Hamburg. Die Bluttat von Hanau, bei der ein 43-Jähriger neun Menschen, seine Mutter und sich selbst erschossen hat, hat auch Hamburg tief erschüttert. Nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU) gibt es Hinweise auf ein „fremdenfeindliches Motiv“. Der Generalbundesanwalt ermittelt demnach wegen Terrorverdachts. Hamburgs Politiker, die sich im Endspurt vor der Bürgerschaftswahl 2020 befinden, reagierten am Donnerstagmittag in sozialen Netzwerken auf die Morde in Hanau.

Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen im Newsblog:

Demo vor AfD-Büro: Veranstalter rechnet mit 1500 Teilnehmern

Nach Angaben der Polizei Hamburg wurden für die Demo vor dem AfD-Büro 1000 bis 1500 Teilnehmer angemeldet. Für die Veranstaltung vor dem Hamburger Rathaus, die der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete und Geschäftsführer von Unternehmer ohne Grenzen e.V. angemeldet hat, wurden nur 200 bis 300 Teilnehmer angemeldet. "Nach dem Tweet von Bürgermeister Peter Tschentscher rechnen wir aber mit wesentlich mehr Menschen", sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün. Die Polizei blicke nicht mit Sorge auf die Veranstaltung.

Bischöfin Kirsten Fehrs spricht bei Kundgebung

Bei der Kundgebung auf dem Rathausmarkt werden die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, Katja Karger, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hamburg, und Vertreter einer Migrantenorganisation sprechen. Das teilte die Nordkirche auf ihre Homepage mit.

"Die rechtsterroristischen Morde in Hanau sind ein rassistischer Anschlag auf unsere Demokratie. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Ermordeten und den Verletzten", heißt es in dem Aufruf von Kazim Abaci von "Unternehmer ohne Grenzen".

CDU ändert wegen des Anschlags Wahlkampf in Hamburg

Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak brach nach Angaben eines Parteisprechers seinen Aufenthalt in der Hansestadt am Donnerstag ab, um am Abend in Berlin an einer Mahnwache vor dem Brandenburger Tor teilzunehmen.

Linken-Spitzenkandidation will vor AfD-Büro demonstrieren

"Werden wir laut gegen Rassismus und Ausgrenzung", schrieb die Hamburger Linken-Spitzenkandidatin Cansu Özdemir auf Twitter. Sie ruft jedoch nicht zu der Veranstaltung vor dem Rathaus auf, sondern zu der Demo vor dem AfD-Büro in der Innenstadt.

Aufruf zur Demo in Hamburg!



Kommt heute mit uns auf die Straße! Stellen wir uns dem rechten Terror entgegen: Werden wir laut gegen Rassismus und Ausgrenzung.



Donnerstag (20. Februar), 18.30 Uhr vor der AfD-Zentrale in der Hamburger Innenstadt (Schmiedestraße 2).#Hanau — Cansu Özdemir (@CansuOezdemir) February 20, 2020

Auch Hamburger FDP ruft zur Demo auf

„Die fürchterliche Bluttat von Hanau hat uns entsetzt und macht fassungslos", sagte die FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels. "Diese schreckliche Tat richtet sich gegen unsere Gesellschaft und unsere Demokratie als Ganzes. Wir werden nicht akzeptieren, dass Menschen in Deutschland vor Terror und Gewalt Angst haben müssen." Die FDP werde mit allen Demokraten auf der heutigen Kundgebung ein gemeinsames Zeichen gegen rechten Terror setzen.

Proteste von antifaschistischen Gruppen vor AfD-Büro

Auch antifaschistische Gruppen und der Dachverband der kurdischen Vereine in Deutschland KON-MED rufen dazu auf, am Donnerstag in Hamburg auf die Straße zu gehen. In einer Mitteilung heißt es, dass sich die Demonstranten um 18.30 Uhr vor dem Büro der Hamburger AfD in der Innenstadt treffen wollen. „Im Büro der AfD sitzen die Hetzer, die mit ihrer Hetze den Nährboden schaffen für rechtsradikale Mörderbanden", so eine Aktivistin

Der Anmelder der Demonstration, Yavuz Fersoglu vom Dachverband der kurdischen Vereine in Deutschland KON-MED sagte: "Wir sind traurig und wir sind wütend. Traurig sind wir, weil unsere Gedanken nach der gestrigen Nacht bei den Angehörigen der Opfer des rechtsterroristischen Anschlags in Hanau sind. Unter den Opfern befinden sich auch mehrere Opfer kurdischer Herkunft. (...) Wütend sind wir, weil die politischen Verantwortlichen in diesem Land sich rechten Netzwerken und Rechtsterrorismus nicht entschieden entgegenstellen: der NSU, der Anschlag von Halle, der Mord an Walter Lübcke und nun der Terroranschlag in Hanau sind das Ergebnis einer staatlichen Politik, welche sich auf dem rechten Auge blind stellt."

Grüne bestürzt über rassistischen Terroranschlag

Auch die Grünen zeigten sich bestürzt und kündigten die Veranstaltung auf dem Rathausmarkt an. "Wir sollten alle innehalten & unsere Anteilnahme deutlich machen." Katharina Fegebank schrieb auf Twitter: "Ich bin entsetzt und sprachlos."

Hass darf niemals gewinnen! Lasst uns ein Zeichen setzen, dass in unserer Stadt kein Platz für Rassismus, Menschenfeindlichkeit und rechtes Gedankengut ist!

Liebe Hamburger*innen: Kommt alle zur Kundgebung heute um 16:30 Uhr auf dem Rathausmarkt. #allezusammengegendenfaschismus — Katharina Fegebank (@fegebanks) February 20, 2020

Peter Tschentscher sagt Wahlkampf-Finale ab

Um 13.06 Uhr kündigte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher in sozialen Netzwerken an, dass die SPD ihr geplantes Wahlkampf-Finale am Donnerstagabend absage. "Angesichts der schrecklichen Ereignisse in Hanau dürfen wir den Wahlkampf nicht einfach weiterführen", schrieb Tschentscher auf Twitter. In dem Tweet ruft er dazu auf, am Donnerstagnachmittag vor dem Rathaus der Opfer des Anschlags zu gedenken und gegen Rechts zu demonstrieren.

Angesichts der schrecklichen Ereignisse in #Hanau dürfen wir den Wahlkampf nicht einfach weiterführen. Wir haben das für heute geplante Wahlkampffinale abgesagt und rufen dazu auf, um 16:30 Uhr vor dem Rathaus der Opfer des Anschlags zu gedenken und gegen Rechts zu demonstrieren. — Peter Tschentscher (@TschenPe) February 20, 2020

Auch seine Fraktionskollegin, die Sozialsenatorin Melanie Leonhard, äußerte sich auf Twitter und begründete die Absage der Wahlkampf-Veranstaltung so: "Heute ist kein Tag für politische Auseinandersetzung zwischen demokratischen Parteien."

Ursprünglich wollten die Sozialdemokraten am Abend das Finale vor der Bürgerschaftswahl am Sonntag mit Bundesarbeitsminister und Parteivize Hubertus Heil, mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (alle SPD) bestreiten.