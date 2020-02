Hamburg. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel wandern jedes Jahr in Deutschland in den Müll. Mehr als die Hälfte dieser Abfälle, etwa zehn Millionen Tonnen, könnten laut einer Studie des WWF vermieden werden – durch veränderte Konsumgewohnheiten, besseres Management und nachhaltige Marketingstrategien. Genau da setzt eine Firma mit ihrer App an, die auch immer mehr Hamburger nutzen. Über „Too Good To Go“ (wörtlich übersetzt: zu gut, um zu gehen) können Nutzer Lebensmittel kaufen, die Restaurants, Bäcker, Hotels und Supermärkte sonst wegwerfen müssten. Und dabei nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch noch richtig Geld sparen.

So wie im Restaurant Erdapfel in der Altstadt. Kartoffeln in allen Variationen werden hier angeboten. Damit es mittags, wenn der Laden voll ist, nicht zu lange dauert, werden sie im Ofen vorgebacken. Da man aber nie genau weiß, wie viele wirklich bestellt werden, bleiben am Ende des Tages immer ein paar über, die normalerweise weggeschmissen werden müssten. Damit wollte sich Besitzer Selim Tikiz nicht abfinden und hat sich den selbst ernannten Lebensmittelrettern angeschlossen. Über „Too Good To Go“ bietet sein Restaurant jeden Abend unter der Woche rund fünf übergebliebene Gerichte an, die App-Nutzer kaufen und zwischen 17.30 und 18 Uhr abholen können, für 3,90 statt normal um die acht Euro.

Angebot wird gut angenommen

„Das Angebot wird sehr gut angenommen, wir sind fast jeden Abend ausverkauft“, sagt Tikiz. Ihm und seinem Team sei es wichtig, so wenig zu verschwenden wie möglich. Im Gastro-Alltag lasse es sich aber schwer vermeiden, Essen vorzubereiten. Immer wieder käme im Mittagstisch-Stress auch mal eine Bestellung falsch an. Darum habe ihn die App sofort überzeugt.

„Too Good To Go“ stammt ursprünglich aus Dänemark. Die Idee kam den fünf Gründern, als sie in einem Restaurant mit Buffet essen waren und sich fragten, was am Ende des Tages mit den nicht gegessenen Speisen passiert. Die Antwort des Kellners, diese würden weggeworfen, wollten sie nicht einfach so hinnehmen. Kurz darauf, im Jahr 2015, gründeten sie die Firma, die mittlerweile in 13 europäischen Ländern aktiv ist und dieses Jahr auch in den USA starten will. In Deutschland haben sich mittlerweile drei Millionen Menschen die App heruntergeladen, in Hamburg wurden auf diese Weise schon mehr als 350.000 Essen-Portionen weitergegeben, rund 600 Partnerläden sind hier registriert.

Lebensmittelrettung liegt im Trend

„Wir erleben gerade einen wahnsinnigen Aufwind, was das Thema Lebensmittelrettung angeht“, sagt Victoria Prillmann, Sprecherin von „Too Good To Go“ in Deutschland. Denn es gehe Hand in Hand mit dem Klimaschutz. Acht Prozent der globalen Treibhausgase seien auf Lebensmittelverschwendung zurückzuführen, so Prillmann. Mit jeder geretteten Mahlzeit würden umgerechnet 2,5 Kilo CO 2 eingespart, das beim Anbau, der Verarbeitung und Verpackung der Lebensmittel aufgewendet werde. „Wir wollen, dass dieses CO 2 nicht umsonst produziert worden ist.“

Sobald man sich die App runtergeladen hat, kann man sich in seiner Umgebung auf der Suche nach teilnehmenden Läden machen. Dort kaufe man sich eine „Überraschungstüte“, so Prillmann, in der steckt, was jeweils über ist. Die gekauften Waren holt sich der Kunde zur angegebenen Uhrzeit vor Ort ab. Sie seien mindestens um die Hälfte, oft um zwei Drittel günstiger. „Too Good To Go“ erhält davon eine Provision.

Auch mehrere Filialen von Edeka machen mit

Bei Brot und Stulle in der Rindermarkthalle werden abends Tüten mit Brot und belegten Stullen für rund drei statt ursprünglich neun Euro an App-Nutzer abgegeben. Mehr als 4000 Portionen konnte man laut Bereichsleiter Björn Kramer so bereits retten. „Wir sind begeistert davon, was wir gemeinsam erreichen können und hoffen auch weiterhin, so erfolgreich der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken.“

Als Teilnehmer registriert sind auch mehrere Filialen von Edeka und Real, sowie die Marktkauf-Filialen in Harburg, Bergedorf und Wilhelmsburg. Eine Tüte mit Waren im ursprünglichen Wert von mindestens zehn Euro werde hier abends für 3,50 Euro abgegeben. Die Kooperation mit „Too Good To Go“ stehe dabei nicht in Konkurrenz zur Tafel oder anderen Institutionen, mit denen man regelmäßig zusammenarbeite, so Uwe Seifert, Geschäftsführer der Edeka Nord SB-Warenhaus GmbH. „Denn die gemeinnützigen Organisationen haben häufig nicht die logistischen und personellen Kapazitäten, einzelne Mahlzeiten abzuholen, und dürfen aus rechtlichen Gründen nur abgepackte Lebensmittel und ,trockene‘ Backwaren abholen.“

Während der Kunde in Restaurants fertige Gerichte bekommt, sind es in Supermärkten vor allem Obst und Gemüse, die nicht der optischen Norm entsprechen oder schon eine Druckstelle haben, und Waren, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum gerade abgelaufen ist. Darüber zu informieren, dass das nicht automatisch heißt, dass ein Lebensmittel nicht mehr gegessen werden darf, hat sich „Too Good To Go“ ebenfalls auf die Fahnen geschrieben. Mit der Kampagne „Oft länger gut“ werden Produzenten aufgerufen, einen entsprechenden Hinweis auf ihren Produkten neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum anzubringen. Damit auch diese Lebensmittel nicht direkt im Müll landen.