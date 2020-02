View this post on Instagram

Öfter mal was Neues :) Was dabei heraus kommt, wenn Mitglieder der Olivia Jones Familie auf St. Pauli die goldene Zeit der Ballhäuser wieder aufleben lassen, kann man am Sonntag in @Olivias_Show_Club miterleben: Ein kuscheliger T(r)anztee mit Drag Queens, Kaffee, Goldrand-Geschirr und Keese-Kuchen (jawoll "Keese" – als Referenz ans Café Keese mit seinen legendären Tanzveranstaltungen). Zum Tanz bittet Fräulein Magnifick, jüngstes Mitglied der Olivia Jones Familie. Der Ort ist geschichtsträchtig: Dort, wo heute Olivias Show Club ist, schwangen schon die Beatles das Tanzbein. Von Discofox über Rumba und Quickstep bis zum Wiener Walzer – erlaubt ist alles was Freude macht und Stimmung bringt. Gerne auch in entsprechender Garderobe der 20er Jahre. Los geht's ab 15 Uhr, Ende ca. 18:30/19:00 Uhr, Eintritt. 9 €, ein Stück Keese-Kuchen inklusive.