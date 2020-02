Hamburg. "Scheiß auf eure Gelder, rettet Hamburgs Wälder", steht auf dem Transparent, das Aktivisten nach Abendblatt-Informationen am Donnerstag in einem Baum im Gustav-Mahler-Park neben dem Bahnhof Dammtor aufgehängt haben. Außerdem weisen sie auf eine Demonstration am Fischmarkt hin, die am Freitag um 18 Uhr stattfinden soll.

Proteste in Hamburg: Weitere Aktivisten in Bäumen auf St.Pauli

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen sich außerdem drei weitere Personen in einem Baum am Bismarck-Denkmal auf St. Pauli befinden.

Der Kiez ist besetzt, die Bäume Tanzen <3 pic.twitter.com/sE8ALEzG2S — Tanzende Bäume (@BaumeTanzende) February 13, 2020

Die Klimaschutzinitiative Vollhöfner Wald ist Initiator der Demonstration am Freitag, die "für den Erhalt des Stadtgrüns und einzigartiger Biotope in der Hansestadt, wie den Vollhöfner Wald" anlässlich der Bürgerschaftswahl veranstaltet wird.

In Hängematten harren Aktivisten in dem Baum aus.

Foto: TV News Kontor

Umweltschützer besetzten Vollhöfner Wald

Im Oktober 2019 hatten Umweltschützer zwei Wochen lang Bäume im Vollhöfner Wald im Stadtteil Altenwerder besetzt, um gegen die geplante Rodung zu demonstrieren. Dafür hatten sie ein Baumhaus errichtet und den Wald für besetzt erklärt. Nachdem die Polizei das Baumhaus am geräumt hatte, waren sechs Aktivisten in die umliegenden Bäume geklettert, um sich dem Zugriff zu entziehen. Dort waren sie nach Polizeiangaben mit Getränken und Lebensmitteln versorgt worden.