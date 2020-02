Hamburg. Auf den Bürgersteigen an der Mönckebergstraße müssen Fußgänger derzeit einen Parcours durch ein Labyrinth absolvieren. Dieser Eindruck entsteht zumindest bei einem flüchtigen Blick auf die Einkaufsstraße. Rot-weiße Barrieren stehen überall auf dem gesamten Bürgersteig verteilt. Der Grund: Die Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Aufzüge zur U-3-Haltestelle Mönckebergstraße haben begonnen. Komplett abgesperrt wird der Bürgersteig aber nicht.

Alle Geschäfte bleiben weiter erreichbar, so jedenfalls die Absprache der Hochbahn mit dem Einzelhandel. „Jedes Geschäft ist zu jeder Zeit erreichbar“, sagt Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum. Der Bau müsse aber so nah an den Gebäuden stattfinden, weil dort sämtliche Leitungen liegen.

Mitte Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

Mitte Juni sollen die Arbeiten an den Leitungen abgeschlossen sein. Danach werden die Aufzüge gebaut. Auch dafür muss ein Teil des Gehwegs komplett abgesperrt werden – ein potenzielles Pro­blem, wenn man City-Management-Geschäftsführerin Brigitte Engler fragt. „Natürlich hat eine Baustelle immer Auswirkungen auf die Geschäfte“, sagt sie. Auch wenn die Geschäfte zugänglich seien, sei ihre Attraktivität durch Baulärm und Absperrungen deutlich eingeschränkt.

Allerdings werde zurzeit an einer gemeinsamen Lösung dieser Pro­bleme gearbeitet. Engler ist optimistisch; es gebe gute Gespräche mit allen Beteiligten. Der Bezirk Hamburg-Mitte und die Hochbahn zeigten sich ebenso wie Einzelhändler und Grundeigentümer an einer attraktiven Gestaltung der Absperrungen interessiert.

Zufriedenstellende Lösung

Beispielsweise könne ein auffälliger Bauzaun den Blick der Passanten auf die Geschäfte lenken. Engler glaubt, dass auf diese Weise eine zufriedenstellende Lösung für alle entstehen werde. Dazu trägt auch bei, dass die Hochbahn versucht, die Baustelle immer so klein wie möglich zu halten. Die Arbeiten sollen Anfang 2022 beendet sein.