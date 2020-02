Effi Briests Lieblingsenkel

„Mein lieber Manfred, bei dem ich so liebend gerne am heutigen Tage wäre und wieder mit meinem Herzen bin“, schrieb Else von Ardenne am 20. Januar 1944 an ihren Enkel, Baron Manfred von Ardenne, der an diesem Tag seinen 37. Geburtstag feierte. Bei der Briefschreiberin handelte es sich um jene Elisabeth von Plotho, die zur Heirat mit dem Offizier Armand von Ardenne genötigt worden war und später jene verhängnisvolle Affäre hatte, die Theodor Fontane in seinem Roman „Effi Briest“ verarbeitete. 1939 begegnete Manfred von Ardenne bei einem Berliner Empfang einem älteren Herrn, der ihn mit den Worten begrüßte: „Ihr Großvater hat meinen Onkel im Duell erschossen.“

Es war der Neffe des Düsseldorfer Amtsgerichtsrats Emil Hartwich, zu dem sich Else so hingezogen gefühlt hatte. Nach der Scheidung war Elisabeth zeitweise von der Familie isoliert, erst spät kam es zur Wiederbegegnung mit ihren Kindern. Zu ihrem Enkel Manfred hatte sie ein besonders enges Verhältnis, ihm vertraute sie später auch die wenigen Unterlagen an, die ihr von der Affäre mit Hartwich geblieben waren: ein Bändchen mit seinen Vorträgen, vergilbte Fotos und einige Briefe. Sie befinden sich heute im Ardenneschen Familienarchiv.