert wurde? Eher nicht, ein politisches Wertesystem dürfte nicht seine Sache gewesen sein. Politisch war er ein Opportunist, der in jedem System seinen Vorteil fand. Als Adeliger trat er nicht der SED bei, stellte sich aber mit seinem Institut in ihren Dienst und gehörte als Parteiloser der DDR-Volkskammer an. In der Ära von Walter Ulbricht galt er als eine Art „Staatswissenschaftler“, der allerdings auch im Westen vorzeigbar war. In seinem Institut zu arbeiten war für viele Wissenschaftler ein Traumjob. Obwohl sich irgendwann auch hier eine SED-Parteigruppe etablierte, herrschte doch ein Klima, in dem es nicht um Ideologie, sondern um Leistung ging.

Öffentliche Kritik am realen Sozialismus war von Ardenne freilich erst sehr spät zu hören. Bei einer Volkskammersitzung im November 1989 brachte er seine „Theorie einer sozialistischen Marktwirtschaft“ ins Spiel, die er schon 1968 entwickelt habe, von der aber kaum jemand zuvor gehört hatte – und die nun auch niemanden mehr interessierte. Nach der Wende wurde das Institut aufgegliedert und neu strukturiert. Ein Teil ging zum Beispiel im Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik auf, ein anderer in der Von Ardenne GmbH, einem Unternehmen, das sich vor allem mit der Beschichtung von Architekturglas befasst.

Den Kontakt zu seiner Geburtsstadt hat er nie verloren

Den Kontakt zu seiner Geburtsstadt hat von Ardenne, der übrigens der Vetter des Hamburger Bürgermeisters Kurt Sieveking war, nie verloren. Zu seinem 80. Geburtstag, am 20. Januar 1987, erschien als Überraschungsgast sein Hamburger Freund, der Unternehmer Kurt A. Körber, in der Villa an der Zeppelinstraße 7 auf dem Weißen Hirsch. Er überbrachte ihm die Medaille für Kunst und Wissenschaft, die ihm der Senat verliehen hatte. Und im November 1988 meldete das Abendblatt: „In Würdigung seiner bedeutenden Pionierleistungen auf vielen Gebieten der Physik, Technologie und Medizin in den Jahren 1923 bis 1988 erhält Professor Dr. Manfred von Ardenne am Freitag, 25. November, den Friedrich-von-Schiller-Preis.“

Manfred Baron von Ardenne starb am 26. Mai 1997 in Dresden im Alter von 90 Jahren. Inzwischen ist die Erinnerung an diesen außergewöhnlichen Rundfunk- und Fernsehtechnikpionier und Naturwissenschaftler schon etwas verblasst. Doch in der Figur des Baron von Arbogast hat ihm Uwe Tellkamp in seinem Roman „Der Turm“ zumindest ein literarisches Denkmal gesetzt.