Hamburg. Unter dem Motto "Human.X – Mehr Mensch, Mehr Relevanz, Mehr Erlebnis – Das Marketing der Zukunft" startet am Montag die neunte Social Media Week in Hamburg. Bei der einwöchigen Konferenz wollen rund 200 Experten und 3000 Teilnehmer aus der ganzen Welt zu Diskussionsrunden, Vorträgen und Workshops in Hamburg-Altona zusammenkommen, um sich über digitale Trends und Herausforderungen auszutauschen.

Social Media Week startet zum neunten Mal – Youtuber "LeFloid" tritt auf

Dabei sind unter anderem Youtuber "LeFloid" (Florian Diedrich), der mit 688 Millionen Klicks und 3 Millionen Abonenten einen der erfolgreichsten deutschen Youtube-Kanäle betreibt. Aus den USA wird Joe Federer erwartet. Der langjährige Leiter der Markenkommunikation beim Social-News-Aggregator "Reddit" ist für Strategieentwicklung in Sozialen Medien bekannt.

Bei der Podiumsdiskussion "Virtual Reality Porn und die Intimität der Zukunft?" soll es um digitale "Erwachsenenunterhaltung" gehen. Im Panel wollen Experten über Technologie und Sexualität sprechen.

Haspa und Deutsche Bahn präsentieren ihre sozialen Medien und Corporate-Influencer

Auch Unternehmen wie die Hamburger Sparkasse und die Deutsche Bahn wollen bei einer Veranstaltung beispielsweise zeigen, wie aus Mitarbeitern Corporate-Influencer werden, wie sie Erfolg messen und auch einen Einblick in ihre Contentstrategie geben.