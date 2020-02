Bremen/Hamburg. Nichts rollt mehr: Die Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg ist am Sonntagabend gesperrt worden. Grund für die Sperrung seien Gegenstände in der Oberleitung bei Rotenburg, so ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin.

Um welche Gegenstände es sich handelt, ob es sich um einen Sturmschaden handelt wie lange die Entfernung der Gegenstände bzw. die Reparatur dauert, konnte der Sprecher nicht sagen. "Wir konnten alle von der Sperrung betroffenen Züge an Bahnsteige fahren", sagte er. "Kein Zug musste auf freier Strecken halten."