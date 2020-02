Hamburg. Früher hing hier der Geruch von geräuchertem Fisch in der Luft. Jetzt riecht es nach Baustelle. Rund um die alte Fischräucherei an der Großen Freiheit haben die Arbeiten für ein neues Quartier begonnen. Südlich der denkmalgeschützten Stätte mit ihrem markanten Schornstein soll ein drei- und viergeschossiger Wohnkomplex mit 38 geförderten Wohnungen entstehen. Nördlich der ehemaligen Fischräucherei ist ein zwei- bis viergeschossiger Neubaukomplex für Gewerbe geplant, in den die bestehenden Musikclubs Indra und Grünspan integriert werden. Die Räucherei selbst wird denkmalgerecht saniert. Hierfür wurde der Sprinkenhof AG am Donnerstag die Baugenehmigung erteilt.

Eine simulation zeigt, wie der untere Teil der Großen Freiheit nach Abschluss der Bauarbeiten aussehen könnte.

Foto: Sprinkenhof GmbH / Hidde und Partner Architekten

Sprinkenhof AG setzt die Baupläne für das neue Quartier um

Durch die Bauweise entstehen entlang der großen Freiheit zwei Höfe, in denen der für den Stadtteil typische Mix aus verschiedenartiger, kleinteiliger Nutzung vorgesehen ist. „Im Herzen St. Paulis entsteht hier ein vielfältiges Projekt, das sich hervorragend in das bunte Quartier an der Großen Freiheit einfügt“, so Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Mit der städtischen Sprinkenhof habe die Stadt einen versierten Partner an der Seite, um dieses Vorhaben passgenau umzusetzen. Die Sprinkenhof AG, die überwiegend Gewerbeimmobilien in ihrem Bestand hat, betreibe sonst eher keinen Wohnungsbau, so Geschäftsführer Martin Görge.

Finanzsenator Andreas Dressel (r.) mit Martin Görge, dem Geschäftsführer der Sprinkenhof GmbH, auf dem Gelände um die alte Fischräucherei an der Großen Freiheit.

Foto: Marcelo Hernandez

„Wir freuen uns aber sehr, zur städtebaulichen Entwicklung dieses besonderen Quartiers beizutragen.“ Mit dem Bau von öffentlich geförderten Wohnungen würden dringend benötigte preiswerte Mietwohnungen im „Kiez“ geschaffen. Im Dialog mit der Nachbarschaft habe sich gezeigt, dass es möglich sei, Verständnis und Akzeptanz für die Verdichtung und Aufwertung des Quartiers zu schaffen.