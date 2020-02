Hamburg. Wissenschaftler haben ein halbes Jahr lang 3,3 Millionen Internet-Postings untersucht – bei Twitter, Facebook, Instagram, in Foren, Blogs und anderen medialen Inhalten. Das Ziel der Analytiker um den Hamburger Trendforscher Professor Peter Wippermann und den Soziologen Jens Krüger: Sie wollten die wichtigsten Werte der deutschen Konsumenten herausfinden und daraus einen Trend ableiten.

Auf dem ersten Platz rangiert die Gesundheit, gefolgt von Familie und Erfolg. Offenbar dreht sich bei den Deutschen alles um das eigene Wohlbefinden, das mit Selbstdiagnose und Selbsttherapie ständig optimiert wird. "Unser Lifestyle ist zum Healthstyle geworden", heißt es in dem am Dienstag in der Hansestadt vorgestellten "Werteindex 2020" der Unternehmen Kantar, Trendbüro und Bonsai. Für die Selbstoptimierung nutzten die Konsumenten inzwischen zahlreiche Apps zu Fitness, Diäten und Meditationen. Selbst der ph-Wert der Haut werde digital gemessen und überwacht, sagte Wippermann.

Natur rutscht auf Platz 7

Beim Werte-Ranking vor zwei Jahren hatten die Themen Natur und Nachhaltigkeit noch den Spitzenplatz eingenommen. Nun aber sind diese Werte auf Platz 7 abgestiegen. Die Natur sei aus der "Sehnsuchtsprojektion zur Bedrohung" geworden, erklärte Professor Wippermann diese Trendwende mit Verweis auf die Folgen der globalen Erwärmung. Die Natur habe gleichsam ihre Natürlichkeit verloren, sei nun aber Teil einer breiteren politischen und gesellschaftlichen Diskussion geworden, die weniger in Social-Media stattfinde. Mit dem Verlust der "spirituellen Aura" werde die Natur zur politischen Kraft. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Bewegung Fridays for Future spiele die politische Dimension eine immer größere Rolle.

Familie bleibt weiter wichtig

Wie der deutschlandweite Werteindex 2020 weiter ergab, ist der Werte der Familie um einen Rang auf Platz 2 gestiegen. In den digitalen Medien werde das Familienleben zu einer "ununterbrochenen Sendung". Dabei zeigen die User nicht nur die schöne, heile Welt des familiären Zusammenseins, sondern machen auch die Konflikte in den Beziehungen deutlich.

Auf Platz 3 rangiert der Wert "Erfolg". Er kletterte von Rang sechs auf Rang drei und gewinnt somit stärker an Bedeutung. Bei dem Inhalten geht es den Usern vor allem darum, worin man erfolgreich ist. Dabei zählt nicht nur das berufliche Prestige sondern neuerdings stärker auch die Weiterbildung und der politische Erfolg, der mit Organisationen und Gruppen - nicht mit den Parteien - gemeinsam erzielt wird.

Insgesamt macht die neue Studie, die öffentlich zugängliche Internet-Inhalte analysiert hat, eine Verschiebung der Themen deutlich: Es geht mehr um Politik - und weniger um Lifestyle. Auf weiteren Plätzen stehen: Freiheit (4), Sicherheit (5), Gemeinschaft (6), Natur (7), Anerkennung (8), Gerechtigkeit (9) und Nachhaltigkeit (10).