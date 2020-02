Hamburg. Erst im November twitterte die Polizei einen Tag lang live aus der Einsatzzentrale, am Dienstag startete die Feuerwehr Hamburg als Teil einer bundesweiten Aktion ebenfalls mit einem Twitter-Marathon, dem sogenannten Twitter-Gewitter. Dabei berichtet die Feuerwehr unter den Hashtags #Hamburg112 und #112Live den ganzen Tag live vom Einsatzgeschehen.

"Wir werden in den 12 Stunden viele große und kleine Einblicke in den Alltag der Feuerwehr Hamburg twittern", so der Leiter der Hamburger Feuerwehr Christian Schwarz. Das Datum für den bundesweiten Twitter-Marathon wurde dabei bewusst gewählt: Der 11.2. soll an den in ganz Europa gültigen Notruf 112 erinnern.

Wer macht eigentlich alles beim #Twittergewitter der deutschen#Berufsfeuerwehr​en mit❓



Übersichtskarte für #112live anbei.

Und den Link zur Teilnehmerliste gibt es hier ⤵️

https://t.co/0LQtWz4QYk



Mehr Service für morgen geht fast nicht mehr, oder?#TagdesNotrufs 🆘1️⃣1️⃣2️⃣ pic.twitter.com/Q7ONExhxJ8 — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) February 10, 2020

Alle Highlights im Newsblog:

Oberbranddirektor eröffnet eigenen Twitter-Kanal

Der Oberbranddirektor Christian Schwarz nimmt das Twitter-Gewitter zum Anlass, um mit einem eigenen Twitter-Profil zu starten. "Ab heute werde ich in meiner Funktion als Oberbranddirektor der @FeuerwehrHH mit einem eigenen Kanal twittern. Ich wünschen Ihnen und uns allen ein tolles #Twittergewitter" sind die ersten Worte des Oberbranddirektors.

In einem beigefügten Video sagt Schwarz, dass er zukünftig mit diesem Profil die Einsätze der Feuerwehr begleiten und seine eigene Sicht der Dinge sowie Stellungnahmen zu Themen rund um die Feuerwehr veröffentlichen möchte.

Guten Morgen #Twitter-Gemeinschaft,



Ab heute werde ich in meiner Funktion als Oberbranddirektor der @FeuerwehrHH mit einem eigenen Kanal twittern.

Ich wünschen Ihnen und uns allen ein tolles #Twittergewitter #112live - Ihr Christian Schwarz.#EinsatzfuerHamburg #Hamburg112 pic.twitter.com/VRnas4zvrT — OBDHamburg (@OBDHamburg) February 11, 2020

Bergung eines Ponton-Teils in Övelgönne

Ein 3 x 6 Meter großes Ponton-Teil aus Massivholz muss aus der Elbe geborgen werden. Die Feuerwehr meldet eine "komplizierte Situation", daher werden Taucher und ein Gerätewagen eingesetzt sowie ein Führungsdienst gerufen.

UPDATE Unsere Taucher gehen zu Wasser um einen Anschlagpunkt zu suchen und das Bauteil bergen zu können. #112live #hamburg112 pic.twitter.com/8zMuc7qwSK — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) February 11, 2020

Frühstückszeit in der Einsatzzentrale

Auf Nachfrage der Feuerwehr Berlin teilten auch die Hamburger Kollegen ihr Frühstück: "Zwei Halbe mit Marmelade und eins mit was aus’m Wasser. Und ’ne Tasse Hag...", heißt es in dem Tweet. Den Kaffee gibt es natürlich aus einer Feuerwehr-Tasse.

Na logo💪

Pflichtprogramm in #Hamburg❗️

Wir sind - wie überall - #Feuerwehrfamilie



Bei uns beim #Twittergewitter #Hamburg112 #112live gibt es zwei Halbe mit Marmelade und eins mit was aus’m Wasser.

Und ’ne Tasse Hag... https://t.co/q7c4DzwmV1 pic.twitter.com/bAoCnSn5Yq — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) February 11, 2020

Umgestürzter Baum und herabfallende Äste – auch auf der Hamburger Meile

Im gesamten Stadtgebiet muss die Feuerwehr zu Einsätzen wegen herabfallender Äste und umgestürzter Bäume ausrücken. Auch in der Kuppel der Hamburger Meile hat sich "ein Ast oder Brett" verfangen und droht, abzustürzen. Die Höhenretter kommen zum Einsatz und beseitigen die Gefahr.

🚒#Hamburg #Winterhude Ein Ast in 10m Höhe droht abzustürzen. Eine Drehleiter ist auf dem Weg#112Live #Hamburg112 — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) February 11, 2020

Feuerwehr zieht Bilanz: Mehr Rettungswagen-Einsätze

Die erste Bilanz zeigt, dass die Alarmierungen ab 9 Uhr morgens deutlich zunahmen. Zwischen Mitternacht und 8 Uhr meldete die Feuerwehr noch unter 100 Notrufe, bis 10 Uhr verdoppelte sich die Anzahl jedoch. Besonders auffällig ist die deutliche Zunahme der Rettungswagen-Einsätze.

Die Kollegen sind ordentlich unterwegs! So hat sich die letzte Stunde einsatzmäßig gestaltet⤵#112Live #Hamburg112 pic.twitter.com/LE0VICswSb — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) February 11, 2020

Selfie der twitternden Einsatzkräfte

Typisch für Social Media startet die Feuerwehr Hamburg mit einem Selfie, das die twitternden Einsatzkräfte zeigt, darunter auch Pressesprecher Jan-Ole Unger sowie Unterstützung der Feuerwehr Dresden.

Twitter-Marathon startet mit Gedenkminuten

Statt wie geplant um 8 Uhr beginnt der Twitter-Marathon der Feuerwehren bundesweit mit fünf Gedenkminuten an einen erst am Wochenende bei einem Einsatz in Nordrhein-Westfalen verstorbenen Feuerwehrmann. Der Mann war unter eingestürzten Trümmern des Hauses in Lienen nahe Osnabrück verschüttet worden, so ein Sprecher der Polizei.