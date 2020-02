Hamburg. Prominente Hamburger Kulturschaffende setzen sich dafür ein, dass Carsten Brosda (SPD) Kultursenator bleibt. "Wir möchten unsere Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass in den anstehenden Koalitionsverhandlungen das Ressort Kultur und Medien mit der derzeit fachlich qualifiziertesten Person, also mit dem amtierenden Senator Carsten Brosda, besetzt wird", schreiben die Kulturschaffenden in einem offenen Brief an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne).

Brosda sei mit "großer Expertise alle offenen Baustellen in der Kulturpolitik offensiv angegangen“. Die Kulturpolitik habe "mit dieser Personalie einen großen Schritt nach vorn gemacht".

Zu den Unterzeichnern des offenen Briefs gehören Schauspielhaus-Intendantin Karin Baier, Thalia-Intendant Joachim Lux, Christoph Lieben-Seutter, Elbphilharmonie, Amelie Deuflhard, Kampnagel, sowie die Direktoren der Hamburger Museen und Vertreter der Hamburger Musikwirtschaft.

Wie aktuell berichtet, gilt es als nicht sicher, dass Brosda Kultursenator bleiben kann, wenn es zu einer Wiederauflage der rot-grünen Koalition kommt. Ein Grund ist, dass die Grünen mehr Senatsposten verlangen.