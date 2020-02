Hamburg. Die Deutsche Bahn sucht Tausende neue Mitarbeiter: Allein in Hamburg will das Unternehmen 1630 Menschen einstellen – noch in diesem Jahr. Bundesweit werden sogar 25.000 Stellen ausgeschrieben. Wie die Bahn mitteilt, seien die Neueinstellungen Teil der Konzernstrategie "Starke Schiene", mit der in den kommenden Jahren rund 100.000 Einstellungen geplant sind.

In diesen Berufen sucht die Bahn besonders viele neue Mitarbeiter und Auszubildende: