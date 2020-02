Hamburg. Ab Sonntagmittag wird das Wetter in Norddeutschland ungemütlich: Dann treffen, so sagt es der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus, die ersten Ausläufer des Orkantiefs "Sabine" auf die deutsche Küste. Ab 12 Uhr gilt die so genannte "Vorabinfo Unwetter" für die Nordseeküste, ab dem Nachmittag auch für das Hamburger Stadtgebiet und die Metropolregion. Die eigentliche Unwetterwarnung, die das konkrete Risiko bemisst, soll am Sonntagmorgen folgen, wenn noch besser einzuschätzen ist, welchen Weg "Sabine" über die Nordsee nimmt.

Die Meteorologen erwarten Sturmböen mit bis zu 100 km/h, in der Nacht zum Montag seien sogar "orkanartige Böen und Orkanböen" mit bis zu 120 km/h möglich. Noch bis zum Dienstag ist mit Sturmböen zu rechnen.

Mehrere Sturmfluten an Nordseeküste und Elbe erwartet

Laut dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sind insbesondere an der nordfriesischen Küste bereits in der Nacht zum Montag erhöhte Wasserstände zu erwarten: Bis Mittwoch rechnen die Experten "mit mehreren Sturmfluten an der deutschen Nordseeküste, im Weser- und Elbegebiet".

DWD Unwetterinformationen Sonnabend

Bahn verlängert Ticketgültigkeit – und fährt nicht mehr nach Westerland

Die Deutsche Bahn warnt bereits seit Freitag ihre Fahrgäste vor "erheblichen Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit Sturmtief 'Sabine', insbesondere im Norden und Westen Deutschlands". Das Unternehmen empfiehlt, geplante Reisen zwischen Sonntag und Dienstag auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Bereits gebuchte Tickets für diesen Zeitraum können "bis mindestens Dienstag, 18.2.2020, genutzt werden", schreibt die Bahn in ihrer Mitteilung. Alternativ könnten Fahrkarten auch kostenfrei storniert werden.

"Küstenregionen und stark sturmgefährdete Regionen wie Emden, Norddeich, Kiel und Westerland" werden bereits ab Sonntagmittag nicht mehr von Zügen des Fernverkehrs angefahren.

Der "blaue Autozug Sylt" teilte am Sonnabend mit, dass alle Verbindungen zwischen Niebüll und Westerland am Sonntagnachmittag wegen des Sturms entfallen werden. Der voraussichtlich letzte Autozug von Niebüll nach Westerland werde um 11.05 Uhr fahren, in der Gegenrichtung soll der letzte Zug um 12.30 Uhr verkehren.

Hamburg Airport optimistisch: "gut vorbereitet"

Am Hamburg Airport sieht man dem Sturm gelassen entgegen. Eine Sprecherin sagte auf Abendblatt-Anfrage: "Wir sind gut vorbereitet und werden die Lage beobachten, um rasch und angemessen reagieren zu können." Inwiefern sich die Abfertigung der für Sonntag geplanten Flüge verschieben oder ob es zu Ausfällen kommen werde, sei noch nicht abzusehen.

Der ADAC warnt Autofahrer davor, bei schwerem Sturm noch ins Auto – oder gar auf das Motorrad – zu steigen: "Bereits ab Windstärke 5 (29 bis 38 km/h Windgeschwindigkeit) ist Vorsicht angesagt; bei schwerem Sturm (ab Windstärke 10) oder gar Orkanwarnung sollten Sie überhaupt nicht mehr Auto oder Motorrad fahren."