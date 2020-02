Uetersen. Sturmtief „Sabine“ hat am Sonntagnachmittag zu ersten kleineren Einsätzen der Feuerwehren im Kreis Pinneberg geführt. Aktuell ist der S-Bahn-Verkehr zwischen Elbgaustraße und Pinneberg eingestellt. Grund ist ein umgestürzter Baum bei Halstenbek.

In Uetersen mussten die Helfer gegen 15.30 Uhr zur ehemaligen Lederfabrik Testorf am Katzhagen ausrücken. Dort hatte sich Dachpappe gelöst. Durch eine Luke gelangten die Feuerwehrleute aufs Dach des alten Backsteingebäudes, Kameraden sicherten sie von der Drehleiter aus.

In Halstenbek drohte etwa zur gleichen Zeit auf einem Firmengelände an der Ludwig-Meyn-Straße ein schwerer, mit Fliesen bestückter Musterständer umzustürzen. Die Mitglieder der alarmierten Wehr löste ihn aus seiner Verankerung, legten ihn flach auf den Boden und sicherten ihn. Außerdem wurden die Feuerwehren zu mehreren umgestürzten Bäumen gerufen, so etwa zweimal in Schenefeld und einmal in Heidgraben.