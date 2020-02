Hamburg. Die Quote der Lebensmittelkontrollen ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Insgesamt wurden lediglich 87,4 Prozent der vorgeschriebenen Routinekontrollen auch durchgeführt. 2018 hatte dieser sogenannte Wirkungsgrad noch bei 90 Prozent gelegen, 2017 sogar bei 92 Prozent. Das ergibt sich aus der Antwort des Senates auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Dennis Thering.

Demnach waren im vergangenen Jahr 14.677 Kontrollen in Gastronomie und anderen Lebensmittelbetrieben vorgeschrieben, aber nur in 12.830 Fällen suchten die Kontrolleure die Betriebe auch auf. Besonders schlecht sah es im vergangenen Jahr im Bezirk Altona aus, wo nur 72,3 Prozent der Pflichtkontrollen auch stattfanden. In Eimsbüttel lag der Wirkungsgrad bei 77,1 Prozent, in Bergedorf dagegen gab es sogar mehr Kontrollen als vorgeschrieben. Insgesamt wurden in Hamburger Lebensmittelbetrieben im vergangenen Jahr 3677 Verstöße festgestellt. In 323 Fällen wurden Bußgelder von den zuständigen Bezirksämtern verhängt, und 20-mal wurde Strafanzeigen erstattet.

CDU kritisiert fehlende Transparenz

„Bei Lebensmittelkontrollen darf nicht gespart werden. Die Lebensmittelskandale der letzten Jahre haben gezeigt, dass es hier keine Nachlässigkeit geben darf“, sagte CDU-Mann Thering. „Dass in Hamburg noch nicht mal die gesetzlich vorgeschriebene Mindestanzahl an Lebensmittelkontrollen durchgeführt wird und die Wirkungsgrade 2019 wieder rückläufig sind, ist völlig inakzeptabel. Als CDU erwarten wir vom rot-grünen Senat, dass er endlich mehr Lebensmittelkontrolleure einstellt und den Kontrolldruck auf die schwarzen Schafe der Branche massiv erhöht.“

Thering kritisierte überdies, dass es in Hamburg „weiterhin keine Transparenz bei den Ergebnissen der Lebensmittelkontrollen“ gebe. „Trotz großspuriger Ankündigungen der SPD-Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks zur Einführung einer echten Hygieneampel, ist bis heute nichts passiert“, so Thering. „Die aktuell praktizierte freiwillige Hygieneampel-Light erhöht die Lebensmittelsicherheit nicht, da die Lebensmittelpanscher weiterhin nicht öffentlich gemacht werden und so weiterhin zu Lasten der Verbraucher Kasse machen können.“

Der Senat dagegen weist in seiner Antwort darauf hin, dass auch 2019 „die Quote der tatsächlich durchgeführten Kontrollen bereits im dritten Jahr in Folge deutlich die im Haushalt gesetzte Marke von 80 Prozent“ übertreffe. „In einzelnen Bezirksämtern ist gegenüber dem Vorjahr eine abgeschwächten Bilanz zu verzeichnen, in anderen eine verstärkte Bilanz. Vergleicht man die Werte mit dem Jahr 2011, in dem die Erfüllungsquote der Bezirke gesamtheitlich noch bei 71 Prozent lag, liegt die Erfüllungsquote nun weit über diesem Wert.“ Als Grund für die Nicht-Erfüllung der Quoten waren in den vergangenen Jahren immer wieder hohe Fluktuation und Fachkräftemangel genannt worden.