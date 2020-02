Hamburg. Schwere Vorwürfe gegen die Stadt Hamburg: Die Finanzbehörde der Hansestadt soll auf die Rückforderung von rund 47 Millionen Euro verzichtet haben, die sich die Warburg-Bank durch Cum-Ex-Geschäfte aus dem Staatshaushalt verschafft haben soll.

Das berichten das ARD-Magazin "Panorama" (NDR) und die Wochenzeitung "Die Zeit" am Donnerstag. Die Summe gehe demnach aus Steuerunterlagen hervor, die nun im ersten Cum-Ex-Strafprozess vor dem Landgericht Bonn eingeführt wurden.

Die Stadt Hamburg soll nach Informationen des TV-Magazins spätestens seit 2016 von ihrem Anspruch gewusst haben. Die Finanzbehörde der Hansestadt sei darüber sowohl vom Bundesfinanzministerium unterrichtet worden als auch von der Staatsanwaltschaft Köln, die bereits im Januar 2016 erstmals die Warburg Bank wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung durchsucht hatte.

Trotzdem soll die Hamburger Finanzverwaltung ihren Anspruch auf die 47 Millionen Euro für das Steuerjahr 2009 Ende 2016 in die Verjährung laufen gelassen haben.

Warburg-Treffen mit Hamburger SPD-Spitze?

"Es gab zu diesem Zeitpunkt bereits finanzgerichtliche Urteile, die Cum-Ex-Geschäfte als illegal eingestuft haben, auch das Thema der Verjährung war allgemein bekannt", zitieren "Panorama" und "Zeit" den Mannheimer Steuerprofessor Christoph Spengel. Er war auch als Sachverständiger des Cum-Ex-Untersuchungsausschusses des Bundestages im Einsatz. "Wenn es dann um eine Summe von 50 Millionen Euro geht und dieser Sachverhalt einfach liegen bleibt, dann ist das ein Skandal", sagt er.

Trotz der laufenden Cum-Ex-Ermittlungen sollen sich Hamburger SPD-Spitzenpolitiker mit Christian Olearius, dem Inhaber und ehemaligen Chef des Bankhauses M.M. Warburg & CO, getroffen haben. Bei den Gesprächen soll es offenbar auch um steuerliche und strafrechtliche Probleme gegangen sein, die der Bank aus sogenannten Cum-Ex-Geschäften erwachsen waren. Laut "Panorama" und "Die Zeit" geht das aus bei Durchsuchungen beschlagnahmten Tagebüchern von Christian Olearius hervor.

Scholz soll sich mit Olearius getroffen haben

Der Inhalt der Tagebücher ist demnach sehr pikant: Aus den Aufzeichnungen soll hervorgehen, dass der damalige Bürgermeister Hamburgs und heutige Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im November 2017 Christian Olearius in seinem Amtszimmer empfangen haben soll.

Als sich die beiden getroffen haben sollen, standen die Warburg Bank und ihr Miteigentümer Olearius wegen ihrer Cum-Ex-Geschäfte seit mehr als zwei Jahren im Fokus staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen. Zudem befand sich die Bank in einem offenen Steuerverfahren – bei diesem drehte es sich darum, wie das Hamburger Finanzamt mit Cum-Ex-Profiten im zweistelligen Millionenbereich umgehen sollte.

"Panorama" und "Die Zeit" berichten, dass sich Olearius zu dem Treffen mit Scholz notiert habe, dass er diesen über den Sachstand des Ermittlungsverfahrens und des Steuerverfahrens gegen Warburg unterrichtet habe. Wie Olaf Scholz darauf reagierte, geht aus den Unterlagen aber wohl nicht hervor. Laut seinen Tagebuchaufzeichnungen soll Olearius das Verhalten von Scholz allerdings so interpretiert haben, dass sich die Bank und Olearius "keine Sorgen zu machen brauchen".

Scholz stritt Warburg-Treffen stets ab

Bislang hatte Scholz Treffen mit Vertretern der Warburg-Bank im Zusammenhang mit Cum-Ex-Ermittlungen und Steuerverfahren stets abstreiten lassen. Die Linken-Bürgerschaftsfraktion hatte dazu eine Anfrage gestellt, auf die die Hamburger Senatskanzlei im November 2019 antwortete: "Nein“, es habe dazu weder mit Olaf Scholz noch mit dem damaligen Finanzsenator und heutigen Bürgermeister Peter Tschentscher Gespräche mit Vertretern der Warburg Bank gegeben.

Wissenswertes über die Warburg Bank:

Die M.M. Warburg & Co ist eine unabhängige Hamburger Privatbank, die in Deutschland und der Schweiz vertreten ist

Sie wurde bereits im Jahr 1798 gegründet

Das Bankhaus ist familiengeführt und mittelständisch geprägt

Die Warburg Bank steht derzeit unter Druck wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung bei umstrittenen Aktientransaktionen

bei umstrittenen Aktientransaktionen Durch Cum-Ex-Geschäfte soll sich die Bank 47 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt verschafft haben

Olearius ließ auf Anfrage über seine Bank erklären: "Zum normalen und wünschenswerten Dialog zwischen Politik und Wirtschaft gehört der persönliche Austausch, weshalb wir uns seit jeher zu verschiedensten Themen mit Politikern treffen. Dabei halten wir unsere Leitlinien und gesetzliche Regelungen ein. Die Inhalte dieser Gespräche machen wir unsererseits grundsätzlich nicht öffentlich."

Traf sich auch Kahrs mit Vertretern der Warburg Bank?

Die Tagebuchaufzeichnungen sollen zudem weitere pikante Details enthalten. So soll sich Olearius Anfang Dezember 2017 mit dem haushaltspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Kahrs, getroffen haben. Kurz zuvor soll das Bundesfinanzministerium die Hamburger Finanzbehörde angewiesen haben, endlich weitere Cum-Ex-Steuererstattungen in Höhe von 43 Millionen Euro von Warburg zurückzufordern und dieses Geld nicht in die Verjährung laufen zu lassen.

Johannes Kahrs soll sich im Dezember 2017 mit Olearius getroffen haben – auch der ehemalige Hamburger Innensenator Alfons Pawelczyk (SPD) soll dabei gewesen sein. Aus den Tagebuchaufzeichnungen soll hervorgehen, dass Johannes Kahrs sich in dem Gespräch dazu bereit erklärt habe, sich "in Berlin einen Durchblick“ zu verschaffen. Er wolle sich demnach der Frage annehmen: "Was treibt das Ministerium?". Kahrs dementierte auf Nachfrage von "Panorama" und "Die Zeit", ein solches Gespräch geführt zu haben.

Warburg Bank – es geht um bis zu 280 Millionen Euro

Angeklagt in dem Bonner Verfahren wegen Steuerhinterziehung sind zwar zwei britische Aktienhändler, aber M.M. Warburg ist als sogenannter Einziehungsbeteiligter involviert. Für das Bankhaus geht es um einen Betrag von bis zu 280 Millionen Euro, abzüglich von Rückstellungen im zweistelligen Millionenbereich, die bereits von der Bank vorgenommen wurden.

Das traditionsreiche Geldhaus war in den Jahren 2007 bis 2011 in Cum-Ex-Geschäfte verwickelt, bestreitet aber jede rechtswidrige Absicht. M.M. Warburg verhandelt mit der Finanzbehörde in Hamburg über die Rückzahlung von Geldern aus den umstrittenen Aktiengeschäften.