Hamburg. „Das Wichtigste ist, immer freundlich und flexibel zu bleiben“, sagt Mohammad Mohammad (41), als es um den Umgang mit seinen Fahrgästen ist. Seine 27-jährige Kollegin Mozhdeh Hadigol sitzt neben ihm und nickt. Die beiden sind Busfahrer der Hochbahn. Seit 2016 läuft nun ein Projekt, in dem Geflüchtete zu Busfahrern ausgebildet werden. Nach drei Jahren zieht die Hochbahn Bilanz – und die fällt sehr positiv aus. „37 neue Fahrer sind schon unterwegs, 39 sind gerade in der Ausbildung“, berichtet Constanze Dinse, Sprecherin des Unternehmens.

Die Ausbildung zum Busfahrer folgt einem einfachen Schema, ist aber trotzdem anstrengend. Die meisten Geflüchteten haben keinen in Deutschland anerkannten PKW-Führerschein und müssen diesen erst machen, bevor es mit dem Busführerschein losgehen kann. Mohammad erzählt, dass es in seiner Heimatstadt in Syrien keine Ampeln gebe. In Hadigols iranischer Heimat gibt es zwar Ampeln, sie musste aber vor ihrer Ankunft in Deutschland noch nie durch einen Kreisverkehr fahren. Auch an die Rechts-vor-links-Regel war sie so nicht gewöhnt. Um sich mit diesen Gepflogenheiten vertraut zu machen, ist es wichtig, dass die Auszubildenden Fahrkurse für den Pkw machen.

Intensivkurs Deutsch gehört zur Ausbildung

Fahren ist aber nicht das Einzige, was die zukünftigen Hochbahner lernen. Ein Intensivkurs Deutsch findet jeden Nachmittag statt und ermöglicht es ihnen, sich mit ihren Fahrgästen zu verständigen. Ablenken lassen dürfen sie sich am Steuer aber nicht: „Man muss immer auf die Straße konzentriert sein“, erklärt Mohammad. Die Sicherheit der Fahrgäste sei wichtiger als alles andere. Nach einem Jahr Fahrunterricht und dem Sprachkurs dürfen die Auszubildenden dann mit dem Bus durch Hamburg fahren und Gäste aufsammeln.

Sowohl Mohammad als auch Hadigol mussten zunächst eine Weile auf ihre Aufenthaltsgenehmigung warten. Zwei Jahre dauerte es nach der Ankunft der Iranerin im Dezember 2015, bis sie Klarheit bekam und sie sich bei der Hochbahn bewerben konnte, denn eine gültige Genehmigung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Ausbildungsprogramm.

Die Hochbahn sieht das Programm als vollen Erfolg und hat es jetzt sogar erweitert. Konstanze Dinse erklärt: „Wir bekommen in vier Wochen schon 120 Bewerbungen.“ Deshalb finden die Lehrgänge jetzt häufiger statt, und es nehmen 20 Personen teil, nicht 15, wie zuvor. Das Programm soll auch nach dem Abschluss der aktuellen Lehrgänge weiterlaufen. Die Hochbahn hofft, dass der Erfolg nicht zu schnell abreißt und noch viele dem Vorbild von Mohammad und Hadigol folgen werden.