Hamburg. Die Projektentwickler Otto Wulff und cds Wohnbau haben ihr gemeinsam konzipiertes Bauvorhaben an der Jenfelder Au verkauft. Die 137 Wohnungen und vier Gewerbeflächen, die in sieben freistehenden Häusern rund um eine Grünfläche gruppiert sind, gehen an den Immobilien-Spezialfonds der "Aberdeen Standard Investments Deutschland AG". Über den Kaufpreis schwiegen sich die Beteiligten aus.

Der neue Bauherr wird das Projekt auf den Feldern 9 und 11 des Großprojekts im einkommensschwachen Stadtteil Jenfeld ab Sommer realisieren. Generalunternehmer ist die Otto Wulff Bauunternehmung GmbH. Unter den Geschosswohnungen, Duplex- und Triplexhäusern entsteht eine Tiefgarage mit 99 Plätzen. 2022 soll alles fertig sein.

Vorschusslorbeeren und 20 Jahre Planungen

Ein Großteil der Wohneinheiten wird an das innovative "Hamburg Water Cycle"-System angeschlossen, das Grau- und Schwarzwasser in geschlossenen Kreisläufen aufbereitet und zum Heizen nutzt. Auf dem 35 Hektar großen ehemaligen Kasernengelände entstehen insgesamt etwa 770 Wohnungen entlang eines künstlich angelegten Wasserlaufs.

Die Planungen laufen seit 1998, das Projekt wurde nach großen Vorschusslorbeeren immer wieder neu justiert und nachverdichtet und krankte lange an für die Lage zu hohen Wohnungspreisen.