Hamburg. Der Preis, den Caterer für das Hamburger Schulessen abrechnen können, steigt zum 1. August 2020 von derzeit 3,50 auf 3,90 Euro. Im August 2021 soll er auf vier Euro angehoben werden. Für die Eltern ändert sich in diesem Jahr zunächst nichts, da die Schulbehörde die Mehrkosten von 40 Cent übernimmt. Dafür werden die Zuschüsse um rund zwei Millionen Euro erhöht.

Darauf haben sich Schulsenator Ties Rabe (SPD) und die Catering-Unternehmen nach längerem Streit geeinigt. Ob die Stadt auch im kommenden Jahr die 40 Cent bzw. dann 50 Cent übernimmt, sei offen, sagte Rabe. Er selbst plädiere dafür, Schritt für Schritt Eltern von den Essensbeiträgen wie an Kitas künftig auch an Schulen zu entlasten. Dabei könne man auch soziale Kriterien stärker zugrunde legen. Allerdings sei die Finanzierung Sache der neuen Bürgerschaft.

Schulessen: Qualität soll verbessert werden

Gleichzeitig wurde zwischen Behörde und Caterern vereinbart, die Qualität des Mittagessens „Schritt für Schritt zu verbessern“. In einem ersten Schritt sollen zehn Prozent der Lebensmittel aus biologischem Anbau kommen, außerdem sollen zehn Prozent der Lebensmittel aus saisonaler regionaler stammen.

Täglich soll es Gemüse und Rohkost geben, drei Mal pro Woche Obst. Der Standard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) soll eingehalten werden. Später solle der Anteil von regionalen und Bioprodukten weiter steigen. Zudem werden an mehr Schulen Buffets angeboten, an denen die Schüler sich selbst bedienen können.

Rund 15 Millionen Euro für Schulessen

„Das Mittagessen in den Schulen ist ein Erfolg“, sagte Rabe. „Rund 15 Millionen Mittagessen werden im Jahr ausgegeben. Mehr als 70.000 Mahlzeiten werden an normalen Schultagen von rund 50 Catering-Betrieben an den 370 staatlichen Schulen zubereitet.“ Dabei sei es keinesfalls immer so, dass gesundes Essen besonders beliebt sei, so Rabe.

Das merke er auch in seiner Behördenkantine. Dort seien die Warteschlangen immer dienstags am längsten – weil es dann Currywurst gebe. „Mit Pommes, auch das noch“, so Rabe scherzhaft. Es sei wichtig, dass das Essen in den Schulen gesund sei und gut schmecke, sagte der Senator.

Rabe und Caterer haben sich auf neue Regelung geeinigt

Amadeus Hajek lobte als Vertreter der Caterer die Einigung. „Wir Caterer garantieren eine hohe Qualität in der Mittagsversorgung“, so Hajek. „Gleichzeitig wünschen wir uns mehr Wertschätzung für das gesunde Essen in allen Schulen.“

Die Schulen sollen auch weiterhin selbstständig entscheiden können, mit welchem Caterer sie zusammenarbeiten. Die Gesamtkosten für das Mittagessen an den staatlichen Hamburger Schulen steigen aufgrund der Preiserhöhung von 64 auf 70 Millionen Euro im Jahr: 58 Millionen davon gehen an die Caterer, zwölf Millionen fließen in Bau, Instandhaltung und Betrieb der Schulkantinen. Von den 70 Millionen Euro Gesamtkosten trägt Hamburg 24 Millionen, der Bund 20 Millionen und die Eltern 26 Millionen Euro.

Kostenloses Schulessen für ein Drittel der Kinder in Hamburg

Rund ein Drittel der Kinder darf laut Behörde kostenlos an der Schule essen, weil ihre Familien kein Einkommen beziehen. Die Kosten dafür übernimmt der Bund aus Mitteln des „Bildungs- und Teilhabepakets“. Zudem bekommen rund 20 Prozent aller Kinder Zuschüsse von der Stadt für das Schulessen.

Weniger als die Hälfte der Kinder zahlten den vollen Essenspreis, für die anderen gebe es Zuschüsse, so Rabe. „Das zeigt, dass Hamburg Familien großzügig unterstützt, damit die Kinder in der Schule ein vernünftiges Essen bekommen.“