Hamburg. Mal alarmierend, mal traurig, mal skurril: die Hamburger Polizei gewährt heute in einem Twitter-Marathon Einblicke in ihren täglichen Wahnsinn. Ab 11 Uhr twittert das Social-Media-Team der Polizei zwölf Stunden lang live aus der Einsatzzentrale über aktuelle Einsätze. Die Aktion ist Teil der aktuellen Öffentlichkeitskampagne "In Hamburg schaut man hin".

"Es wird ein Einblick in die Vielfalt und den Umfang der täglich zu bewältigenden Einsätze ermöglicht, im Fokus stehen dabei auch eingehende Hinweise auf zunächst vielleicht unklar erscheinende Situationen", teilte die Polizei im Vorwege mit. Gerade weil mit der dunklen Jahreszeit auch immer ein Anstieg der Einbruchszahlen einher gehe, seien Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Stadtteilen von ganz erheblicher Bedeutung.

Twitter-Marathon wird von Serien-Schauspieler begleitet

Alle Tweets des Social-Media-Teams werden mit dem Hashtag #12hPEZ versehen. Im Verlauf der Aktion werden auch Tipps zum Einbruchschutz getwittert. Zudem bekommen die Beamten beim Twitter-Marathon prominente Unterstützung – der Schauspieler Harald Maack, bekannt aus der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante", wird die Aktion begleiten.

In 2 Stunden ist es soweit:

Ab 11 Uhr twittern wir 12 Stunden lang live aus der Polizeieinsatzzentrale (PEZ)!

➡ #12hPEZ#inhamburgschautmanhin pic.twitter.com/avRYVLrb7S — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 20, 2019

Einen ersten Twitter-Marathon der Hamburger Polizei hatte es im März 2017 gegeben. Damals hatte das Social-Media-Team 859 Einsätze binnen zwölf Stunden getwittert. Bei den Einsätzen ging es um Unfälle, Streit unter Nachbarn, zu laute Partys, entlaufene Hunde, Schlägereien, Einbrüche, illegale Autorennen, brennende Mülleimer, aber auch um einen Todesfall.